Le S&P 500 et le Nasdaq s'apprêtent à enregistrer leur meilleur trimestre depuis 2020 malgré la guerre en Iran

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* Le S&P et le Nasdaq en passe de réaliser leur meilleur trimestre depuis 2020

* Les secteurs de l'énergie et de la finance pourraient être des valeurs sûres - BofA

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +0,3 %, S&P 500 +0,7 %, Nasdaq +1,3 %

par Caroline Valetkevitch et Niket Nishant

Les actions américaines ont progressé mardi et le S&P 500 ainsi que le Nasdaq étaient en passe d’enregistrer leurs plus fortes hausses trimestrielles depuis 2020, les investisseurs restant optimistes quant à la croissance économique et aux résultats des entreprises, malgré le conflit au Moyen-Orient.

En ce dernier jour du deuxième trimestre, le Dow Jones s’apprêtait à enregistrer sa plus forte hausse trimestrielle depuis 2022. L’optimisme suscité par les signes de progrès dans les efforts visant à mettre un terme définitif à l’ de guerre en Iran a récemment soutenu les marchés boursiers, malgré la persistance des tensions militaires.

L’Iran et les États-Unis ont signé le 17 juin un protocole d’accord visant à mettre fin au conflit qui dure depuis quatre mois. Mais les échanges de tirs survenus ce week-end ont mis cet accord à rude épreuve, et un responsable qatari a déclaré mardi que les hauts représentants américains arrivés à Doha ne tiendraient pas de réunion de haut niveau avec l’Iran.

« Nous avons connu un excellent premier semestre, bien meilleur que ce que la plupart des observateurs avaient prévu », a déclaré Oliver Pursche, vice-président senior et conseiller chez Wealthspire Advisors à Westport, dans le Connecticut.

«Malgré toutes ces tensions géopolitiques, l’économie américaine affiche de bons résultats et les bénéfices des entreprises sont solides.»

Après une saison des résultats solide au premier trimestre pour les entreprises du S&P 500, les investisseurs attendent avec impatience les résultats du deuxième trimestre qui seront publiés dans les semaines à venir.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 129,74 points, soit 0,25 %, pour atteindre 52 312,48, l’indice S&P 500

.SPX a gagné 55,29 points, soit 0,74 %, à 7 495,72 et l’indice Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 345,96 points, soit 1,33 %, à 26 166,10.

Le secteur technologique .SPLRCT a mené la hausse parmi les secteurs du S&P 500 mardi, mais le S&P 500 et le Nasdaq devraient afficher des pertes mensuelles suite à la récente faiblesse des valeurs technologiques de premier plan.

Les stratèges de BofA ont déclaré que les secteurs cycliques et axés sur la valeur, tels que l’énergie et la finance, pourraient constituer un meilleur pari à l’approche du second semestre.

Les craintes liées à d'éventuelles hausses des taux d'intérêt ont pesé sur le marché. Selon les données compilées par LSEG, les traders anticipent au moins une hausse des taux de la Réserve fédérale d'ici fin 2026.

Nike NKE.N devait publier ses résultats trimestriels après la clôture.

À la Bourse de New York, les titres en hausse ont été 1,12 fois plus nombreux que ceux en baisse. On a enregistré 259 nouveaux plus-hauts et 116 nouveaux plus-bas sur le NYSE. Sur le Nasdaq, 2 491 titres ont progressé et 2 275 ont reculé, les titres en hausse étant 1,09 fois plus nombreux que ceux en baisse.