Le S&P 500 recule, les investisseurs évaluant des données mitigées et les retombées de la guerre au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Dow en hausse de 0,02%, S&P 500 en baisse de 0,16%, Nasdaq en baisse de 0,47%

* Les dépenses de consommation américaines et l'inflation de base PCE se sont raffermies en janvier

* Meta en baisse de 3 %; selon un rapport, le lancement du modèle d'intelligence artificielle "Avocado" est repoussé à mai ou plus tard

* Adobe chute de 6,6 % après le départ du directeur général Shantanu Narayen

(Les prix sont mis à jour tout au long de l'année et les analystes commentent) par Johann M Cherian et Utkarsh Hathi

L'indice de référence S&P 500 a chuté vendredi et était en voie de terminer la semaine en baisse, tout comme le Nasdaq et le Dow, alors que les investisseurs ont pesé une série de données économiques mitigées contre l'aggravation du conflit au Moyen-Orient .

Le Dow Jones, à forte composante financière, a été le plus durement touché cette semaine, ce qui le place sur la voie de ses plus fortes pertes mensuelles depuis décembre 2024.

Un rapport du Département du Commerce a montré que la croissance économique a ralenti plus fortement au quatrième trimestre, à la suite de révisions à la baisse des dépenses de consommation et des investissements des entreprises, tandis qu'un rapport séparé a indiqué que les dépenses de consommation ont augmenté légèrement plus que prévu en janvier.

Selon les données compilées par LSEG, les opérateurs prévoient désormais une baisse des taux d'intérêt de 25 points de base par la Réserve fédérale d'ici juin 2027, alors qu'ils s'attendaient à deux baisses au début du mois. Barclays prévoit désormais deux baisses de taux de 25 points de base, l'une en septembre de cette année et la suivante en mars 2027.

"Cela renforce la thèse de la stagflation, qui est l'une des principales craintes du marché. Si nous continuons à subir les pressions de la hausse des prix du pétrole alors que l'économie ralentit, ce n'est pas vraiment une bonne combinaison", Steve Sosnick, analyste en chef du marché, Interactive Brokers

La Fed pourrait laisser ses taux d'intérêt inchangés lors de sa réunion de la semaine prochaine. La hausse des coûts de l'énergie pourrait compliquer les plans politiques de la banque centrale, alors que d'autres rapports font état de pressions sur les prix et d'un ralentissement du marché de l'emploi.

Par ailleurs, l'enquête de l'Université du Michigan a montré que le sentiment des consommateurs s'est affaibli au début du mois de mars en raison des inquiétudes suscitées par la hausse des coûts de l'énergie.

Les prix du brut ont frôlé les 100 dollars le baril alors que les hostilités au Moyen-Orient montraient peu de signes d'apaisement malgré les assurances de l'administration Trump quant à une résolution rapide.

Les efforts tels que les rejets de pétrole d'urgence record de l'Agence internationale de l'énergie et la licence américaine de 30 jours permettant aux pays d'acheter du pétrole russe et des produits pétroliers bloqués en mer n'ont jusqu'à présent pas réussi à faire baisser la flambée des coûts.

À 11h30 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 7,82 points, ou 0,02%, à 46 685,67, le S&P 500

.SPX a perdu 16,01 points, ou 0,24%, à 6 656,61 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 104,09 points, ou 0,47%, à 22 206,61.

L'indice CBOE de la volatilité .VIX , jauge de la peur à Wall Street, a oscillé et était en dernière position en baisse de 0,13 point à 27,16, tandis que l'indice Russell 2000 .RUT , sensible aux taux d'intérêt, a perdu 0,3%.

Six des 11 secteurs du S&P 500 ont légèrement progressé, les services publics .SPLRCU étant en tête avec une hausse de 1%, tandis que les valeurs technologiques lourdes .SPLRCT ont chuté de 1,1%.

Les inquiétudes concernant la qualité du crédit se sont aggravées cette semaine après que Morgan Stanley MS.N a interrompu les rachats dans l'un de ses fonds de crédit privé, à la suite de mesures similaires prises par BlackRock

BLK.N et Blue Owl OWL.N au cours des dernières semaines.

JPMorgan Chase JPM.N a également restreint les prêts aux acteurs du crédit privé, tandis que Blackstone BX.N a dû faire face à une augmentation des rachats.

Blue Owl a progressé de 2,7 % et BlackRock de 1,4 % chacun, rebondissant après les fortes pertes subies lors de la séance précédente.

Le secteur financier de l'indice S&P 500 .SPSY a chuté de 2,7 % au cours de la semaine.

Les valeurs du voyage, les plus touchées par la guerre et la hausse des coûts de l'énergie, ont été mitigées

Alaska Airlines ALK.N et American Airlines AAL.O ont reculé de 1,2%, tandis que Carnival CCL.N a progressé de 1,3%.

Le fabricant de logiciels de conception Adobe < ADBE.O > a chuté de 6,6 %, car le directeur général de longue date Shantanu Narayen quittera son rôle une fois qu'un successeur aura été nommé, renouvelant les inquiétudes concernant sa stratégie alors qu'il est confronté à la perturbation de l'IA.

La société de crypto-monnaies Strategy MSTR.O a grimpé de 4,9% alors que les prix du bitcoin BTC= ont augmenté de plus de 4%.

Megacap Meta < META.O > a glissé de 3 % après qu'un rapport a indiqué qu'il a reporté la sortie de son modèle d'intelligence artificielle "Avocado" à au moins mai, au lieu de ce mois-ci.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,17 contre 1 sur le NYSE et de 1,24 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 11 nouveaux records sur 52 semaines et 7 nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 29 nouveaux records et 123 nouveaux records à la baisse.