Le S&P 500 et le Nasdaq reculent alors que les tensions avec l'Iran pèsent sur le moral des investisseurs

par Ragini Mathur et Avinash P

Le S&P 500 et le Nasdaq ont reculé lundi, alors qu'une nouvelle escalade de la entre les États-Unis et l'Iran dans le Golfe a fait grimper les cours du pétrole et déstabilisé les investisseurs, tandis que les valeurs du secteur des puces électroniques ont prolongé leur récente tendance baissière.

L'Iran et les États-Unis se sont livrés à des attaques réciproques ce week-end et Téhéran a déclaré avoir fermé le détroit d'Ormuz, une voie d'approvisionnement énergétique vitale pour le monde entier. Cette escalade remet en cause l'accord provisoire signé le mois dernier entre les États-Unis et l'Iran, qui visait à rouvrir le détroit et à mettre fin au conflit après 60 jours de négociations.

Les contrats à terme sur le brut LCOc1 ont progressé de plus de 3 % après que les investisseurs eurent pris la mesure de la menace renouvelée qui pèse sur cette voie maritime. Le Nasdaq, à forte composante technologique, a mené la baisse, les valeurs des semi-conducteurs figurant parmi les plus touchées.

«L'escalade du conflit avec l'Iran met à l'épreuve la capacité de la croissance généralisée du marché boursier à se maintenir, et le marché devra trouver un équilibre entre les aspects positifs liés à la solidité des résultats des entreprises et les aspects négatifs liés aux risques géopolitiques », a déclaré Alex Guiliano, directeur des investissements chez Resonate Wealth Partners.

Les fabricants de puces mémoire, qui avaient connu une forte remontée cette année, ont prolongé leur récent recul: Micron Technology MU.O etSandisk SNDK.O ont respectivementchuté de 7,2 % et 9,5 %.Ils figuraient parmi les plus fortes baisses de l'indice de référence S&P 500.

Quatre des onze secteurs du S&P 500 étaient dans le rouge, celui des technologies de l'information .SPLRCT reculant de 1,3 % pour devenir le plus grand perdant.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a chuté de 3,6 %. Cet indice a perdu plus de 14 % depuis son plus haut historique atteint fin juin.

Les actions du fabricant de puces sud-coréen SK Hynix SKHY.O , cotées aux États-Unis, ont chuté de 7 % après une entrée en bourse spectaculaire sur le Nasdaq vendredi.

À 9 h 59 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI progressait de 186,23 points, soit 0,35 %, à 52 831,59, le S&P 500 .SPX a perdu 12,56 points, soit 0,17 %, à 7 562,31 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 213,76 points, soit 0,82 %, à 26 067,85.

L'indice Dow Jones .DJI , qui regroupe les valeurs phares, s'en est mieux sorti, grâce aux hausses enregistrées par IBM IBM.N et UnitedHealth UNH.N , qui ont permis à l'indice de se maintenir à flot.

Ces mouvements sont survenus à la veille d'une semaine chargée en données économiques et en résultats d'entreprises, qui pourrait mettre à l'épreuve la résilience de la reprise boursière américaine et la santé des entreprises américaines.

L'indice de référence S&P 500 a enregistré la semaine dernière une deuxième semaine consécutive de hausse, malgré la volatilité des valeurs du secteur des semi-conducteurs et la recrudescence des tensions entre les États-Unis et l'Iran, qui ont remis les risques d'inflation au centre des préoccupations.

Les grandes banques de Wall Street donneront le coup d'envoi dela saison des résultats du deuxième trimestrecette semaine .

Selon LSEG I/B/E/S, les bénéfices des entreprises du S&P 500 devraient progresser de 23,7 % au deuxième trimestre par rapport à l'année précédente.

« Les consommateurs font preuve d'une résilience remarquable et je m'attends à ce que les résultats des banques soient probablement assez bons, compte tenu du contexte de consommation actuel », a déclaré Peter Andersen, fondateur d'Andersen Capital Management.

Les investisseurs analyseront également plusieurs rapports économiques clés, à commencer par l'indice des prix à la consommation américain publié mardi , un indicateur d'inflation susceptible de redéfinir les anticipations concernant l'évolution des taux d'intérêt.

Mardi, le président de la Fed, Kevin Warsh, devrait prononcer son premier témoignage sur la politique monétaire devant le Congrès. Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, doit s'exprimer plus tard dans la journée de lundi sur les perspectives économiques.

Selon les données de LSEG, les marchés anticipent au moins une hausse des taux de 25 points de base d'ici la fin de l'année.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, dans un rapport de 1,26 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,36 pour 1 au Nasdaq.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))