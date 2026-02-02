 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le S&P 500 termine en hausse ; les fabricants de puces et les petites capitalisations bondissent
information fournie par Reuters 02/02/2026 à 22:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Disney chute malgré des résultats supérieurs aux prévisions

*

L'indice de l'énergie chute en raison de la baisse des prix du pétrole

*

Les fabricants de puces se redressent grâce à l'optimisme de l'IA

(Mise à jour à la clôture du marché) par Noel Randewich et Pranav Kashyap

L'indice S&P 500 .SPX a clôturé en hausse lundi, porté par les gains des fabricants de puces et d'autres entreprises liées à l'intelligence artificielle, tandis que les petites entreprises ont également connu une forte hausse.

L'indice Russell 2000 .RUT a bondi, l'indice des petites capitalisations surperformant nettement le S&P 500 et le Nasdaq

.IXIC jusqu'à présent en 2026.

Alphabet GOOGL.O et Amazon AMZN.O ont tous deux progressé avant la publication de leurs rapports trimestriels cette semaine, qui donneront aux investisseurs un ENQUÊTE supplémentaire de la course à la domination de la technologie de l'IA.

La société Palantir PLTR.O , spécialisée dans les données liées à l'IA, a progressé avant la publication de son rapport trimestriel après la cloche.

Les fabricants de puces qui bénéficient de la demande de leurs composants liée à l'intelligence artificielle ont également progressé, notamment SanDisk SNDK.O , Advanced Micro Devices AMD.O et Micron Technology MU.O .

Il s'agit de la première hausse du S&P 500 en trois séances, suite aux inquiétudes récentes concernant les valorisations élevées des entreprises technologiques dont les actions ont grimpé en flèche ces dernières années grâce à l'optimisme à l'égard de l'intelligence artificielle.

Le S&P 500 est en hausse d'environ 2 % en 2026, à la traîne de la hausse de plus de 6 % du Russell 2000.

Les investisseurs considèrent souvent les gains réalisés par les petites capitalisations comme un reflet de la confiance dans l'économie.

"Les fondamentaux sont bons et les bénéfices sont solides. Nous avons des surprises positives à la fois pour les revenus et les bénéfices, à peu près partout", a déclaré Tim Ghriskey, stratégiste principal de portefeuille chez Ingalls & Snyder à New York.

Les analystes s'attendent à ce que les entreprises du S&P 500 aient augmenté leurs bénéfices de près de 11 % au cours du trimestre de décembre, contre une estimation d'environ 9 % au début du mois de janvier, selon LSEG.

Les sociétés liées à la technologie sont à l'origine de la majeure partie de cette croissance.

Walt Disney DIS.N a chuté malgré un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes de Wall Street, en raison d'une baisse du nombre de visiteurs internationaux dans ses parcs à thème américains et d'un effondrement des bénéfices de sa division télévision et cinéma.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 .SPX a gagné 37,25 points, soit 0,54%, pour terminer à 6 976,28 points, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 129,69 points, soit 0,55%, pour atteindre 23 591,51. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 519,80 points, soit 1,06%, à 49 412,27.

L'activité des usines américaines a augmenté pour la première fois depuis un an en janvier, selon les données PMI.

Le CBOE VIX .VIX , un indice de volatilité également connu sous le nom de "jauge de la peur" de Wall Street, a perdu 1,3 point à 16,2 après avoir touché un sommet de près de deux semaines plus tôt dans la session.

L'indice S&P 500 du secteur de l'énergie .SPNY a chuté en raison de la baisse des prix du pétrole. Le président américain Donald Trump a déclaré que l'Iran "discutait sérieusement" avec Washington, des commentaires qui ont laissé entrevoir une désescalade et apaisé les craintes de perturbations de l'approvisionnement.

La baisse des prix de l'énergie a stimulé les actions des compagnies aériennes. United Airlines UAL.O , JetBlue JBLU.O , Delta Air Lines DAL.N et Southwest LUV.N ont tous progressé.

La Chambre des représentants a examiné la législation pour mettre fin à la fermeture partielle du gouvernement samedi, avec un vote final attendu mardi.

Le Bureau des statistiques du travail a déclaré que le rapport sur l'emploi de janvier, très surveillé, ne serait pas publié vendredi en raison de la fermeture partielle du gouvernement.

Valeurs associées

ALPHABET-A
343,6900 USD NASDAQ +1,68%
AMAZON.COM
242,8900 USD NASDAQ +1,50%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
246,1600 USD NASDAQ +3,98%
DELTA AIR LINES
69,075 USD NYSE +4,85%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 407,66 Pts Index Ex +1,05%
Gaz naturel
4,35 USD NYMEX 0,00%
JETBLUE AIRWAYS
5,2700 USD NASDAQ +8,21%
MICRON TECHNOLOGY
437,8000 USD NASDAQ +5,54%
NASDAQ Composite
23 592,11 Pts Index Ex +0,56%
PALANTIR TECHNOLOGIES
147,7600 USD NASDAQ +0,80%
Pétrole Brent
66,58 USD Ice Europ -5,83%
Pétrole WTI
62,43 USD Ice Europ -4,92%
S&P 500 INDEX
6 976,44 Pts CBOE +0,54%
SANDISK
665,2400 USD NASDAQ +15,44%
SOUTHWEST AIRLIN
49,620 USD NYSE +4,42%
UNITED AIRLINES
107,3500 USD NASDAQ +4,92%
WALT DISNEY
104,560 USD NYSE -7,35%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 02/02/2026 à 22:01:22.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank