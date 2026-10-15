Le S&P 500 termine en hausse alors que les investisseurs délaissent l'IA au profit du secteur de la santé

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(Mises à jour à la clôture du marché)

* TSMC fait preuve de prudence pour 2027 après un sixième trimestre consécutif de bénéfices records

* Les prix à la production aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en septembre

* L'indice des puces électroniques recule pour la septième journée consécutive

par Noel Randewich et Sruthi Shankar

Le S&P 500 a terminé en hausse jeudi, se remettant de ses pertes initiales, les investisseurs inquiets pour les valeurs liées à l’IA s’étant tournés vers Eli Lilly, UnitedHealth et d’autres titres du secteur de la santé et de la consommation.

Plusieurs valeurs technologiques ont reculé, les investisseurs examinant de près les entreprises liées à l'IA dont l'endettement les rend vulnérables à la hausse des taux d'intérêt.

Eli Lilly LLY.N , UnitedHealth UNH.N et Walmart WMT.N ont rebondi après des relèvements de notation par la Deutsche Bank.

Broadcom AVGO.O et Nvidia NVDA.O ont reculé après que le fabricant de puces TSMC 2330.TW a émis une note prudente concernant 2027, bien qu’il ait annoncé un sixième bénéfice trimestriel record consécutif grâce à une forte demande liée à l’IA.

Dell Technologies DELL.N et Hewlett Packard Enterprise

HPE.N ont amplifié les fortes baisses enregistrées lors de la séance précédente, liées aux inquiétudes concernant les entreprises du secteur de l’IA exposées à une hausse des coûts d’emprunt.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a reculé mais est resté proche de ses plus hauts niveaux depuis plusieurs années, les investisseurs s’inquiétant de l’inflation liée aux prix élevés du pétrole.

« Le coût de financement de tout, qu'il s'agisse d'une maison individuelle neuve ou d'un gigantesque centre de données, est en hausse, ce qui a des répercussions sur de nombreux secteurs du marché boursier », a déclaré Jed Ellerbroek, gestionnaire de portefeuille chez Argent Capital Management à Saint-Louis. « Les actions les plus performantes aujourd'hui sont celles des entreprises non cycliques et défensives. »

L’indice des semi-conducteurs de Philadelphie ( .SOX ) a reculé pour la septième séance consécutive.

Selon les données préliminaires, l'indice S&P 500 .SPX a gagné 24,94 points, soit 0,32 %, pour clôturer à 7 744,07 points, tandis que l'indice Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 18,37 points, soit 0,07 %, à 26 711,24. L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 559,45 points, soit 1,08 %, pour atteindre 52 180,93.

Après avoir atteint un niveau record la semaine dernière, le S&P 500 affiche toujours une hausse d’environ 13 % en 2026, cette progression étant principalement alimentée par les valeurs liées à l’intelligence artificielle.

Le S&P 500 se négocie à environ 19 fois les bénéfices attendus, soit près de son plus bas niveau depuis 2023. La valorisation relativement faible de l’indice en termes de ratio cours/bénéfice suggère que les investisseurs anticipent une fin éventuelle de la croissance massive des bénéfices alimentée par les poids lourds de l’IA, a déclaré M. Ellerbroek.

Les données publiées jeudi ont montré que les prix à la production aux États-Unis avaient enregistré en septembre leur plus forte hausse en quatre ans et demi, dans un contexte de hausse des coûts des biens et des services, ce qui constitue le dernier signe en date d’une inflation qui s’étend au-delà des produits énergétiques.

La publication mercredi de chiffres de l’inflation à la consommation , plus élevés que prévu, a alimenté les anticipations de nouvelles hausses des taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine, contribuant ainsi à une vague de ventes à Wall Street.

« On observe une légère rotation parmi les grands noms, mais ce n’est pas une première. Cela semble se produire tous les deux ou trois mois, et il y a aussi les inquiétudes liées à l’IA », a déclaré Joe Saluzzi, codirecteur des opérations sur actions chez Themis Trading à Chatham, dans le New Jersey.

Selon l’outil FedWatch du CME, les opérateurs sur taux d’intérêt tablent désormais sur une probabilité de 67 % que la Fed relève ses taux d’intérêt lors de sa réunion de décembre, contre 62 % mercredi.

L'action de Rocket Lab RKLB.O a chuté après que la société spatiale a annoncé que le lancement inaugural de sa nouvelle fusée Neutron, plus grande, avait été reporté à l'année prochaine.

Le titre FMC FMC.N a chuté après que l’entreprise de produits agrochimiques a fortement revu à la baisse ses prévisions pour le troisième trimestre.