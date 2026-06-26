Le S&P 500 et le Nasdaq s'apprêtent à enregistrer une forte baisse hebdomadaire en raison du recul des valeurs du secteur des semi-conducteurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,44 %, S&P 500 -0,83 %, Nasdaq -1,33 %

* OpenAI envisagerait de reporter son introduction en bourse à l'année prochaine, selon un rapport

* Synaptics en hausse alors qu'Onsemi s'apprête à racheter la société dans le cadre d'une opération entièrement en actions d'une valeur de 7 milliards de dollars

(Dernières informations après l'ouverture des marchés) par Shashwat Chauhan et Joel Jose

Le S&P 500 et le Nasdaq s'apprêtaient à enregistrer de lourdes pertes hebdomadaires, les fabricants de puces ayant subi vendredi une nouvelle vague de ventes après une progression spectaculaire ce trimestre, les investisseurs s'interrogeant sur les valorisations élevées et les répercussions des dépenses massives des entreprises en matière d'IA.

Micron Technology MU.O a chuté de 6,2 % après avoir bondi de plus de 15 % lors de la séance précédente. D'autres valeurs du secteur des puces électroniques, notamment Advanced Micro Devices AMD.O et Nvidia NVDA.O , ont également été malmenées, l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX reculant de 4,7 %.

Les fabricants de puces, jusqu’alors en pleine forme, ont connu une semaine difficile malgré les bons résultats de Micron, la coqueluche du marché, tandis que la décision d’Apple AAPL.O d’augmenter les prix de l’iPad et du MacBook en raison de la flambée des coûts des puces de mémoire et de stockage a ravivé les craintes inflationnistes.

L'action Apple a légèrement reculé de 0,1 % en début de séance, après avoir chuté de 6,1 % jeudi – sa plus forte baisse journalière depuis plus d'un an – à la suite de ces hausses de prix.

« Les ventes massives de titres technologiques reflètent la perspective d’une hausse des taux d’intérêt à venir », a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities à New York.

« Le marché n’a pas apprécié que Apple augmente ses prix, car cela pourrait se traduire par une hausse des prix à la consommation à terme. »

L’inflation américaine a dépassé les 4 % en mai pour la première fois en trois ans, selon les données publiées jeudi, poussée à la hausse par la flambée des prix de l’énergie liée au conflit au Moyen-Orient, ce qui maintient la possibilité d’une hausse des taux de la Fed.

Alors que les cours du pétrole ont fortement reculé à mesure que les tensions au Moyen-Orient s’apaisaient, la décision surprise d’Apple d’augmenter ses prix a suscité de nouvelles inquiétudes.

« Nous avons observé une dynamique similaire pendant la pandémie, lorsque les perturbations de la chaîne d’approvisionnement avaient limité l’accès aux semi-conducteurs. Aujourd’hui, nous assistons à un choc d’offre comparable, cette fois-ci lié à la mémoire, ce qui génère une nouvelle pression inflationniste », a déclaré Art Hogan, stratège en chef des marchés chez B. Riley Wealth.

À 9 h 34 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 229,49 points, soit 0,44 %, à 51 691,13; le S&P 500 .SPX perdait 60,87 points, soit 0,83 %, à 7 296,62 et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 336,63 points, soit 1,33 %, à 25 021,97.

Une information selon laquelle OpenAI envisagerait de reporter son introduction en bourse à l’année prochaine a également pesé sur l’appétit pour le risque dans le secteur technologique.

L'action de SpaceX SPCX.O , la société d'Elon Musk qui a fait son entrée en bourse au début du mois, a reculé de 1,6 %.

La récente volatilité des marchés a poussé les investisseurs vers des secteurs négligés, susceptibles de bénéficier de l’apaisement des craintes inflationnistes et de perspectives de croissance plus solides.

L'apaisement des tensions au Moyen-Orient a également contribué à propulser l'indice Dow Jones des valeurs vedettes

.DJI vers des niveaux records.

Les investisseurs s’attendaient à un volume de transactions important vendredi afin de refléter les changements apportés aux indices Russell, notamment la reclassification de méga-capitalisations telles que Microsoft et l’intégration « accélérée » de SpaceX dans le Russell 1000.

Parallèlement, les inquiétudes liées aux taux d’intérêt ont persisté, les traders anticipant une hausse de 25 points de base et une probabilité de près de 27 % qu’une autre ait lieu d’ici la fin de l’année, selon les données compilées par LSEG.

Les chiffres définitifs de l’indice de confiance des consommateurs pour le mois de juin seront publiés plus tard dans la journée, tandis que le rapport mensuel sur l’emploi est attendu la semaine prochaine.

L' SYNA.O , de Synaptics, a progressé de 4,7 % après l'annonce par ON Semiconductor ON.O de son accord pour acquérir la société dans le cadre d'une opération entièrement en actions évaluée à environ 7 milliards de dollars. Onsemi a chuté de 19 %.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse, dans un rapport de 1,37 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,1 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 12 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et quatre nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 72 nouveaux plus hauts et 91 nouveaux plus bas.