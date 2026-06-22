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Foot: Messi seul meilleur buteur en Coupe du monde avec un 17e but
information fournie par AFP 22/06/2026 à 20:02

Le but inscrit par Lionel Messi (N.10, de dos) à la 38e minute du match contre l'Autriche le 22 juin 2026 à Arlington. Avec 17 buts, la superstar argentine est désormais seul en tête du classement des meilleurs buteurs en Coupe du monde ( AFP / Aric Becker )

Le but inscrit par Lionel Messi (N.10, de dos) à la 38e minute du match contre l'Autriche le 22 juin 2026 à Arlington. Avec 17 buts, la superstar argentine est désormais seul en tête du classement des meilleurs buteurs en Coupe du monde ( AFP / Aric Becker )

L'Argentin Lionel Messi a pris seul la tête du classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du monde en marquant lundi contre l'Autriche son 17e but dans la compétition, d'une reprise du gauche à la 38e minute.

Le capitaine argentin, qui aura 39 ans mercredi, compte désormais un but de plus que l'Allemand Miroslav Klose -dont le record datait de 2014-, qu'il avait rejoint à la faveur de son triplé la semaine dernière face à l'Algérie (3-0) lors de l'entrée en lice des champions du monde argentins dans le Mondial-2026.

Le Brésilien Ronaldo complète le podium avec 15 buts, suivi de l'Allemand Gerd Müller et du Français Kylian Mbappé (14 buts). Le capitaine des Bleus, qui joue en Amérique du Nord sa troisième Coupe du monde, aura l'occasion de soigner ses statistiques.

A Arlington, près de Dallas, le génie argentin a ajouté une unité à son compteur personnel d'une frappe enroulée du gauche à la conclusion d'un centre adressé par Facundo Medina, que Thiago Almada a laissé passer entre ses jambes.

Messi, qui en est à sa sixième Coupe du monde (après 2006, 2010, 2014, 2018 et 2022), dispute lundi face à l'Autriche son 28e match dans un Mondial, un autre record.

Le capitaine de l'Argentine Lionel Messi (C) ouvre le score contre l'Autriche, lors de la Coupe du monde, le 22 juin 2026 à Arlington, près de Dallas ( AFP / Paul ELLIS )

Le capitaine de l'Argentine Lionel Messi (C) ouvre le score contre l'Autriche, lors de la Coupe du monde, le 22 juin 2026 à Arlington, près de Dallas ( AFP / Paul ELLIS )

En tout début de match, il a raté un pénalty, accordé aux Argentins après vérification par la VAR. Hors séances de tirs au but, c'est son troisième pénalty manqué en Coupe du monde en sept tentatives, selon le statisticien Opta.

Sport
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