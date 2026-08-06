Le S&P 500 peine à trouver une orientation alors que les investisseurs attendent un accord au Moyen-Orient ; les valeurs du secteur des logiciels reculent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Western Digital et SanDisk en baisse malgré des prévisions optimistes

* Les valeurs du secteur des logiciels plombées par les résultats d'AppLovin et de Datadog

* SpaceX retrouve ses marques alors que les investisseurs attendent l'expiration de la période de blocage

* Publication vendredi des chiffres clés de l'emploi non agricole

* Indices: le Dow Jones recule de 0,50 %, le S&P de 0,06 %, le Nasdaq progresse de 0,17 %

(Mise à jour avec les cours de mi-journée) par Johann M Cherian et Shashwat Chauhan

L'indice de référence de Wall Street, le S&P 500, a peiné à trouver une orientation jeudi dans un marché agité, les investisseurs marquant une pause après la hausse record enregistrée en début de semaine et attendant des signes d'un accord de paix au Moyen-Orient.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont effacé leurs pertes antérieures et ont pour la plupart progressé, poursuivant le rebond amorcé en fin de semaine dernière qui avait propulsé le S&P 500 et l’indice Dow Jones des valeurs vedettes à des niveaux records, les solides résultats des leaders technologiques ayant redonné confiance aux investisseurs dans le secteur de l’intelligence artificielle.

Marvell MRVL.O , Qualcomm QCOM.O et Advanced Micro Devices

AMD.O ont chacun progressé d’environ 2 %, contribuant ainsi à la hausse de 1,8 % de l’indice Philadelphia Semiconductor

.SOX .

Limitant toutefois ces gains,la société de stockage de donnéesWestern Digital WDC.O a perdu 9,6 % et le fabricant de puces mémoire Sandisk SNDK.O a reculé de 3,5 %, après avoir respectivement bondi de 200 % et 400 % cette année. Les deux titres s’échangeaient toutefois au-dessus de leurs plus bas niveaux de la séance. Les entreprises prévoient un chiffre d’affaires trimestriel supérieur aux attentes, misant sur une forte demande liée à l’IA.

« Les attentes sont tout simplement incroyables et les actions du secteur des puces ont tellement bien performé cette année jusqu’en juin qu’on assiste simplement à un certain ajustement sur le marché », a déclaré Hank Smith, directeur et responsable de la stratégie d’investissement chez Haverford Trust.

Les valeurs du secteur des logiciels, telles qu’Atlassian

TEAM.O , Salesforce (composante du Dow Jones) CRM.N , Adobe

ADBE.O et Zscaler ZS.O , ont fortement chuté à la suite de la publication des résultats de quelques entreprises du secteur.

AppLovin APP.O a chuté de 19,3 %, la plateforme de marketing n’ayant pas atteint les estimations de Wall Street concernant son chiffre d’affaires trimestriel, tandis que Datadog DDOG.O a perdu 14,7 % après que la société de sécurité cloud a annoncé qu’elle s’attendait à ce que la croissance de son chiffre d’affaires ralentisse au troisième trimestre.

À 11 h 18 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 269,67 points, soit 0,50 %, à 54 079,45, le S&P 500 .SPX a perdu 4,98 points, soit 0,06 %, à 7 718,57 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 43,39 points, soit 0,17 %, à 26 405,61.

EXPIRATION DE LA PÉRIODE DE BLOCAGE DE SPACEX

Les actions de SpaceX SPCX.O ont effacé leurs pertes antérieures et ont progressé de 2,3 %, déjouant les prévisions selon lesquelles elles seraient sous pression en raison de ventes d’initiés, alors que la période de blocage pour les premiers investisseurs détenant ces actions arrivait à expiration.

À 111 dollars l’action, le titre s’échangeait toutefois bien en deçà de son prix d’introduction de 135 dollars, ce qui reflète la façon dont ses gains historiques post-introduction en bourse se sont rapidement essoufflés.

« À ce niveau de cours, on ne constatera pas un volume de transactions très important. Beaucoup de personnes vont attendre que le cours de l’action repasse au-dessus du prix d’introduction (pour monétiser leurs participations d’initiés) », a déclaré Brian Mulberry, stratège en chef des marchés chez Zacks Investment Management.

Sur le plan géopolitique, les cours du Brent LCOc1 ont progressé de 2,2 % pour dépasser les 81 dollars, les investisseurs évaluant les rebondissements concernant un accord potentiel entre l’Iran et les États-Unis. Cette hausse a fait grimper les rendements des bons du Trésor à 2 ans

US2YT=RR et à 5 ans US5YT=RR de plus de 5 points de base chacun, ce qui a encore pesé sur les actions.

Du côté des données économiques, le nombre d’Américains ayant déposé une demande d’allocations chômage a légèrement augmenté la semaine dernière.

Ce rapport a été publié avant la publication, vendredi, des chiffres très attendus de l’emploi non agricole pour le mois de juillet, qui pourraient s’avérer déterminants pour évaluer la trajectoire future des taux d’intérêt de la Réserve fédérale, à un moment où son président, Kevin Warsh, a revu à la baisse ses indications prospectives.

Honeywell Aerospace HONA.O a chuté de 21 %, des problèmes de chaîne d’approvisionnement l’ayant contrainte à revoir à la baisse son objectif de chiffre d’affaires annuel et à publier des prévisions de bénéfices inférieures aux estimations.

Parker-Hannifin PH.N a progressé de 7 %, l’entreprise spécialisée dans les technologies de mouvement et de contrôle ayant annoncé des prévisions de bénéfices annuels supérieures aux estimations.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, dans un rapport de 1,07 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,11 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 29 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et trois nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 108 nouveaux plus hauts et 51 nouveaux plus bas.