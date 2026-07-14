Le S&P 500 et le Nasdaq progressent grâce à des chiffres d'inflation modérés et à de bons résultats bancaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Le point sur les marchés en milieu d'après-midi)

* Indices: le Dow Jones recule de 0,05 %, le S&P 500 progresse de 0,46 %, le Nasdaq s'apprête de 1,07 %

* L'IPC de juin s'établit en dessous des prévisions

* JPMorgan en hausse grâce à un bénéfice en progression au deuxième trimestre

* Goldman Sachs bondit alors que son bénéfice du deuxième trimestre dépasse les estimations

* IBM s'effondre après avoir annoncé un chiffre d'affaires du deuxième trimestre inférieur aux prévisions

par Stephen Culp et Avinash P

Le S&P 500 et le Nasdaq ont progressé mardi, les solides résultats des grandes banques et un rapport sur l’inflation moins élevé que prévu ayant stimulé l’appétit pour le risque dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient.

Le rebond des valeurs du secteur des semi-conducteurs .SOX a propulsé le Nasdaq en tête, tandis que la faiblesse des valeurs défensives a légèrement fait baisser le Dow Jones. L'indice des prix à la consommation du ministère du Travail, très suivi , a montré que l'inflation s'était ralentie plus que prévu par les analystes en juin, en grande partie grâce à l'atténuation des pressions sur les prix de l'énergie, sur fond de signes de progrès dans les négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran le mois dernier. Le président de la Réserve fédérale américaine, Kevin Warsh , a témoigné pour la première fois devant le Congrès depuis sa confirmation, notamment pour exposer le plan de la banque centrale visant à contenir les pressions à la hausse sur les prix. Le témoignage de M. Warsh a eu lieu alors que la bataille pour le contrôle du détroit d’Ormuz a entraîné une intensification des frappes aériennes entre les États-Unis et l’Iran et fait grimper les prix du pétrole brut , ravivant les craintes de pressions à la hausse sur les prix.

Néanmoins, à la suite de la publication de l’IPC, les marchés financiers tablent désormais sur une probabilité de 83,4 % que la Fed maintienne son taux directeur inchangé à l’issue de sa réunion de politique monétaire de juillet, contre 58,3 % lundi. Selon l’outil FedWatch du CME, les marchés s’attendent à au moins une hausse des taux de 25 points de base avant la fin de l’année.

«(La Fed) a réussi à remplir la partie de son double mandat relative à l’emploi », a déclaré Tom Hainlin, stratège national en investissement chez U.S. Bank Asset Management à Minneapolis. « Warsh a clairement indiqué que si la Fed procède à une auto-analyse, elle atteindra son objectif d’inflation, et la question qui se pose désormais est de savoir quelles mesures elle va mettre en œuvre pour y parvenir. »

COUP D'ENVOI DE LA SAISON DES RÉSULTATS La saison des résultats du deuxième trimestre a débuté avec la publication de résultats solides par cinq grandes banques américaines , soutenus par la vigueur des activités de trading et des opérations de fusion-acquisition. Goldman Sachs GS.N a bondi de 7,9 % après avoir dépassé les prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre , grâce à une accélération des opérations de fusion-acquisition et à des incertitudes géopolitiques qui ont stimulé son activité de trading. JPMorgan Chase JPM.N et Bank of America

BAC.N ont progressé respectivement de 1,2 % et 1 % après avoir publié des bénéfices supérieurs aux prévisions du consensus.

Citigroup C.N a reculé de 5,7 %, les inquiétudes concernant ses dépenses ayant éclipsé ses résultats supérieurs aux prévisions, tandis que Wells Fargo WFC.N a chuté de 3,5 %.

« C'est une semaine importante pour les résultats financiers, nous allons donc enfin entendre ce que les entreprises américaines ont à dire », a déclaré M. Hainlin. « Ce que nous continuons à attendre des banques, c'est de savoir comment elles perçoivent la santé des consommateurs. Jusqu'à présent, les nouvelles sont bonnes sur ce front. » L'action IBM IBM.N a chuté de 25,1 % après que la société a averti que son chiffre d'affaires du deuxième trimestre serait inférieur aux estimations . Cette chute a mis le titre de « Big Blue » en passe d'enregistrer une baisse quotidienne en pourcentage plus importante que celle subie lors du krach du « lundi noir » de 1987.

L’indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 27,72 points, soit 0,05 %, à 52 470,92, le S&P 500 .SPX a gagné 34,58 points, soit 0,46 %, à 7 549,69 et le Nasdaq Composite

.IXIC a gagné 277,89 points, soit 1,07 %, à 26 151,07.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, les valeurs technologiques .SPLRCT ont enregistré la plus forte hausse en pourcentage, tandis que les valeurs de la santé .SPXHC ont affiché les plus mauvaises performances.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en hausse ont été 1,82 fois plus nombreux que ceux en baisse. On a dénombré 167 nouveaux plus hauts et 81 nouveaux plus bas à la NYSE.

Sur le Nasdaq, 2 782 titres ont progressé et 1 898 ont reculé, les titres en hausse dépassant les titres en baisse dans un rapport de 1,47 pour 1.