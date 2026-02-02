Le S&P 500 termine en hausse ; les fabricants de puces et les petites capitalisations bondissent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Disney chute malgré des résultats supérieurs aux prévisions

*

L'indice de l'énergie chute en raison de la baisse des prix du pétrole

*

Les fabricants de puces se redressent grâce à l'optimisme de l'IA

(Mise à jour à la clôture du marché) par Noel Randewich et Pranav Kashyap

L'indice S&P 500 .SPX a clôturé en hausse lundi, porté par les gains des fabricants de puces et d'autres entreprises liées à l'intelligence artificielle, tandis que les petites entreprises ont également connu une forte hausse.

L'indice Russell 2000 .RUT a bondi, l'indice des petites capitalisations surperformant nettement le S&P 500 et le Nasdaq

.IXIC jusqu'à présent en 2026.

Alphabet GOOGL.O et Amazon AMZN.O ont tous deux progressé avant la publication de leurs rapports trimestriels cette semaine, qui donneront aux investisseurs un ENQUÊTE supplémentaire de la course à la domination de la technologie de l'IA.

La société Palantir PLTR.O , spécialisée dans les données liées à l'IA, a progressé avant la publication de son rapport trimestriel après la cloche.

Les fabricants de puces qui bénéficient de la demande de leurs composants liée à l'intelligence artificielle ont également progressé, notamment SanDisk SNDK.O , Advanced Micro Devices AMD.O et Micron Technology MU.O .

Il s'agit de la première hausse du S&P 500 en trois séances, suite aux inquiétudes récentes concernant les valorisations élevées des entreprises technologiques dont les actions ont grimpé en flèche ces dernières années grâce à l'optimisme à l'égard de l'intelligence artificielle.

Le S&P 500 est en hausse d'environ 2 % en 2026, à la traîne de la hausse de plus de 6 % du Russell 2000.

Les investisseurs considèrent souvent les gains réalisés par les petites capitalisations comme un reflet de la confiance dans l'économie.

"Les fondamentaux sont bons et les bénéfices sont solides. Nous avons des surprises positives à la fois pour les revenus et les bénéfices, à peu près partout", a déclaré Tim Ghriskey, stratégiste principal de portefeuille chez Ingalls & Snyder à New York.

Les analystes s'attendent à ce que les entreprises du S&P 500 aient augmenté leurs bénéfices de près de 11 % au cours du trimestre de décembre, contre une estimation d'environ 9 % au début du mois de janvier, selon LSEG.

Les sociétés liées à la technologie sont à l'origine de la majeure partie de cette croissance.

Walt Disney DIS.N a chuté malgré un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes de Wall Street, en raison d'une baisse du nombre de visiteurs internationaux dans ses parcs à thème américains et d'un effondrement des bénéfices de sa division télévision et cinéma.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 .SPX a gagné 37,25 points, soit 0,54%, pour terminer à 6 976,28 points, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 129,69 points, soit 0,55%, pour atteindre 23 591,51. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 519,80 points, soit 1,06%, à 49 412,27.

L'activité des usines américaines a augmenté pour la première fois depuis un an en janvier, selon les données PMI.

Le CBOE VIX .VIX , un indice de volatilité également connu sous le nom de "jauge de la peur" de Wall Street, a perdu 1,3 point à 16,2 après avoir touché un sommet de près de deux semaines plus tôt dans la session.

L'indice S&P 500 du secteur de l'énergie .SPNY a chuté en raison de la baisse des prix du pétrole. Le président américain Donald Trump a déclaré que l'Iran "discutait sérieusement" avec Washington, des commentaires qui ont laissé entrevoir une désescalade et apaisé les craintes de perturbations de l'approvisionnement.

La baisse des prix de l'énergie a stimulé les actions des compagnies aériennes. United Airlines UAL.O , JetBlue JBLU.O , Delta Air Lines DAL.N et Southwest LUV.N ont tous progressé.

La Chambre des représentants a examiné la législation pour mettre fin à la fermeture partielle du gouvernement samedi, avec un vote final attendu mardi.

Le Bureau des statistiques du travail a déclaré que le rapport sur l'emploi de janvier, très surveillé, ne serait pas publié vendredi en raison de la fermeture partielle du gouvernement.