Le S&P 500 et le Nasdaq progressent, les données modérées sur l'inflation et les résultats des banques soutenant le moral des investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: le Dow Jones recule de 0,2 %, le S&P 500 progresse de 0,2 %, le Nasdaq progresse de 0,7 %

* JPMorgan en hausse grâce à un bénéfice en progression au deuxième trimestre

* Goldman Sachs bondit alors que son bénéfice du deuxième trimestre dépasse les estimations

* IBM s'effondre après avoir annoncé un chiffre d'affaires du deuxième trimestre inférieur aux prévisions

(Mises à jour tout au long de l'article) par Avinash P et Ragini Mathur

Le S&P 500 et le Nasdaq ont progressé mardi après que des données sur l'inflation plus faibles que prévu ont ravivé l'espoir que la Réserve fédérale adopte une position moins restrictive en matière de taux d'intérêt, tandis que les résultats encourageants du deuxième trimestre ont soutenu la plupart des valeurs bancaires de premier plan.

Les données ont montré que l'indice des prix à la consommation a progressé de 3,5 % en juin par rapport à l'année précédente, un chiffre inférieur aux prévisions des économistes interrogés par Reuters, qui tablaient sur 3,8 %.

À la suite de cette publication, les opérateurs ont fortement revu à la baisse leurs anticipations concernant un resserrement monétaire à court terme , la probabilité d’une hausse des taux d’un quart de point lors de la prochaine réunion de la Fed s’établissant désormais à près de 15 %, contre 35 % avant la publication des données.

« Après la publication aujourd’hui d’une inflation sous-jacente modérée, il semble moins probable que le FOMC (Comité fédéral de l’open market) relève ses taux lors de ses prochaines réunions », a déclaré Jeffrey Roach, économiste en chef chez LPL Financial.

« Cependant, nous pourrions tout de même nous trouver à un point d’inflexion, compte tenu du risque que le choc énergétique ne se répercute sur d’autres catégories de prix à la consommation. »

Le président de la Fed, Kevin Warsh, s’est également fait remarquer lors de son audition devant le Congrès, où il s’est engagé à « faire mon travail » s’il était mis au défi par le président Donald Trump. Cette remarque constitue à ce jour son commentaire le plus direct sur la manière dont il réagirait à d’éventuelles pressions politiques exercées sur la banque centrale.

ZOOM SUR LES RÉSULTATS

Les actions d’IBM IBM.N ont chuté de près de 25,8 % après que la société de logiciels et de conseil a annoncé des prévisions de chiffre d’affaires préliminaires pour le deuxième trimestre inférieures aux estimations . Cette chute a placé le titre sur la voie d’une baisse journalière plus importante que celle enregistrée lors du « lundi noir » de 1987.

Les résultats des grandes banques ont donné le coup d’envoi de la saison des résultats du deuxième trimestre à Wall Street.

Goldman Sachs GS.N a progressé de 7,3 % après avoir dépassé les prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre , grâce à une accélération des opérations de fusion-acquisition et à la volatilité des marchés liée à la guerre au Moyen-Orient, qui a propulsé l’activité actions à un niveau record.

JPMorgan Chase JPM.N a progressé de 1,9 %après avoir annoncé un bénéfice en hausse au deuxième trimestre .

Bank of America BAC.N a progressé de 2 % après avoir dépassé les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre.

En revanche, Wells Fargo WFC.N et Citigroup

C.N ont reculé respectivement de 2,3 % et 4 %, malgré des résultats trimestriels encourageants.

Le secteur financier du S&P 500 .SPSY a progressé de 0,6 %, tandis que le secteur technologique .SPLRCT a mené la hausse avec une progression de 1,5 %.

« Beaucoup de gens ont vendu leurs actions bancaires en pensant que la tendance allait s’inverser, que les taux d’intérêt allaient remonter et peser sur les bénéfices. Or, rien de tout cela n’est en vue », a déclaré Jamie Cox, associé gérant chez Harris Financial Group.

Les investisseurs ont scruté ces résultats à la recherche de premiers indices sur la santé des entreprises américaines, etcette saison des résultats pourrait s’avérer décisive pour la reprise boursière de cette année, qui a fait grimper le S&P 500 d’environ 10 %. L’indice de référence se situait à moins de 1 % de son plus haut niveau de clôture historique atteint début juin.

À 12 h 01 (heure de l’Est), le Dow Jones Industrial Average

.DJI reculait de 105,25 points, soit 0,20 %, à 52 393,39, le S&P 500 .SPX gagnait 16,16 points, soit 0,22 %, à 7 531,50 et le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 185,05 points, soit 0,72 %, à 26 058,23.

Le Nasdaq s'est redressé après avoir chuté de 1,6 % lundi, cet indice étant fortement orienté vers les valeurs technologiques.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs se sont stabilisées après les fortes baisses de la séance précédente, le poids lourd Nvidia NVDA.O progressant de 2,4 %.

L’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a progressé de 3,4 % après deux séances consécutives de baisse.

Les marchés ont également trouvé un certain soulagement après que le président Donald Trump a fait marche arrière concernant une proposition visant à prélever une redevance de 20 % pour assurer la sécurité du détroit d’Ormuz, déclarant qu’il chercherait plutôt à conclure des accords d’investissement avec les États du Golfe.

Les titres en hausse ont été 1,86 fois plus nombreux que ceux en baisse à la Bourse de New York (NYSE) et 1,5 fois plus nombreux au Nasdaq.