Le S&P 500 s'approche d'un record, les données confirmant les prévisions de réduction de la Fed

La croissance économique américaine s'accélère au troisième trimestre

Huntington Ingalls en hausse après que Trump ait dévoilé ses projets de nouveaux navires de guerre

Indices en hausse: Dow 0,15 %, S&P 500 0,26 %, Nasdaq 0,33 %

Les indices boursiers américains ont effacé leurs premières pertes mardi et le S&P 500 s'est rapproché de ses records, les dernières données économiques soutenant les attentes de réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale l'année prochaine.

Les valeurs liées à l'intelligence artificielle et à la technologie ont augmenté leurs gains pour la quatrième séance, rebondissant après la chute de la semaine dernière qui avait été déclenchée par des inquiétudes concernant les valorisations gonflées et les dépenses élevées des entreprises en matière d'intelligence artificielle.

Nvidia NVDA.O a augmenté de 2,1 %, tandis qu'Amazon.com

AMZN.O , Alphabet GOOGL.O et Broadcom AVGO.O ont progressé de plus de 1 % chacun.

L'économie américaine a progressé à son rythme le plus rapide depuis deux ans au troisième trimestre, selon une première estimation du département du commerce , alimentée par des dépenses de consommation robustes. Le PIB a augmenté à un taux annualisé de 4,3 % au cours du dernier trimestre, ce qui est supérieur aux prévisions des économistes qui tablaient sur une croissance de 3,3 %.

D'autres données ont toutefois dressé un tableau mitigé de l'économie. La confiance des consommateurs américains s'est détériorée en décembre sur fond d'inquiétude croissante concernant l'emploi et les revenus, tandis que la production industrielle est restée inchangée en novembre après avoir baissé en octobre.

"Les données du PIB du troisième trimestre publiées aujourd'hui semblent quelque peu périmées. Nous savons que le quatrième trimestre a connu un départ très difficile, car la fermeture record du gouvernement pendant six semaines a entraîné la mise en congé temporaire sans solde de plus de 650 000 employés fédéraux", a déclaré Thomas Feltmate, économiste principal aux Services économiques TD.

"Cette situation pèsera lourdement sur l'activité à court terme, et la croissance au quatrième trimestre devrait être inférieure à 1 %."

Les opérateurs continuent de s'attendre à au moins deux réductions de taux de 25 points de base l'année prochaine, selon les données de LSEG, bien que les chances que la première réduction ait lieu dès janvier soient tombées à 13 %, contre 18 % avant les données.

A 11:45 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 71,96 points, ou 0,15%, à 48 434,26, le S&P 500

.SPX a gagné 17,83 points, ou 0,26%, à 6 896,32 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 76,39 points, ou 0,33%, à 23 505,22.

Les trois principaux indices sont en passe de réaliser leur troisième hausse annuelle consécutive. Le S&P 500 et le Dow Jones sont également en passe d'enregistrer une huitième hausse mensuelle consécutive.

Les gains récents des actions américaines ont fait naître l'espoir d'un "rallye du Père Noël", un phénomène saisonnier selon lequel le S&P 500 enregistre des gains au cours des cinq derniers jours de bourse de l'année et des deux premiers de janvier, d'après le Stock Trader's Almanac.

Cette année, cette période commence le mercredi et se termine le 5 janvier.

Les volumes d'échanges ont été faibles et devraient encore se réduire à l'approche des fêtes de fin d'année. Les marchés boursiers américains fermeront à 13 heures ET (1800 GMT) mercredi et resteront fermés jeudi pour Noël.

ServiceNow NOW.N a chuté de 3% après que le fabricant de logiciels d'entreprise a accepté d'acheter la startup de cybersécurité Armis pour 7,75 milliards de dollars en espèces.

Le constructeur de navires militaires américains Huntington Ingalls HII.N a légèrement augmenté après que le président Donald Trump a annoncé des plans pour une nouvelle "classe Trump" de cuirassés, qui, selon lui, seraient plus grands, plus rapides et "100 fois plus puissants" que tous ceux qui ont été construits auparavant.

Le mineur Freeport-McMoran FCX.N a augmenté de 3,1% pour atteindre son plus haut niveau depuis plus d'un an, les prix du cuivre ayant atteint un niveau record et Wells Fargo ayant relevé son objectif de cours sur le titre.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,42 contre 1 sur le NYSE, et de 1,85 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 34 nouveaux sommets sur 52 semaines et trois nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 56 nouveaux sommets et 125 nouveaux creux.