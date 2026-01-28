Le S&P 500 franchit la barre des 7 000 avant la décision de la Fed et les résultats des grandes entreprises technologiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Indices en hausse: Dow 0,2%, S&P 500 0,3%, Nasdaq 0,6%

*

AT&T progresse après des prévisions de bénéfices annuels supérieures aux estimations

*

GE Vernova revoit à la hausse ses prévisions de revenus pour 2026, les actions augmentent

*

Meta, Microsoft et Tesla publient leurs résultats après la clôture du marché

(Mise à jour à l'ouverture du marché) par Pranav Kashyap et Twesha Dikshit

Le S&P 500 a franchi la barre des 7 000 pour la première fois mercredi et le Nasdaq s'est approché d'un nouveau record, aidé par des gains dans les actions de puces, les investisseurs se préparant à une décision sur les taux de la Réserve fédérale et aux résultats trimestriels des grandes entreprises technologiques.

Le franchissement du seuil psychologique a mis en évidence l'appétit pour le risque lié à l'optimisme en matière d'intelligence artificielle et aux attentes de bons résultats d'entreprises, qui l'ont emporté sur les préoccupations géopolitiques persistantes.

"Ces grands chiffres ronds peuvent être des tests psychologiques difficiles pour le marché. Ainsi, du point de vue de l'analyse technique, nous pensons qu'il s'agit d'un signe très positif", a déclaré Jeff Buchbinder, stratège en chef des actions pour LPL Financial.

Les valeurs technologiques ont été à l'origine des gains: Nvidia NVDA.O a grimpé de 1,8 %, Intel INTC.O a bondi de 9 %, Micron MU.O et Microchip Technology MCHP.O ont chacun gagné plus de 4 %. SK Hynix , un fournisseur clé de Nvidia, a annoncé un bénéfice trimestriel record et ASML a enregistré ses commandes les plus élevées au quatrième trimestre, déclenchant un rallye technologique de l'Europe à l'Asie.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a augmenté de 2,3%.

La Fed se réunit plus tard dans la journée pour prendre sa décision concernant les taux d'intérêt, les décideurs politiques devraient les maintenir inchangés à 3,5 %-3,75 %. Les traders surveilleront la déclaration de la Fed et les remarques du président Jerome Powell, pour obtenir des indices sur la trajectoire future des taux.

"Nous nous attendrions à ce que toute baisse des taux (Fed) qui interviendrait en 2026 s'accompagne d'une croissance économique, c'est certainement un élément clé de nos perspectives boursières positives pour 2026. Nous sommes d'avis que les bénéfices et les investissements dans l'IA sont plus importants et que les investisseurs devraient s'y intéresser davantage que la Fed", a ajouté M. Buchbinder.

Wall Street a rebondi pour s'échanger à la hausse, l'attention se portant sur les bénéfices après que les menaces du président américain Donald Trump d'acquérir le Groenland ont entraîné des vagues de liquidation au début du mois, faisant grimper en flèche la valeur refuge qu'est l'or.

À 09:32 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 118,82 points, soit 0,24%, à 49 122,23, le S&P 500

.SPX a gagné 22,45 points, soit 0,32%, à 7 001,05 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 150,01 points, soit 0,63%, à 23 967,11.

La banque centrale américaine, qui a récemment commencé à recevoir des données en temps réel sur la santé de l'économie après la fermeture partielle du gouvernement l'année dernière, navigue dans un brouillard de plus en plus politisé.

Cette réunion s'inscrit dans le contexte d'une enquête du ministère de la justice lancée au début du mois et impliquant M. Powell, ainsi que des allusions de M. Trump à la nomination "prochaine" d'un successeur.

Les marchés s'attendent actuellement à ce que la première baisse des taux intervienne en juin, selon l'outil FedWatch du CME.

"MAG 7" DONNE LE COUP D'ENVOI DES BÉNÉFICES

Meta META.O , Microsoft MSFT.O et Tesla TSLA.O publient leurs résultats après la clôture du marché, donnant ainsi le coup d'envoi des "Sept Magnifiques" qui ont stimulé le commerce de l'IA, propulsant les marchés à des niveaux record.

Les valorisations élevées entraînant une rotation vers les secteurs sous-évalués du marché, les plans d'investissement du groupe seront surveillés de près, les investisseurs se demandant si les dépenses en matière d'intelligence artificielle permettront d'obtenir des rendements.

Texas Instruments TXN.O a bondi de 6 % après que le fabricant de puces analogiques a annoncé un chiffre d'affaires et un bénéfice pour le premier trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street. Starbucks SBUX.O a bondi de 6,7 % après avoir enregistré une hausse plus importante que prévu de ses ventes comparables au premier trimestre. AT&T T.N a grimpé de 4 % après que l'opérateur américain a annoncé un bénéfice annuel supérieur aux attentes du marché.

Dans le secteur industriel, GE Vernova GEV.N a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, les actions ont augmenté de 2 %. Textron TXT.N a chuté de 6,2 % après avoir annoncé un bénéfice fiscal inférieur aux estimations, tandis qu'Otis OTIS.N a chuté de 5 % après que le chiffre d'affaires du quatrième trimestre a manqué les attentes.

Meta et Microsoft sont restés stables, tandis que Tesla a gagné 0,5 %. IBM IBM.N , qui doit également publier ses résultats après la clôture du marché, est resté stable.

Seagate Technology STX.O a bondi de 14,5 % après avoir annoncé un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux attentes de Wall Street pour le troisième trimestre. Son concurrent Western Digital WDC.O a augmenté de 7,7 %.