Le S&P 500 et le Nasdaq reculent après avoir atteint des sommets historiques, alors que les rendements des bons du Trésor remontent

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(Le point sur les marchés en milieu d'après-midi)

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,63 %, S&P -0,26 %, Nasdaq -0,40 %

* Le rendement des bons du Trésor américain à 30 ans atteint son plus haut niveau depuis 24 ans

* Le compte-rendu de la Fed révèle des divergences quant à la justification d'une hausse des taux

* SpaceX recule après l'annonce d'une levée de fonds de 40 milliards de dollars

* L'indice des semi-conducteurs de Philadelphie recule de plus de 2 %

par Stephen Culp et Tharuniyaa Lakshmi

Wall Street a reculé mercredi après avoir atteint des sommets historiques, alors que les rendements des bons du Trésor américain à long terme ont repris leur ascension, ravivant les craintes liées à l'inflation et à l'endettement croissant.

Les trois principaux indices boursiers américains ont tous légèrement reculé, le S&P 500 et le Dow Jones s'apprêtant à mettre fin à leur série de quatre jours de hausse consécutifs. Le Nasdaq s'orientait vers sa première journée de baisse en six jours.

L' .RUT des petites capitalisations Russell 2000 a sous-performé ses homologues des grandes capitalisations.

Dans le sillage du rebond de mardi, qui a propulsé le S&P 500 et le Nasdaq vers de nouveaux records de clôture, l’ LCOc1 du Brent a brièvement dépassé les 100 dollars le baril et le rendement des bons du Trésor à 30 ans a atteint son plus haut niveau depuis 24 ans ,

Les craintes liées à l’approvisionnement, liées à la guerre en Iran , ont entraîné une flambée des cours du pétrole, ce qui a à son tour ravivé les craintes inflationnistes et accru les risques d’un cycle prolongé de hausses des taux par la banque centrale. Ces inquiétudes, combinées à l’augmentation des niveaux d’endettement des entreprises et des États, ont provoqué une vague de ventes d’obligations à l’échelle mondiale, qui a secoué les marchés internationaux ces dernières semaines.

« La combinaison taux d’intérêt/pétrole évolue dans la mauvaise direction, ce qui entraîne une certaine faiblesse des actions », a déclaré Chuck Carlson, directeur général de Horizon Investment Services à Hammond, dans l’Indiana. « Mais il faut garder à l’esprit que le mouvement d’aujourd’hui fait suite à de nouveaux records historiques atteints par le Nasdaq et le S&P; ce recul n’a donc rien d’inhabituel. »

Les actions ont réduit leurs pertes après que les cours du brut ont amorcé une baisse.

Le compte-r e de la réunion de politique monétaire de septembre de la Réserve fédérale américaine, au cours de laquelle la banque centrale a approuvé à l’unanimité sa première hausse des taux d’intérêt depuis juillet 2023, a révélé des divergences quant à la justification de cette hausse. Certains participants considéraient qu’une hausse était nécessaire pour contenir l’impact des chocs sur les prix de l’énergie, tandis que d’autres estimaient qu’elle était nécessaire pour freiner l’inflation tirée par la demande.

Les marchés financiers anticipent actuellement une probabilité de 19,4 % que la Fed procède à une deuxième hausse consécutive des taux à l’issue de sa réunion d’octobre, contre 37,6 % il y a une semaine, selon l’outil FedWatch du CME.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 324,74 points, soit 0,63 %, pour s'établir à 51 196,54, le S&P 500

.SPX a perdu 20,09 points, soit 0,26 %, à 7 798,84 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 110,81 points, soit 0,40 %, à 27 489,08.

Parmi les 11 secteurs du S&P 500, celui de l’industrie

.SPLRCI a enregistré la plus forte baisse en pourcentage, tandis que les valeurs de la santé .SPXHC ont mené la hausse.

Dans le sillage de la hausse des rendements des bons du Trésor de référence, le taux hypothécaire fixe à 30 ans a bondi la semaine dernière pour atteindre son plus haut niveau depuis près de trois ans, selon la Mortgage Bankers Association. Le secteur immobilier .HGX et les constructeurs immobiliers

.SPCOMHOME ont reculé respectivement de 2,3 % et 2,9 %.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs .SOX ont reculé de 1,5 %.

SpaceX SPCX.O a perdu 2,8 % après que les médias ont rapporté que l'entreprise aérospatiale d'Elon Musk cherchait à lever 40 milliards de dollars pour financer l'achat de puces Nvidia.

La semaine prochaine, la saison des résultats du troisième trimestre devrait démarrer pour de bon, avec une vague de sociétés financières de premier plan qui devraient publier leurs résultats.

Les investisseurs devraient examiner de près dans quelle mesure les dépenses massives consacrées aux technologies d’IA commencent à porter leurs fruits, tout en guettant les indices concernant la santé des consommateurs américains dans un contexte de pressions inflationnistes croissantes.

Selon LSEG, les analystes tablent actuellement sur une croissance globale des bénéfices du S&P 500 de 30,6 % en glissement annuel pour la période de juillet à septembre.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en baisse ont été 3,22 fois plus nombreux que ceux en hausse. On a dénombré 81 nouveaux plus hauts et 423 nouveaux plus bas à la NYSE.

Sur le Nasdaq, 1 427 titres ont progressé et 3 251 ont reculé, les titres en baisse étant 2,28 fois plus nombreux que ceux en hausse.

Le S&P 500 a enregistré 9 nouveaux plus-hauts sur 52 semaines et 10 nouveaux plus-bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 25 nouveaux plus-hauts et 223 nouveaux plus-bas.