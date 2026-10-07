Le S&P 500 et le Nasdaq reculent après avoir atteint des sommets historiques

par Tharuniyaa Lakshmi et Shashwat Chauhan

Le Nasdaq et le S&P 500 ont reculé mercredi par rapport à leurs plus hauts historiques, alors que les rendements des bons du Trésor et les cours du pétrole rebondissaient, incitant les investisseurs à la prudence dans l'attente du compte-rendu de la réunion de septembre de la Réserve fédérale.

Le sentiment s'est fait plus prudent, les investisseurs réévaluant les perspectives en matière de taux d'intérêt et de coûts énergétiques. Le Brent LCOc1 est repassé au-dessus du seuil psychologique des 100 dollars le baril, les inquiétudes concernant l'approvisionnement au Moyen-Orient persistant. O/R

« Nous assistons aujourd'hui à quelques prises de bénéfices. Le marché est très attentif au compte-rendu de la Fed, mais en fin de compte, ce sont les évolutions des cours du pétrole et des rendements qui détermineront l'orientation du marché aujourd'hui », a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs figuraient parmi les plus fortes baisses, avec Nvidia NVDA.O en recul de 0,9 % et l'indice Philadelphia Semiconductor .SOX , plus large, en baisse de 1,9%.

SpaceX SPCX.O , la société d'Elon Musk, a perdu 2,1 %à la suite d'informations parues dans la presse selon lesquelles cette entreprise, active aussi bien dans le domaine des fusées que dans celui de l'IA , cherchait à lever 40 milliards de dollars pour financer l'achat de puces Nvidia.

Huit des onze secteurs du S&P 500 ont clôturé en baisse, les matériaux .SPLRCM et l'industrie .SPLRCI menant le mouvement baissier, tandis que l'indice suivi des valeurs immobilières

.HGX a chuté de 3,1 % pour atteindre son plus bas niveau depuis 17 mois.

À 11 h 26 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 543,29 points, soit 1,06 %, à 50 977,99, le S&P 500 .SPX perdait 44,22 points, soit 0,57 %, à 7 774,71, et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 184,30 points, soit 0,67 %, à 27 415,58.

Le rendement des obligations d'État à 30 ans US30YT=RR a brièvement atteint son plus haut niveau depuis 2002, s'établissant en dernier à 5,68 %, dans l'attente de la publication, plus tard dans la journée, du compte-rendu de la réunion de politique monétaire de septembre de la Réserve fédérale américaine , au cours de laquelle les responsables ont relevé les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation.

Les opérateurs s'attendent largement à ce que la Fed maintienne ses taux inchangés lors de sa réunion d'octobre, mais une hausse en décembre reste envisageable, selon l'outil CME FedWatch.

L'indice S&P 500 à pondération égale .SPXEW se situe quant à luià près de 6 % de ses plus hauts historiques, tandis que l'indice Russell 2000 des petites capitalisations .RUT , sensible aux taux d'intérêt, a perdu plus de 10 % par rapport à ses plus hauts d'août.

LES MARCHÉS SE PRÉPARENT À LA SAISON DES RÉSULTATS

L'attention devrait désormais se porter sur les performances des entreprises américaines, alors que la saison des résultats du troisième trimestre débute la semaine prochaine, plusieurs grandes sociétés financières devant publier leurs résultats mardi.

Les actions américaines ont récemment été soutenues par l'optimisme entourant le secteur de l'intelligence artificielle et par les anticipations de résultats solides des entreprises, malgré la hausse des prix de l'énergie et une vague de ventes estivale sur les marchés obligataires qui a alimenté les craintes d'un resserrement de la politique monétaire.

Selon LSEG, les analystes tablent actuellement sur une croissance globale des bénéfices du S&P 500 de 30,6 % pour la période de juillet à septembre, tirée par une hausse attendue de 114,7 % des bénéfices du secteur de l'énergie, suivie d'une progression estimée à 66,5 % des résultats du secteur technologique.

Bien que cette croissance des bénéfices de 30 % soit inférieure à celle du deuxième trimestre, au cours duquel les entreprises du S&P 500 avaient enregistré une hausse de 54 % de leurs bénéfices, les investisseurs s'attendent à une saison largement positive qui devrait soutenir les marchés boursiers à des niveaux records.

Parmi les autres titres qui ont fait parler d'eux, Roblox, a reculé d'environ 1 % après l'annonce par Google et Unity d'un partenariat autour d'une nouvelle plateforme de jeux vidéo basée sur l'IA qui pourrait concurrencer les offres « » de la plateforme de jeux.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse, dans un rapport de 4,58 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 2,65 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 8 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 10 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 15 nouveaux plus hauts et 193 nouveaux plus bas.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Le point sur les échanges en fin de matinée)