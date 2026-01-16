 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le S&P 500 et le Nasdaq se préparent à une ouverture en hausse, les fabricants de puces progressant à la fin d'une semaine agitée
information fournie par Reuters 16/01/2026 à 15:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Futures en hausse: Dow 0,02%, S&P 500 0,12%, Nasdaq 0,44%

*

J.B. Hunt chute après les résultats du 4ème trimestre

*

PNC Financial dépasse les estimations de revenus du 4ème trimestre, les actions sont en hausse

(Mise à jour avant l'ouverture des marchés) par Medha Singh et Pranav Kashyap

LeS&P 500 et le Nasdaq ont ouvert en hausse vendredi, les fabricants de puces ayant repris le contrôle d'une semaine volatile qui a également marqué le début de la saison des résultats du quatrième trimestre.

Les fabricants de puces mémoire ont mené les gains, avec Micron MU.O , Western Digital WDC.O , Seagate Technology

STX.O et SanDisk SNDK.O en hausse de 3,6 % à 5 %, s'appuyant sur leurs hausses fulgurantes en 2025.

L'iShares Semiconductor ETF SOXX.O a gagné 1,8% vendredi, renforçant sa hausse de près de 12% depuis le début de l'année qui a largement battu la hausse de 1,2% du Nasdaq 100 .NDX , soulignant la foi des investisseurs dans la demande de puces alimentée par l'IA, même si l'argent se déplace de certains noms technologiques lourds vers des secteurs plus sous-évalués tels que les petites capitalisations, les matériaux et les stocks industriels.

Les actions américaines s'acheminaient vers des pertes hebdomadaires modestes, même après que le S&P 500 et le Dow aient battu de nouveaux records lundi. Le S&P se trouve actuellement à environ 60 points de la barre des 7 000 points, une marque que les analystes considèrent comme une poche potentielle de résistance technique.

Les inquiétudes concernant les retombées d'une proposition de plafonnement à 10 % des taux d'intérêt des cartes de crédit pendant un an ont pesé sur les actions des prêteurs et sur l'ensemble des marchés, malgré les bons résultats trimestriels des grandes banques américaines.

Le secteur financier .SPSY se dirigeait vers sa pire semaine depuis octobre.

"Les banques ont bien préparé la semaine en disant que les consommateurs continuent de dépenser et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour l'instant. Nous verrons si cela se traduit par une augmentation de la consommation", a déclaré Jason Barsema, président de Halo Investing.

Les marchés resteront fermés lundi en raison de la journée Martin Luther King Jr. Mais la saison des bénéfices reprendra de plus belle la semaine prochaine avec les résultats de Netflix

NFLX.O , Johnson & Johnson JNJ.N et Intel INTC.O .

À 8:36 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 8 points, ou 0,02%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 8,5 points, ou 0,12% et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 112 points, ou 0,44%.

Des inquiétudes ravivées sur les menaces pesant sur l'indépendance de la Réserve fédérale ont ajouté une nouvelle couche d'incertitude après que le président Jerome Powell a déclaré dimanche que le ministère de la Justice avait ouvert une enquête criminelle à son encontre.

Une série de données économiques clés cette semaine a renforcé les paris pour une pause prolongée des taux par la Fed. Les traders parient sur le fait que la banque centrale maintiendra ses taux lors de la réunion de ce mois-ci et ont entièrement intégré une baisse de taux d'un quart de point seulement en juillet, ont montré les données de LSEG.

"Le S&P 500 semble maintenir sa tendance à la hausse de manière prudente", a déclaré Linh Tran, analyste principal de marché chez XS.com.

"Le scénario le plus plausible reste un mouvement latéral avec un biais haussier prudent. Toute hausse supplémentaire dépendra probablement davantage de la croissance réelle des bénéfices des entreprises."

Les remarques des gouverneurs de la Fed Michelle Bowman et Philip Jefferson plus tard dans la journée offriront des indices sur la pensée des membres du vote avant que la banque centrale américaine n'entre dans sa période d'interdiction avant sa réunion politique des 27 et 28 janvier.

Parmi les autres valeurs, J.B. Hunt Transport Services

JBHT.O a chuté de près de 5 % après que la société américaine de transport routier ait annoncé une baisse de son chiffre d'affaires trimestriel par rapport à l'année précédente .

PNC Financial PNC.N a augmenté de 4,6 % après avoir dépassé les estimations de revenus du quatrième trimestre.

State Street STT.N a chuté de 3 % après avoir annoncé une baisse de son bénéfice au quatrième trimestre.

Les producteurs d'électricité indépendants ont chuté après qu'un rapport ait indiqué que les États américains connaissant une expansion rapide de la construction de centres de données allaient signer un accord avec l'administration Trump visant à freiner la hausse des coûts de l'électricité.

Talen Energy TLN.O a chuté de 8,1%, tandis que Constellation Energy CEG.O et Vistra VST.N ont chuté d'environ 4,5% chacun.

Les données sur la production industrielle américaine pour le mois de décembre sont attendues plus tard dans la journée.

Valeurs associées

CNSTLLTN ENER CO
315,6400 USD NASDAQ -7,49%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 443,91 Pts Index Ex 0,00%
INTEL
48,9492 USD NASDAQ +1,30%
ISHS SEMICONDUCTOR
344,4229 USD NASDAQ +2,14%
J.B.HUNT TRANSP
204,8950 USD NASDAQ -0,79%
JOHNSON&JOHNSON
219,855 USD NYSE +0,08%
MICRON TECHNOLOGY
363,2500 USD NASDAQ +7,91%
NASDAQ 100 INDEX
25 721,45 Pts Index Ex +0,68%
NASDAQ Composite
23 661,65 Pts Index Ex +0,56%
NETFLIX
88,4250 USD NASDAQ +0,43%
PNC FINL SER
223,660 USD NYSE +3,99%
S&P 500
6 963,31 Pts CBOE +0,27%
S&P 500 INDEX
6 963,31 Pts CBOE +0,27%
SANDISK
427,0400 USD NASDAQ +4,35%
SEAGATE HLDGS
325,6350 USD NASDAQ +1,66%
STATE STREET
132,158 USD NYSE -2,99%
TALEN ENERGY
376,7600 USD NASDAQ -10,10%
VISTRA
163,875 USD NYSE -9,09%
WESTERN DIGITAL
222,7848 USD NASDAQ +0,31%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank