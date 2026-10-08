Le S&P 500 et le Nasdaq terminent en baisse alors que les cours du pétrole brut bondissent et que les valeurs du secteur des semi-conducteurs pèsent sur le marché

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(Mises à jour avec les cours de clôture)

* Indices: le Dow Jones en hausse de 0,10 %, le S&P 500 en baisse de 0,47 %, le Nasdaq en baisse de 1,25 %

* Le prix du pétrole brut s'envole en raison des inquiétudes liées à l'offre

* Les valeurs des semi-conducteurs chutent après un article du Financial Times indiquant qu'OpenAI aurait surévalué son chiffre d'affaires

* Palantir progresse après que Goldman a relevé sa recommandation à « acheter »

par Stephen Culp et Tharuniyaa Lakshmi

Les actions américaines ont reculé jeudi, alors que les cours du pétrole brut ont bondi en raison d'une recrudescence des tensions au Moyen-Orient et d'une réduction de la production américaine qui a attisé les craintes d'inflation et de hausse des taux d'intérêt, tandis que les valeurs des semi-conducteurs ont chuté.

Parmi les principaux indices boursiers américains, le Nasdaq a clôturé avec la plus forte baisse en pourcentage, deux jours après que cet indice à forte composante technologique eut atteint un record de clôture. La baisse du S&P 500 a été plus modérée, tandis que l'indice Dow Jones des valeurs vedettes a enregistré un léger gain.

Les fabricants de puces .SOX , dont les cours ont bondi de plus de 80 % depuis le début de l’année, ont clairement sous-performé ce jour-là, reculant de 3,4 % à la suite d’un article du Financial Times indiquant que le chiffre d’affaires annualisé d’OpenAI était inférieur de 20 milliards de dollars à ce que la société avait précédemment annoncé.

« Le marché évolue latéralement dans l’attente de la saison des résultats du troisième trimestre, qui débute la semaine prochaine, sans compter le conflit en cours en Iran qui fait grimper les cours du pétrole », a déclaré Terry Sandven, stratège en chef des actions chez US Bank Wealth Management à Minneapolis, dans le Minnesota. « Ce qui est tout aussi révélateur, c’est que depuis le début de l’année, la tendance la plus naturelle pour les actions a été à la hausse. »

Les cours du pétrole ont bondi en raison des craintes liées à l’approvisionnement, suite à une série d’attaques contre des navires dans le détroit d’Ormuz, combinées à une baisse de la production américaine due aux ouragans.

Les contrats à terme WTI CLc1 et Brent LCOc1 du mois le plus proche ont clôturé en hausse de 3,6 % et 4,1 % respectivement.

La pénurie mondiale de pétrole brut liée au conflit avec l’Iran a fait grimper les CLc1 s du brut américain de plus de 60 % depuis le début de l’année, alimentant ainsi les pressions inflationnistes. En réponse à ces pressions, la Réserve fédérale américaine a relevé ses taux d’intérêt en septembre pour la première fois depuis juillet 2023.

Les marchés financiers s'attendent actuellement à ce que la banque centrale maintienne ses taux inchangés ce mois-ci, tandis que la probabilité d'une hausse en décembre s'élève à 69,2 %, selon l'outil FedWatch du CME.

Cette prévision reflète la trajectoire attendue des hausses de taux de la Banque centrale européenne , et a été confirmée par le gouverneur de la Fed Christopher Waller , qui a déclaré que des hausses de taux supplémentaires seraient probablement nécessaires, mais que le calendrier de ces hausses restait « flexible ».

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 51,77 points, soit 0,10 %, pour atteindre 51 231,64, le S&P 500 .SPX a perdu 36,41 points, soit 0,47 %, à 7 765,36 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 345,35 points, soit 1,25 %, à 27 193,34.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, les valeurs énergétiques .SPNY ont enregistré les plus fortes hausses en pourcentage, tandis que le secteur technologique .SPLRCT , pénalisé par les puces électroniques, a subi la plus forte baisse.

Les prévisions de bénéfices trimestriels records du géant des puces mémoire Samsung Electronics 005930.KS n’ont pas réussi à redonner confiance aux investisseurs, son titre clôturant en baisse en Corée du Sud. Son concurrent Micron Technology MU.O a chuté de 4,8 %.

Mercredi, le Wall Street Journal a rapporté que Broadcom AVGO.O s’apprêtait à lever 50 milliards de dollars pour financer OpenAI, tandis qu’Oracle ORCL.N cherchait également à lever un montant non précisé, ce qui a ravivé les craintes que les émissions massives de dette par les entreprises technologiques n’intensifient la concurrence pour les capitaux.

Broadcom et Oracle ont respectivement reculé de 4,4 % et 5,5 %.

L'action PepsiCo PEP.O a progressé de 3,7 % après que le fabricant de boissons a annoncé qu'il allait poursuivre ses réductions de dépenses tout en revoyant à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel récurrent.

L' SBUX.O de Starbucks a reculé de 0,4 % à la suite d'informations selon lesquelles la chaîne de cafés envisagerait le rachat de Chipotle Mexican Grill CMG.N , dont l' a bondi de 6,2 %.

Palantir PLTR.O a progressé de 2,4 % après que Goldman Sachs a relevé sa recommandation sur le fournisseur de logiciels d’analyse de données, la faisant passer de « neutre » à « acheter ».

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en hausse ont été 1,28 fois plus nombreux que ceux en baisse. On a enregistré 110 nouveaux plus-hauts et 416 nouveaux plus-bas à la NYSE.

Sur le Nasdaq, 2 050 titres ont progressé et 2 734 ont reculé, les titres en baisse étant 1,33 fois plus nombreux que ceux en hausse.

Le S&P 500 a enregistré 4 nouveaux plus-hauts sur 52 semaines et 12 nouveaux plus-bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 33 nouveaux plus-hauts et 319 nouveaux plus-bas.

Le volume des échanges sur les places boursières américaines s'est élevé à 18,81 milliards d'actions, contre une moyenne de 17,74 milliards pour l'ensemble des séances des 20 derniers jours de cotation.