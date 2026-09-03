Le S&P 500 et le Nasdaq s'apprêtent à ouvrir en baisse, sous l'effet des tensions au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Contrats à terme: le Dow Jones en hausse de 0,28 %, le S&P 500 en hausse de 0,06 %, le Nasdaq en baisse de 0,13 %

* Broadcom recule après avoir publié des prévisions inférieures aux attentes élevées en matière d'IA

* La forte hausse de Snowflake tire les valeurs du secteur des logiciels vers le haut

* Les investisseurs attendent les chiffres de l'emploi de vendredi pour avoir des indices sur les taux de la Fed

(Dernières informations avant l'ouverture des marchés)

par Niket Nishant et Tharuniyaa Lakshmi

Les indices S&P 500 et Nasdaq 100 semblaient se diriger vers une ouverture en demi-teinte jeudi, dans un contexte de résultats d’entreprises mitigés, tandis que les investisseurs restaient focalisés sur les tensions au Moyen-Orient.

Cette faible volatilité, en ce début de mois historiquement morose pour les rendements boursiers, pourrait aggraver le pessimisme après les derniers échanges militaires entre les États-Unis et l’Iran.

Les investisseurs, avides de catalyseurs positifs, se tournent désormais vers les chiffres de l'emploi attendus vendredi, mais certains ont mis en garde contre une interprétation excessive de ce rapport, le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, ayant indiqué que la maîtrise de l'inflation restait sa priorité absolue.

Les probabilités d’une hausse des taux ont fortement augmenté au cours de la semaine dernière, les traders tablant désormais sur une probabilité de 62 % d’une hausse en septembre, selon l’outil CME FedWatch.

« Je m’attends à un mois de septembre assez fou. C’est tout simplement la saison des montagnes russes », a déclaré Kim Forrest, directrice des investissements chez Bokeh Capital Partners.

Un conflit prolongé au Moyen-Orient pourrait accroître les chances d’une hausse des taux en aggravant les pressions inflationnistes. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 1,22 % jeudi, enregistrant ainsi leur quatrième journée consécutive de hausse.

« Le pétrole a reconstitué une certaine prime géopolitique, créant un nouveau casse-tête inflationniste potentiel à un moment où les marchés débattent déjà de la nécessité d’une hausse des taux américains », a déclaré Daniela Hathorn, analyste de marché senior chez Capital.com.

Un recul des rendements des bons du Trésor américain a apporté un peu de répit. La hausse des rendements a pesé sur les actions ces dernières semaines.

« Je suis convaincu que le reste de l’année apportera de nouvelles perturbations, mais celle qui m’inquiète le moins est la hausse des rendements », a déclaré Benjamin Jones, responsable mondial de la recherche chez Invesco.

À 8 h 29 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 gagnaient 147 points, soit 0,28 %, ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient légèrement de 4,5 points, soit 0,06 %, tandis que les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100

NQcv1 reculaient de 39,25 points, soit 0,13 %.

Broadcom AVGO.O a chuté de 3,32 % en pré-ouverture, pesant sur les contrats à terme du Nasdaq. Les prévisions de chiffre d’affaires de la société pour le quatrième trimestre se sont révélées inférieures aux attentes élevées de Wall Street, soulignant que les entreprises au cœur du développement de l’IA ont la barre haute à franchir.

Snowflake SNOW.N a bondi de 23,18 % après avoir annoncé des prévisions de chiffre d’affaires annuel solides , ce qui a redonné confiance à l’ensemble du secteur des logiciels. ServiceNow NOW.N a progressé de 3,17 %, tandis que Salesforce

CRM.N et Adobe ADBE.O ont gagné respectivement environ 1,50 % et 1,45 %.

Les risques géopolitiques assombrissant les perspectives et le calendrier des résultats n'offrant que peu de catalyseurs clairs, les investisseurs pourraient avoir peu de raisons de faire grimper significativement les cours ce mois-ci.

Selon Jakub Rochlitz, analyste chez eToro, neuf des 40 plus fortes baisses de l'histoire de l'indice S&P 500 se sont produites au mois de septembre.