Le S&P 500 et le Nasdaq reculent alors que la dynamique de reprise commence à s'estomper

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices en baisse: Dow 0,13%, S&P 500 0,08%, Nasdaq 0,28%

* Voyager Technologies grimpe après la sélection de la Nasa pour une mission privée d'astronautes

* Myseum monte en flèche après avoir changé de marque

(Mise à jour après l'ouverture du marché) par Niket Nishant et Avinash P

Le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont atteint des records intrajournaliers avant de se replier jeudi, les investisseurs ayant pris en compte les derniers développements du conflit au Moyen-Orient parallèlement à une vague de rapports sur les bénéfices.

Bien qu'aucun accord n'ait été conclu pour mettre fin aux hostilités impliquant l'Iran, les espoirs de progrès diplomatiques ont stimulé le sentiment cette semaine. Certains analystes estiment toutefois que des preuves plus concrètes de la paix pourraient être nécessaires pour maintenir l'élan.

"Il est difficile de comprendre pourquoi les investisseurs sont si optimistes", a déclaré Melissa Brown, directrice générale de la recherche sur les décisions d'investissement chez SimCorp.

"Les mouvements du marché au cours des derniers jours sont davantage basés sur le sentiment que sur les fondamentaux. Nous attendons toujours les rapports sur les bénéfices, et les données économiques ne justifient pas vraiment le haut degré d'enthousiasme"

À 10:06 a.m . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 60,68 points, soit 0,13%, à 48 403,04, le S&P 500 .SPX a perdu 5,45 points, soit 0,08%, à 7 017,50 et le Nasdaq Composite

.IXIC a perdu 67,64 points, soit 0,28%, à 23 948,38.

Un haut responsable israélien a déclaré que le cabinet israélien s'était réuni mercredi pour discuter d'un éventuel cessez-le-feu au Liban voisin, ce qui pourrait éliminer un point de blocage clé pour obtenir un accord de paix plus large. Le président Donald Trump a également indiqué que Washington pourrait encore parvenir à un accord avec Téhéran.

Toutefois, les actions restent vulnérables si la diplomatie cède la place à une nouvelle escalade.

LES RÉSULTATS INFLUENCENT LE SENTIMENT

Les mouvements du marché pourraient également devenir plus idiosyncrasiques à mesure que la saison des résultats s'accélère, offrant de nouveaux catalyseurs aux investisseurs.

Le géant américain des boissons PepsiCo PEP.O a gagné 2% après avoir dépassé les estimations de bénéfices trimestriels .

Abbott ABT.N a reculé de 4,5%, à son plus bas niveau depuis novembre 2023, après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel, tandis que Charles Schwab

SCHW.N et Travelers TRV.N ont chuté respectivement de 5%et de 1,3% après leurs résultats.

Netflix NFLX.O devrait également publier ses résultats après la clôture des marchés.

La plupart des banques qui ont publié leurs résultats depuis le début de la semaine ont dépassé les estimations, indiquant que le consommateur reste financièrement sain , ce qui atténue les inquiétudes concernant le moteur de croissance de l'économie américaine.

Cependant, l'élan initial a semblé s'estomper avec des baisses dans le secteur de la consommation discrétionnaire .SPLRCD et de la technologie de l'information entraînant le S&P 500 .SPX à la baisse.

Parmi les plus grands mouvements de la session, on peut citerMyseum MYSE.O , qui a presque triplé après avoir changé de nom pour devenir Myseum.AI.

Le rallye a eu lieu un jour après un mouvement similaire par le fabricant de baskets Allbirds BIRD.O et a rappelé la vague d'entreprises de l'année dernière qui ont pivoté vers des stratégies de trésorerie crypto, ce qui a déclenché une frénésie d'achat pour leurs actions.

Voyager Technologies VOYG.N a augmenté de 3 % après que la Nasa a signé une commande pour que la société conduise la septième mission privée d'astronautes vers la Station spatiale internationale, la première sélection de la société pour une telle mission.

Les investisseurs surveillent également la transition incertaine de la direction de la Réserve fédérale. Kevin Warsh, le candidat désigné par Trump pour succéder à Jerome Powell à la présidence de la Fed, semble être confronté à une succession moins harmonieuse et moins opportune que prévu.

Mercredi, M. Trump a déclaré qu'il renverrait M. Powell de son siège au Conseil des gouverneurs de la banque centrale américaine si M. Powell ne quittait pas également ce poste à la fin de son mandat de chef de la Fed, le 15 mai.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,32 contre 1 à la Bourse de New York. Il y a eu 113 nouveaux plus hauts et 27 nouveaux plus bas sur le NYSE, et un ratio de 1,21 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 16 nouveaux plus hauts et un nouveau plus bas sur 52 semaines, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 60 nouveaux plus hauts et 24 nouveaux plus bas.