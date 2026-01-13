 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le S&P 500 et le Nasdaq restent stables après les résultats mitigés de JPMorgan et de Delta Air
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 16:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Indices: Dow en baisse de 0,33%, S&P 500 stable, Nasdaq en hausse de 0,14%

*

JPMorgan Chase dépasse les estimations pour le bénéfice du 4ème trimestre

*

Les prévisions de bénéfices de Delta sont décevantes

*

L'IPC de décembre augmente de 2,7% en glissement annuel

(Mise à jour avec les prix du matin) par Medha Singh et Pranav Kashyap

Le S&P 500 et le Nasdaq sont restés stables mardi après qu'un rapport sur l'inflation largement en ligne ait soutenu les attentes de réduction des taux d'intérêt cette année, tandis que les investisseurs ont pesé les résultats trimestriels mitigés de JPMorgan et Delta Air Lines.

En excluant les composantes volatiles de l'alimentation et de l'énergie, les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté de 0,2 % en décembre par rapport au mois précédent, ce qui est inférieur aux prévisions des économistes qui tablaient sur une augmentation de 0,3 %. L'IPC global et l'IPC de base ont augmenté de 2,6 % en glissement annuel le mois dernier, après avoir augmenté dans les mêmes proportions en novembre.

Les données ont renforcé les paris de la Fed sur au moins deux réductions supplémentaires de 25 points de basedes taux d'intérêt entre juin et décembre, les traders estimant qu'il y a une faible chance pour une troisième réduction, selon les données de LSEG.

"La Fed devrait prendre son temps et absorber davantage de données, en particulier compte tenu du bruit que nous avons vu dans les données récentes en raison de la fermeture du gouvernement", a déclaré Skyler Weinand, directeur des investissements, Regan Capital.

LA SAISON DES RÉSULTATS SOUS LES FEUX DE LA RAMPE

Le plus grand banque américain, JPMorgan JPM.N , a battu les estimations de bénéfices trimestriels alors qu'il lançait officieusement la saison des rapports.

Cependant, ses actions ont chuté de 1,1 % dans un marché agité après que la banque ait déclaré qu'un projet de plafonnement des taux d'intérêt des cartes de crédit nuirait aux consommateurs américains et à l'économie.

D'autres grandes banques, dont les rapports sont attendus dans le courant de la semaine, devraient afficher des résultats trimestriels plus élevés s, grâce à la reprise des transactions.

Les actions de Delta Air Lines DAL.N ont chuté de 2,6 %, car le point médian de ses prévisions de bénéfices pour 2026 a été inférieur aux attentes des analystes.

Son homologue American Airlines AAL.O a glissé de 1%.

A 09h39, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 162,04 points, soit 0,33%, à 49 428,16, le S&P 500 .SPX a gagné 3,13 points, soit 0,04%, à 6 980,40 et le Nasdaq Composite

.IXIC a gagné 32,21 points, soit 0,14%, à 23 766,12.

Alors que la saison des résultats débute, le S&P 500 se situe à un peu moins de 30 points de la barre des 7 000 points, tandis que le Dow Jones est à environ 400 points de la barre historique des 50 000 points.

LES PETITES CAPITALISATIONS FONT L'OBJET D'UN NOUVEL APPEL D'OFFRES

Les investisseurs ont largement ignoré les problèmes géopolitiques, des coups de sabre de Washington en Iran aux discussions sur le Groenland et le Venezuela, choisissant plutôt de suivre la vague d'optimisme liée à l'intelligence artificielle et aux prévisions de bénéfices optimistes qui ont propulsé les principaux indices à de nouveaux sommets.

Le secteur de l'énergie .SPNY a augmenté de 1%, les prix du pétrole ayant bondi en raison des inquiétudes accrues concernant le principal producteur, l'Iran, et des perturbations potentielles de l'approvisionnement. O/R

Les valorisations exorbitantes des mégacapitalisations ont incité les chasseurs de bonnes affaires à descendre l'échelle des capitalisations boursières, alimentant un rallye qui a permis au Russell 2000 de gagner 6,2 % au cours des sept premiers jours de l'année, tandis que le S&P 500 a progressé de 1,9 %, à la clôture de lundi.

