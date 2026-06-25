Le S&P 500 et le Nasdaq reculent, les baisses enregistrées par les géants technologiques l'emportant sur les prévisions optimistes de Micron

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: le Dow Jones en hausse de 0,40 %, le S&P 500 en baisse de 0,38 %, le Nasdaq en baisse de 1,20 %

* Les puces mémoire s'envolent alors que les résultats de Micron laissent entrevoir une forte demande

* Qualcomm progresse après avoir relevé ses objectifs de chiffre d'affaires à long terme pour les centres de données

* Les chiffres définitifs du PIB du premier trimestre s’établissent à 2,1 %, un niveau supérieur aux estimations précédentes

(Mises à jour après l'ouverture du marché) par Twesha Dikshit et Joel Jose

Le S&P 500 et le Nasdaq ont reculé jeudi, les baisses enregistrées par les grands noms de la technologie ayant pesé sur le marché, malgré les prévisions optimistes de Micron et Qualcomm qui ont soutenu les valeurs du secteur des semi-conducteurs, tandis que les investisseurs évaluaient également les données économiques.

Les valeurs technologiques ont effacé leurs gains initiaux pour reculer, les inquiétudes concernant les dépenses des hyperscalers et les anticipations de hausse des taux d’intérêt continuant de peser, malgré les perspectives de Micron MU.O et de Qualcomm QCOM.O qui laissaient entrevoir une forte demande en infrastructures d’IA.

Apple AAPL.O a chuté de 4,8 %, tandis que Nvidia NVDA.O , Microsoft MSFT.O et Alphabet GOOGL.O ont reculé de 1,5 % à 2,7 %.

Micron a bondide 10 %et a dépassé Meta Platforms META.O et Tesla TSLA.O en termes de capitalisation boursière, tandis que Qualcomm a progressé de 3%. D’autres fabricants de puces mémoire ont également enregistré des hausses: Sandisk SNDK.O a bondi de 10 %, tandis que Western Digital WDC.O et Seagate Technology STX.O ontchacunprogressé de plus de 2%.

Les inquiétudes concernant les dépenses financées par l’endettement des hyperscalers et les craintes d’un resserrement monétaire de la Réserve fédérale ont alimenté un repli du marché cette semaine, les valeurs technologiques étant en tête de la vague de ventes.

Par ailleurs, l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE) s’est établi à 4,1 %, conformément aux attentes. Les chiffres définitifs du PIB du premier trimestre ont montré que l’économie avait progressé de 2,1 %, contre une estimation précédente de 1,6 %.

«Nous pensons que l’inflation reste élevée pour l’instant, même si elle pourrait progressivement s’atténuer avec le temps », a déclaré Michele Morganti, stratège actions senior chez Generali Investments.

« Il subsiste un risque que la Réserve fédérale procède à une hausse des taux plus tard dans l’année. Même dans ce cas, les actions américaines semblent capables de s’adapter à la fois à ce contexte et à une Fed adoptant une position un peu plus restrictive. »

La chute des cours du pétrole sous les niveaux d’avant-guerre et les données indiquant une économie résiliente ont renforcé l’optimisme quant à un éventuel apaisement des pressions inflationnistes, sans pour autant nécessiter de hausse des taux d’intérêt.

Huit des onze principaux secteurs du S&P 500 ont progressé, les valeurs industrielles .SPLRCI menant la danse avec une hausse de 2 %.

L’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a progressé de 0,7 %, tandis que le secteur technologique .SPLRCT a reculé de 1 %.

À 9 h 58 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 205,53 points, soit 0,40 %, à 52 054,43, le S&P 500 .SPX perdait 28,11 points, soit 0,38 %, à 7 330,11 et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 305,50 points, soit 1,20 %, à 25 171,14.

Les valeurs du secteur des logiciels .SPLRCIS ont reculé de 1,6 %, Atlassian TEAM.O et Applovin APP.O enregistrant respectivement des baisses de 4,1 % et 9,3 %.

Micron et Qualcomm ont respectivementprogressé de plus de 200 % et 50 % au cours de ce seul trimestre. L’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX est en passe d’enregistrer son meilleur trimestre jamais observé, selon les données de LSEG.

Le Nasdaq restait quant à lui en passe d’enregistrer sa plus forte baisse mensuelle depuis mars 2025, tandis que l’indice des semi-conducteurs de Philadelphie s’apprêtait à connaître sa pire semaine depuis le début du conflit au Moyen-Orient en début d’année.

Les déclarations du nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, soulignant la nécessité de maîtriser l’inflation, ont conduit les opérateurs à anticiper au moins une hausse des taux d’ici la fin de l’année.

Les déclarations du président de la Fed de New York, John Williams, et du président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, seront également analysées dans le courant de la journée.

Parmi les autres titres en forte variation, Bio-Techne Corp

TECH.O a bondi de 19,3 % après que l’allemand Merck KGaA

MRCG.DE a accepté d’acquérir la société de biotechnologie pour 73 dollars par action en numéraire, ce qui représente une valeur d’entreprise totale d’environ 11,3 milliards de dollars.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, dans un rapport de 1,86 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,01 pour 1 au Nasdaq. Le S&P 500 a enregistré 34 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 12 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 126 nouveaux plus hauts et 115 nouveaux plus bas.