Le S&P 500 et le Nasdaq se préparent à une ouverture en hausse, les fabricants de puces progressant à la fin d'une semaine agitée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Futures en hausse: Dow 0,02%, S&P 500 0,12%, Nasdaq 0,44%

J.B. Hunt chute après les résultats du 4ème trimestre

PNC Financial dépasse les estimations de revenus du 4ème trimestre, les actions sont en hausse

(Mise à jour avant l'ouverture des marchés) par Medha Singh et Pranav Kashyap

LeS&P 500 et le Nasdaq ont ouvert en hausse vendredi, les fabricants de puces ayant repris le contrôle d'une semaine volatile qui a également marqué le début de la saison des résultats du quatrième trimestre.

Les fabricants de puces mémoire ont mené les gains, avec Micron MU.O , Western Digital WDC.O , Seagate Technology

STX.O et SanDisk SNDK.O en hausse de 3,6 % à 5 %, s'appuyant sur leurs hausses fulgurantes en 2025.

L'iShares Semiconductor ETF SOXX.O a gagné 1,8% vendredi, renforçant sa hausse de près de 12% depuis le début de l'année qui a largement battu la hausse de 1,2% du Nasdaq 100 .NDX , soulignant la foi des investisseurs dans la demande de puces alimentée par l'IA, même si l'argent se déplace de certains noms technologiques lourds vers des secteurs plus sous-évalués tels que les petites capitalisations, les matériaux et les stocks industriels.

Les actions américaines s'acheminaient vers des pertes hebdomadaires modestes, même après que le S&P 500 et le Dow aient battu de nouveaux records lundi. Le S&P se trouve actuellement à environ 60 points de la barre des 7 000 points, une marque que les analystes considèrent comme une poche potentielle de résistance technique.

Les inquiétudes concernant les retombées d'une proposition de plafonnement à 10 % des taux d'intérêt des cartes de crédit pendant un an ont pesé sur les actions des prêteurs et sur l'ensemble des marchés, malgré les bons résultats trimestriels des grandes banques américaines.

Le secteur financier .SPSY se dirigeait vers sa pire semaine depuis octobre.

"Les banques ont bien préparé la semaine en disant que les consommateurs continuent de dépenser et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour l'instant. Nous verrons si cela se traduit par une augmentation de la consommation", a déclaré Jason Barsema, président de Halo Investing.

Les marchés resteront fermés lundi en raison de la journée Martin Luther King Jr. Mais la saison des bénéfices reprendra de plus belle la semaine prochaine avec les résultats de Netflix

NFLX.O , Johnson & Johnson JNJ.N et Intel INTC.O .

À 8:36 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 8 points, ou 0,02%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 8,5 points, ou 0,12% et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 112 points, ou 0,44%.

Des inquiétudes ravivées sur les menaces pesant sur l'indépendance de la Réserve fédérale ont ajouté une nouvelle couche d'incertitude après que le président Jerome Powell a déclaré dimanche que le ministère de la Justice avait ouvert une enquête criminelle à son encontre.

Une série de données économiques clés cette semaine a renforcé les paris pour une pause prolongée des taux par la Fed. Les traders parient sur le fait que la banque centrale maintiendra ses taux lors de la réunion de ce mois-ci et ont entièrement intégré une baisse de taux d'un quart de point seulement en juillet, ont montré les données de LSEG.

"Le S&P 500 semble maintenir sa tendance à la hausse de manière prudente", a déclaré Linh Tran, analyste principal de marché chez XS.com.

"Le scénario le plus plausible reste un mouvement latéral avec un biais haussier prudent. Toute hausse supplémentaire dépendra probablement davantage de la croissance réelle des bénéfices des entreprises."

Les remarques des gouverneurs de la Fed Michelle Bowman et Philip Jefferson plus tard dans la journée offriront des indices sur la pensée des membres du vote avant que la banque centrale américaine n'entre dans sa période d'interdiction avant sa réunion politique des 27 et 28 janvier.

Parmi les autres valeurs, J.B. Hunt Transport Services

JBHT.O a chuté de près de 5 % après que la société américaine de transport routier ait annoncé une baisse de son chiffre d'affaires trimestriel par rapport à l'année précédente .

PNC Financial PNC.N a augmenté de 4,6 % après avoir dépassé les estimations de revenus du quatrième trimestre.

State Street STT.N a chuté de 3 % après avoir annoncé une baisse de son bénéfice au quatrième trimestre.

Les producteurs d'électricité indépendants ont chuté après qu'un rapport ait indiqué que les États américains connaissant une expansion rapide de la construction de centres de données allaient signer un accord avec l'administration Trump visant à freiner la hausse des coûts de l'électricité.

Talen Energy TLN.O a chuté de 8,1%, tandis que Constellation Energy CEG.O et Vistra VST.N ont chuté d'environ 4,5% chacun.

Les données sur la production industrielle américaine pour le mois de décembre sont attendues plus tard dans la journée.