Le S&P 500 et le Nasdaq restent stables après les résultats mitigés de JPMorgan et de Delta Air

Indices: Dow en baisse de 0,33%, S&P 500 stable, Nasdaq en hausse de 0,14%

JPMorgan Chase dépasse les estimations pour le bénéfice du 4ème trimestre

Les prévisions de bénéfices de Delta sont décevantes

L'IPC de décembre augmente de 2,7% en glissement annuel

(Mise à jour avec les prix du matin) par Medha Singh et Pranav Kashyap

Le S&P 500 et le Nasdaq sont restés stables mardi après qu'un rapport sur l'inflation largement en ligne ait soutenu les attentes de réduction des taux d'intérêt cette année, tandis que les investisseurs ont pesé les résultats trimestriels mitigés de JPMorgan et Delta Air Lines.

En excluant les composantes volatiles de l'alimentation et de l'énergie, les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté de 0,2 % en décembre par rapport au mois précédent, ce qui est inférieur aux prévisions des économistes qui tablaient sur une augmentation de 0,3 %. L'IPC global et l'IPC de base ont augmenté de 2,6 % en glissement annuel le mois dernier, après avoir augmenté dans les mêmes proportions en novembre.

Les données ont renforcé les paris de la Fed sur au moins deux réductions supplémentaires de 25 points de basedes taux d'intérêt entre juin et décembre, les traders estimant qu'il y a une faible chance pour une troisième réduction, selon les données de LSEG.

"La Fed devrait prendre son temps et absorber davantage de données, en particulier compte tenu du bruit que nous avons vu dans les données récentes en raison de la fermeture du gouvernement", a déclaré Skyler Weinand, directeur des investissements, Regan Capital.

LA SAISON DES RÉSULTATS SOUS LES FEUX DE LA RAMPE

Le plus grand banque américain, JPMorgan JPM.N , a battu les estimations de bénéfices trimestriels alors qu'il lançait officieusement la saison des rapports.

Cependant, ses actions ont chuté de 1,1 % dans un marché agité après que la banque ait déclaré qu'un projet de plafonnement des taux d'intérêt des cartes de crédit nuirait aux consommateurs américains et à l'économie.

D'autres grandes banques, dont les rapports sont attendus dans le courant de la semaine, devraient afficher des résultats trimestriels plus élevés s, grâce à la reprise des transactions.

Les actions de Delta Air Lines DAL.N ont chuté de 2,6 %, car le point médian de ses prévisions de bénéfices pour 2026 a été inférieur aux attentes des analystes.

Son homologue American Airlines AAL.O a glissé de 1%.

A 09h39, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 162,04 points, soit 0,33%, à 49 428,16, le S&P 500 .SPX a gagné 3,13 points, soit 0,04%, à 6 980,40 et le Nasdaq Composite

.IXIC a gagné 32,21 points, soit 0,14%, à 23 766,12.

Alors que la saison des résultats débute, le S&P 500 se situe à un peu moins de 30 points de la barre des 7 000 points, tandis que le Dow Jones est à environ 400 points de la barre historique des 50 000 points.

LES PETITES CAPITALISATIONS FONT L'OBJET D'UN NOUVEL APPEL D'OFFRES

Les investisseurs ont largement ignoré les problèmes géopolitiques, des coups de sabre de Washington en Iran aux discussions sur le Groenland et le Venezuela, choisissant plutôt de suivre la vague d'optimisme liée à l'intelligence artificielle et aux prévisions de bénéfices optimistes qui ont propulsé les principaux indices à de nouveaux sommets.

Le secteur de l'énergie .SPNY a augmenté de 1%, les prix du pétrole ayant bondi en raison des inquiétudes accrues concernant le principal producteur, l'Iran, et des perturbations potentielles de l'approvisionnement. O/R

Les valorisations exorbitantes des mégacapitalisations ont incité les chasseurs de bonnes affaires à descendre l'échelle des capitalisations boursières, alimentant un rallye qui a permis au Russell 2000 de gagner 6,2 % au cours des sept premiers jours de l'année, tandis que le S&P 500 a progressé de 1,9 %, à la clôture de lundi.

L'indice a atteint un niveau record au cours de la journée et s'apprêtait à connaître sa quatrième séance de hausse, sa plus longue série de gains quotidiens depuis la fin du mois de novembre.

"Cela fait des années que nous assistons à des hauts et des bas de la part des petites capitalisations. Nous avons besoin d'en voir un peu plus pour croire que c'est enfin le moment pour les petites capitalisations", a déclaré Ryan Detrick, stratège en chef du marché chez Carson Group à Omaha.

Pendant ce temps, le gouvernement américain va investir 1 milliard de dollars dans les moteurs de fusée de L3Harris Technologies LHX.N , ce qui a fait grimper ses actions de 2 %.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,67 contre 1 sur le NYSE et de 1,09 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P 500 a enregistré 34 nouveaux sommets sur 52 semaines et un nouveau creux, tandis que l'indice Nasdaq Composite a enregistré 72 nouveaux sommets et 19 nouveaux creux.