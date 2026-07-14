Le S&P 500 et le Nasdaq terminent en hausse grâce à des chiffres modérés sur l'inflation et à de bons résultats bancaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec les cours de clôture)

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +0,02 %, S&P 500 +0,38 %, Nasdaq +0,90 %

* L'IPC de juin s'établit en dessous des prévisions

* JPMorgan en hausse grâce à un bénéfice en progression au deuxième trimestre

* Goldman Sachs bondit alors que son bénéfice du deuxième trimestre dépasse les estimations

* IBM s'effondre après avoir annoncé un chiffre d'affaires du deuxième trimestre inférieur aux prévisions

par Stephen Culp et Avinash P

Le S&P 500 et le Nasdaq ont progressé mardi, les solides résultats des grandes banques et un rapport sur l’inflation moins élevé que prévu ayant stimulé l’appétit pour le risque dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient.

Le rebond des valeurs du secteur des semi-conducteurs .SOX a permis au Nasdaq de prendre la tête, tandis que les gains du Dow Jones sont restés plus modérés. L'indice des prix à la consommation du ministère du Travail a montré que l'inflation s'était ralentie plus que prévu par les analystes en juin, en grande partie grâce à l'atténuation des pressions sur les prix de l'énergie, sur fond de signes de progrès observés le mois dernier dans les négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran. Le président de la Réserve fédérale américaine, Kevin Warsh , a témoigné pour la première fois devant le Congrès depuis sa confirmation, notamment pour exposer le plan de la banque centrale visant à contenir les pressions à la hausse sur les prix. Le témoignage de M. Warsh a eu lieu alors que la bataille pour le contrôle du détroit d’Ormuz a entraîné une intensification des frappes aériennes entre les États-Unis et l’Iran et fait grimper les prix du pétrole brut , ravivant les craintes de pressions à la hausse sur les prix.

Néanmoins, à la suite de la publication de l’IPC, les marchés financiers tablaient sur une probabilité de 83,4 % que la Fed maintienne son taux directeur inchangé à l’issue de sa réunion de politique monétaire de juillet, contre 58,3 % lundi. Les marchés s’attendent à au moins une hausse des taux de 25 points de base avant la fin de l’année, selon l’outil FedWatch du CME.

« Le rapport sur l’inflation semble avoir affaibli l’argument selon lequel la Fed va relever ses taux », a déclaré Chuck Carlson, directeur général d’Horizon Investment Services à Hammond, dans l’Indiana. « Cela donne une marge de manœuvre à la Fed, pour l’instant. »

«(Warsh) affirme que nous pouvons faire baisser l’inflation, et c’est exactement ce que veulent entendre ses interlocuteurs », a ajouté M. Carlson. « Et peut-être que l’inflation va baisser sans qu’il soit nécessaire de relever les taux. »

COUP D’ENVOI DE LA SAISON DES RÉSULTATS La saison des résultats du deuxième trimestre a débuté avec la publication de résultats solides par cinq grandes banques américaines , soutenus par la vigueur des activités de trading et des opérations de fusion-acquisition. Goldman Sachs GS.N a bondi de 9 % après avoir dépassé les prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre , grâce à une accélération des opérations de fusion-acquisition et à des incertitudes géopolitiques qui ont stimulé son activité de trading. JPMorgan Chase JPM.N et Bank of America

BAC.N ont progressé respectivement de 2,5 % et 1,9 % après avoir publié des bénéfices supérieurs aux prévisions du consensus.

Citigroup C.N a reculé de 5,3 %, les inquiétudes liées aux dépenses ayant éclipsé ses résultats supérieurs aux prévisions, tandis que Wells Fargo WFC.N a perdu 2,7 %.

« C’est une semaine importante pour les résultats financiers, nous allons donc enfin entendre ce que les entreprises américaines ont à dire », a déclaré Tom Hainlin, stratège national en investissement chez U.S. Bank Asset Management à Minneapolis. « Ce que nous continuons à attendre des banques, c’est de savoir comment elles évaluent la santé des consommateurs. Jusqu’à présent, les nouvelles sont bonnes sur ce front. » L'action IBM IBM.N a chuté de 25,2 % après que la société a averti que son chiffre d'affaires du deuxième trimestre serait inférieur aux estimations .

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 10,02 points, soit 0,02 %, à 52 508,66, le S&P 500 .SPX a gagné 28,55 points, soit 0,38 %, à 7 543,89 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 233,83 points, soit 0,90 %, à 26 107,01.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, les valeurs technologiques .SPLRCT ont enregistré la plus forte hausse en pourcentage, tandis que les valeurs de la santé .SPXHC ont affiché les plus mauvaises performances.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en hausse ont été 1,78 fois plus nombreux que ceux en baisse. On a dénombré 205 nouveaux plus hauts et 108 nouveaux plus bas à la NYSE.

Sur le Nasdaq, 2 651 titres ont progressé et 2 103 ont reculé, les titres en hausse l’emportant sur ceux en baisse dans un rapport de 1,26 pour 1.

Le volume des échanges sur les places boursières américaines s'est élevé à 16,38 milliards d'actions, contre une moyenne de 21,66 milliards pour l'ensemble des séances des 20 derniers jours de cotation.