L'indice a atteint un niveau record au cours de la journée et s'apprêtait à connaître sa quatrième séance de hausse, sa plus longue série de gains quotidiens depuis la fin du mois de novembre.

"Cela fait des années que nous assistons à des hauts et des bas de la part des petites capitalisations. Nous avons besoin d'en voir un peu plus pour croire que c'est enfin le moment pour les petites capitalisations", a déclaré Ryan Detrick, stratège en chef du marché chez Carson Group à Omaha.

Pendant ce temps, le gouvernement américain va investir 1 milliard de dollars dans les moteurs de fusée de L3Harris Technologies LHX.N , ce qui a fait grimper ses actions de 2 %.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,67 contre 1 sur le NYSE et de 1,09 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P 500 a enregistré 34 nouveaux sommets sur 52 semaines et un nouveau creux, tandis que l'indice Nasdaq Composite a enregistré 72 nouveaux sommets et 19 nouveaux creux.

Valeurs associées

AMERICAN AIRLINE
15,8400 USD NASDAQ -1,00%
DELTA AIR LINES
70,595 USD NYSE -0,58%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 307,03 Pts Index Ex -0,57%
JPMORGAN CHASE
316,670 USD NYSE -2,43%
L3HARRIS TECH
352,270 USD NYSE +3,47%
NASDAQ Composite
23 649,73 Pts Index Ex -0,35%
S&P 500
6 956,87 Pts CBOE -0,29%
S&P 500 INDEX
6 957,05 Pts CBOE -0,29%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump, lors de sa dernière visite en personne au Forum économique mondial à Davos (Suisse), le 22 janvier 2020 ( AFP / JIM WATSON )
    Trump attendu en vedette la semaine prochaine à Davos
    information fournie par AFP 13.01.2026 17:06 

    Donald Trump tiendra la vedette la semaine prochaine du Forum économique mondial à Davos (Suisse), grand-messe du multilatéralisme et du libre-échange que le président américain malmène depuis son retour au pouvoir, ravivant les tensions commerciales et géopolitiques. ... Lire la suite

  • L'investisseur activiste David Webb à Hong Kong le 12 mai 2025 ( AFP / Peter PARKS )
    Décès à 60 ans de l’investisseur militant hongkongais David Webb
    information fournie par AFP 13.01.2026 16:47 

    David Webb, investisseur militant hongkongais connu pour son combat pour la transparence des marchés financiers et la responsabilité démocratique, est mort mardi à l’âge de 60 ans, selon un communiqué publié sur ses réseaux sociaux. "C’est avec une grande tristesse ... Lire la suite

  • A Hawaï, les spectaculaires jets de lave du volcan Kilauea
    A Hawaï, les spectaculaires jets de lave du volcan Kilauea
    information fournie par AFP Video 13.01.2026 16:46 

    Sa lave est projetée à plus de 400 mètres de haut: des images spectaculaires du volcan Kilauea, un des plus actifs du monde, ont été diffusées lundi par l'Institut américain de géophysique (USGS).

  • Le président américain Donald Trump, le 13 janvier 2026, à la base aérienne Andrews Air Force Base, dans le Maryland aux Etats-Unis ( AFP / Mandel NGAN )
    Aux Etats-Unis, une inflation qui cesse d'accélérer mais reste élevée
    information fournie par AFP 13.01.2026 16:46 

    Le rythme de l'inflation s'est calmé en fin d'année 2025 aux Etats-Unis mais les Américains digèrent mal l'augmentation continue des prix de l'alimentation et de l'électricité. Selon les données officielles publiées mardi, l'indice des prix à la consommation (CPI) ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank