Le S&P 500 et le Nasdaq reculent sous l'effet de la baisse des valeurs technologiques à très forte capitalisation ; les développements en Iran sont suivis de près

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: le Dow Jones en hausse de 0,40 %, le S&P 500 en baisse de 0,19 %, le Nasdaq en baisse de 0,89 %

* Apogee Therapeutics bondit après la conclusion d'un accord de 10,9 milliards de dollars avec AbbVie

* SpaceX prolonge sa baisse entamée lors des deux dernières séances

* Les données PCE et les résultats trimestriels de Micron sont attendus cette semaine

(Mise à jour avec les cours du début d'après-midi et les commentaires des analystes) par Twesha Dikshit et Joel Jose

Le S&P 500 et le Nasdaq ont reculé lundi, entraînés à la baisse par les baisses des valeurs technologiques à très forte capitalisation, notamment Alphabet, tandis que les investisseurs évaluaient également l'évolution des négociations entre les États-Unis et l'Iran.

L’optimisme suscité par l’intelligence artificielle a soutenu la récente remontée de Wall Street, mais les analystes notent que les investisseurs s’interrogent de plus en plus sur les dépenses colossales des hyperscalers, qui lèvent des fonds pour financer l’expansion de leurs infrastructures.

Alphabet GOOGL.O a chuté de 6,1 %, tandis que Meta META.O , Amazon AMZN.O et Microsoft MSFT.O ont reculé de 2,3 % à 4,3 %.

« Il existe sur ce marché une distinction entre ceux qui reçoivent les chèques, comme les valeurs du secteur de la mémoire et de la DRAM, et ceux qui les signent », a déclaré David Wagner, responsable des actions et gestionnaire de portefeuille chez Aptus Capital Advisors.

« Ceux qui paient, c’est-à-dire les hyperscalers, ont sous-performé pendant la majeure partie de cette année. »

L’indice S&P 500 des services de communication .SPLRCL a chuté de 4,4 %, plombé par les baisses d’Alphabet et de Meta.

SpaceX SPCX.O a reculé de près de 10 %, prolongeant ses pertes pour la troisième séance consécutive après ses débuts fulgurants. La société dirigée par Elon Musk a lancé lundi sa toute première émission obligataire et a indiqué disposer d’environ 100,8 milliards de dollars de trésorerie et d’équivalents de trésorerie au 19 juin.

Les actions des éditeurs de logiciels .SPLRCIS ont atteint leur plus bas niveau depuis plus de deux mois, ServiceNow

NOW.N , Atlassian TEAM.O et Intuit INTU.O reculant de 2,3 % à 4,1 %.

Le prochain test pour cette reprise sera la publication mercredi des résultats trimestriels de Micron Technology MU.O . L'action du fabricant de puces mémoire a progressé de près de 300 % cette année.

Les valeurs des semi-conducteurs ont progressé, l’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX s’apprêtant à atteindre un nouveau record en hausse de 1 %. Micron et Sandisk SNDK.O ont respectivement gagné 4 % et 5,4 %.

Huit des onze principaux secteurs du S&P 500 étaient dans le vert. Les valeurs financières .SPSY et industrielles .SPLRCI ont chacune progressé de 0,7 %, ce qui laisse entrevoir que la reprise pourrait s’étendre au-delà des valeurs technologiques.

À 11 h 47 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 205,47 points, soit 0,40 %, à 51 771,81, le S&P 500 .SPX reculait de 14,05 points, soit 0,19 %, à 7 486,53 et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 237,96 points, soit 0,89 %, à 26 281,87.

Dans le même temps, les cours du pétrole ont chuté de près de 2 %, alors que Washington et Téhéran se sont mis d'accord sur une feuille de route visant à conclure un accord définitif dans un délai de 60 jours.

Les responsables américains et iraniens ont réalisé des « progrès encourageants » lors du premier cycle de leurs pourparlers en Suisse , qui s’est achevé tôt lundi matin, ont indiqué les médiateurs, bien que des tensions persistent concernant le Liban et le détroit d’Ormuz.

Les espoirs d’un accord de paix ont permis aux trois principaux indices d’enregistrer jeudi des gains hebdomadaires significatifs, le Nasdaq .IXIC progressant de 2,4 % grâce aux valeurs technologiques qui ont continué à tirer les marchés vers le haut.

Cette semaine, l’attention se portera notamment sur les données de jeudi concernant les dépenses de consommation des ménages (PCE), l’indicateur d’inflation sous-jacente privilégié par la Réserve fédérale. Un résultatsupérieur aux prévisionspourrait renforcer les anticipations d’une politique monétaire restrictive de la part de la Réserve fédérale, après que son président, Kevin Warsh, a souligné la nécessité de juguler l’inflation lors de la réunion de la semaine dernière.

Selon les données de LSEG, les marchés anticipent actuellement une hausse des taux de 25 points de base de la part de la Fed en septembre. Les rendements des obligations à 2 ans, qui reflètent les anticipations de taux à court terme, ont atteint plus tôt un plus haut sur 16 mois à 4,236 %.

Les déclarations des responsables de la banque centrale cette semaine, notamment celles du président de la Fed de New York, John Williams, et du président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, seront également suivies de près à la recherche d’indices sur la politique monétaire.

Parmi les autres titres ayant fait parler d’eux, Apogee Therapeutics APGE.O a bondi de près de 47 % après l’annonce par AbbVie ABBV.O de son intention d’acquérir cette société de biotechnologie pour 10,9 milliards de dollars en numéraire. AbbVie a progressé de 6,7 %, tandis que l’indice du secteur de la santé .SPXHC a gagné 1 %.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse, dans un rapport de 1,05 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,06 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 26 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 26 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 125 nouveaux plus hauts et 129 nouveaux plus bas.