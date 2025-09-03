Le S&P 500 et le Nasdaq rebondissent à Wall Street avec Alphabet

A la Bourse de New York, deux des trois principaux indices rebondissent mercredi, portés notamment par Alphabet qui a bénéficié d'une décision de justice favorable dans le cadre d'un litige antitrust, en attendant le rapport sur l'emploi américain.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 44,90 points, soit 0,10%, à 45.250,91 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 27,48 points, soit 0,43%, à 6.443,02 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 183,76 points, soit 0,86%, à 21.463,39 points.

Les marchés américains, qui avaient souffert mardi des inquiétudes liées à la légalité des droits de douane voulus par le président Donald Trump et des tensions dans l'obligataire, repartent de l'avant avec le soutien du compartiment technologique .SPLRCT , qui avance de 0,50%.

Alphabet GOOGL.O bondit ainsi de 6,67% et Apple AAPL.O de 2,86% alors que la justice américaine a décidé mardi soir que la maison mère de Google, qui dispose d'un partenariat dans les moteurs de recherche sur internet avec le fabricant de l'iPhone, ne devra pas céder son navigateur Chrome, comme réclamé par les autorités antitrust. Google devra cependant partager des données avec ses concurrents.

"Cette décision supprime un obstacle juridique important et indique que le tribunal est prêt à rechercher des solutions pragmatiques plutôt qu'une politique de la terre brûlée", a commente Matt Britzman, analyste principal des actions chez Hargreaves Lansdown.

"C'est un message que le reste des 'Big Tech', dont beaucoup sont confrontés à leurs propres batailles antitrust, surveillera de près", a-t-il ajouté.

En dehors de la "tech", des résultats d'entreprises animent également les échanges, à commencer par Macy's M.N qui bondit de 19,71% après le relèvement de sa prévision de chiffre d'affaires et de bénéfice pour l'année, tandis que Campbell's

CPB.O gagne 3,90% après sa publication financière.

Dollar Tree DLTR.O , en revanche, abandonne 11,77%, le distributeur à bas coût anticipant pour le trimestre en cours un bénéfice ajusté stable en raison de l'augmentation des coûts liés aux droits de douane.

Sur le plan macroéconomique, le marché prendra connaissance à 14h00 GMT de l'enquête Jolts sur les offres d'emplois, prélude au rapport mensuel officiel sur le marché du travail prévu vendredi, qui pourrait influer sur la prochaine décision de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Une baisse des coûts d'emprunt de la Fed de 25 ou 50 points de base est attendue le 17 septembre, mais la pentification de la courbe des taux, c'est-à-dire le creusement de l'écart entre les maturités courtes et longues, continue d'inquiéter les investisseurs, dans un contexte d'interrogations budgétaires. Le rendement du dix ans américain US10YT=RR est stable mercredi, à 4,26%, tandis que le 30 ans US30YT=RR , a franchi en séance le seuil très surveillé des 5%.

La publication à 18h00 GMT du Livre beige de la Fed, qui sert de base de travail à son comité de politique monétaire, fournira également des éléments sur la conjoncture américaine.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)