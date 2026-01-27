Le S&P 500 établit un record de clôture grâce aux bénéfices des entreprises ; les tarifs de l'assurance-maladie frappent les assureurs

Indices: Dow en baisse de 0,83%, S&P 500 en hausse de 0,41%, Nasdaq en hausse de 0,91%

Les assureurs santé plongent suite à une proposition décevante sur l'assurance-maladie

General Motors se redresse grâce à ses résultats

Les actions de Corning montent en flèche après l'annonce d'un accord de 6 milliards de dollars avec Meta

Les actions de Boeing terminent la séance en baisse après un rapport mitigé

(Mise à jour des cours de clôture et du volume des transactions) par Sinéad Carew et Pranav Kashyap

L'optimisme des investisseurs à la veille de la publication des résultats des grandes capitalisations a été contrecarré par l'accueil mitigé réservé aux derniers résultats et par un effondrement massif des actions des compagnies d'assurance maladie. UnitedHealth UNH.N a mené les pertes dans les actions du secteur de la santé et dans le Dow Jones Industrial Average .DJI avec une chute de 19,6% après que l'administration Trump a proposé une augmentation des taux de paiement des assureurs Medicare . Le plan était un autre malheur ajouté aux prévisions de revenus décevantes de l'assureur pour 2026 . Les autres compagnies d'assurance Humana HUM.N , en baisse de 21%, et CVS CVS.N , en baisse de 14,2%, ont suivi le mouvement.

Les investisseurs ont été plus encouragés par les résultats de General Motors GM.N , dont les actions ont augmenté de 8,7 % après la publication d'un bénéfice de base plus élevé au quatrième trimestre.

Et comme des rapports sur les bénéfices très médiatisés sont attendus cette semaine, les valeurs technologiques ont prolongé leurs gains de lundi, les poids lourds Microsoft MSFT.O , Amazon AMZN.O , Nvidia NVDA.O , Apple AAPL.O , et Broadcom

AVGO.O ayant fourni les plus fortes hausses du marché.

Le Nasdaq a ainsi atteint son plus haut niveau depuis fin octobre et le S&P 500 a également touché un record intrajournalier et s'est approché de la barre des 7 000, tout en marquant son quatrième record de clôture jusqu'à présent en 2026.

"Le marché est un peu bifurqué aujourd'hui, le Dow Jones étant en baisse en raison des annonces concernant les primes d'assurance maladie", a déclaré Phil Blancato, stratège en chef chez Osaic Wealth à New York. "Si l'on regarde tout le reste, le marché semble tenir bon dans l'attente d'une grosse semaine de résultats

Mardi également, la confiance des consommateurs américains s'est détériorée de manière inattendue en janvier, chutant à son plus bas niveau depuis 2014, mais M. Blancato a noté que, de manière surprenante, ce "chiffre assez terrible" n'a pas eu beaucoup d'impact sur le marché boursier.

Outre l'attention portée par les investisseurs aux rapports sur les bénéfices et aux décisions politiques américaines, Adam Rich, directeur adjoint des investissements et gestionnaire de portefeuille chez Vaughan Nelson Investment Management, a noté que le récent déclin du dollar américain, y compris une baisse de plus de 1% mardi, est une bonne nouvelle pour les actions américaines, car un dollar faible favorise les exportations américaines.

"Cette évolution de la devise est vraiment positive pour les bénéfices de l'indice S&P à l'avenir", a déclaré M. Rich.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 408,99 points, soit 0,83%, à 49 003,41, le S&P 500 .SPX a gagné 28,37 points, soit 0,41%, à 6 978,60 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 215,74 points, soit 0,91%, à 23 817,10.

Le secteur technologique .SPLRCT a progressé de 1,4% pour mener les gains parmi les 11 principaux secteurs industriels du S&P 500. Corning GLW.N a été le plus grand gagnant du S&P 500 et du secteur technologique avec une hausse massive de 15,6%. Le fabricant de verre Gorilla a signé un accord avec Meta

META.O d'une valeur de 6 milliards de dollars pour des câbles à fibre optique dans les centres de données d'intelligence artificielle.

Tous les regards seront tournés vers Meta, Microsoft et Tesla TSLA.O mercredi, lorsqu'ils donneront le coup d'envoi des rapports sur les bénéfices pour le groupe des " Sept Magnifiques", composé d'actions de haute volée . Ces rapports mettront à l'épreuve la résistance du marché de l'IA, qui a soutenu le rallye de Wall Street pendant la majeure partie de l'année dernière.

Au total, 102 sociétés du S&P 500 devraient publier leurs résultats cette semaine. Sur les 64 sociétés qui avaient publié leurs résultats vendredi, 79,7 % ont dépassé les attentes des analystes, selon les données compilées par LSEG.

Ailleurs dans les résultats, les transactions sur Boeing BA.N ont été mouvementées après que l'entreprise ait réalisé un bénéfice au quatrième trimestre grâce à la vente d'une unité, mais qu'elle ait annoncé des pertes plus importantes que prévu dans ses deux plus grandes divisions. Les actions de la société aérospatiale ont terminé en baisse de 1,6 % après avoir augmenté de plus de 2 % plus tôt dans la journée.

Dans le secteur des compagnies aériennes, American Airlines AAL.O a clôturé en baisse de 7 %, la tempête hivernale du week-end devant peser sur ses résultats du premier trimestre, bien que ses prévisions de bénéfices pour 2026 aient dépassé les estimations. Les actions de JetBlue JBLU.O ont chuté de 6,9 % à la suite d'une perte trimestrielle plus importante que prévu, la compagnie ayant invoqué le mauvais temps et la fermeture du gouvernement au cours du trimestre.

United Parcel Service UPS.N a prévu une augmentation de son chiffre d'affaires pour 2026, mais à la fin de la journée, son avance n'était plus que de 0,2 %, tandis que les actions de son rival FedEx FDX.N ont augmenté de 2,6 %.

FED WATCH

Comme si cela ne suffisait pas, les investisseurs attendaient également des nouvelles de la Réserve fédérale américaine, qui annoncera sa politique mercredi à l'issue de sa réunion de deux jours .

Les investisseurs s'attendent généralement à ce que la banque centrale laisse les taux d'intérêt inchangés, mais l'attention se portera sur les orientations des décideurs en matière de taux et sur leurs commentaires concernant l'économie, tandis que les traders seront attentifs à tout signal concernant la prochaine direction de la Fed.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,61 contre 1 sur le NYSE, où l'on a enregistré 693 nouveaux sommets et 95 nouveaux creux. Sur le Nasdaq, 2 725 titres ont progressé et 2 056 ont reculé, les valeurs en hausse étant plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,33 contre 1.

L'indice S&P 500 a enregistré 36 nouveaux plus hauts et 13 nouveaux plus bas sur 52 semaines, tandis que l'indice Nasdaq Composite a enregistré 104 nouveaux plus hauts et 123 nouveaux plus bas.

Sur les bourses américaines, 18,03 milliards d'actions ont changé de mains, dépassant de peu la moyenne mobile de 17,99 milliards d'actions sur les 20 dernières séances.