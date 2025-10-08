 Aller au contenu principal
Le S&P 500 et le Nasdaq progressent avant les remarques de la Fed
information fournie par Reuters 08/10/2025 à 16:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre d'information.)

*

Indices: Dow en baisse de 0,18%, S&P en hausse de 0,18%, Nasdaq en hausse de 0,52%

*

Joby Aviation s'attaque à l'offre d'actions pour la fixation des prix

(Mise à jour après l'ouverture des marchés) par Niket Nishant et Sukriti Gupta

Le S&P 500 et le Nasdaq ont légèrement progressé mercredi après une interruption de la hausse régulière, les investisseurs attendant de nouveaux indices sur la trajectoire des taux d'intérêt.

La fermeture du gouvernement américain retardant la publication de rapports économiques clés, les traders devraient s'appuyer fortement sur les commentaires des responsables de la Réserve fédérale pour guider leur positionnement.

L'euphorie autour de l'intelligence artificielle a aidé les actions à écarter les inquiétudes liées à la fermeture du gouvernement jusqu'à présent , mais la percée historique de l'or au-dessus de 4 000 dollars l'once souligne l'appétit croissant pour une couverture contre les risques politiques et une toile de fond macroéconomique chancelante.

"L'or est en train de devenir la valeur refuge qu'était le dollar", a déclaré Matthew Tuttle, directeur général de Tuttle Capital Management.

A 09h59 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 83,84 points, soit 0,18%, à 46 520,96, le S&P 500 .SPX a gagné 12 points, soit 0,18%, à 6 726,49 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 118,50 points, soit 0,52%, à 22 906,87.

Le secteur technologique du S&P 500 .SPLRCT a progressé de 1%, Nvidia NVDA.O gagnant 1,8% et Micron Technology MU.O augmentant de 3,6%.

Les gains des valeurs technologiques ont également stimulé le Nasdaq.

Les valeurs énergétiques .SPNY ont baissé de 1,2%.

Le Dow Jones a été mis sous pression par Goldman Sachs

GS.N et JPMorgan JPM.N qui ont chuté respectivement de 1,6 % et 1,2 %.

Au sein de l'indice de référence, les valeurs du secteur de la santé .SPXHC ont progressé de 0,3%tandis que Moderna

MRNA.O a augmenté de 3%.

BofA Global Research a relevé le secteur américain de la santé de "sous-pondéré" à "surpondéré".

Les remarques de Lorie Logan, présidente de la Fed de Dallas, Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, Michael Barr, gouverneur de la Fed, et Neel Kashkari, président de la Fed de Minneapolis, sont à l'ordre du jour. Le procès-verbal de la réunion de septembre de la Fed est également attendu à 14 heures (heure de l'Est).

Le rallye des actions a également été soutenu par les attentes d'une Fed dovish à l'avenir, alors qu'une série d'indicateurs alternatifs ont indiqué un ralentissement du marché du travail.

"Je pense que la Fed est en train de voler à l'aveuglette à cause de l'absence de données. Mais je ne sais pas si cela a vraiment de l'importance pour la réunion d'octobre", a déclaré Chris Hodge, économiste en chef pour les États-Unis chez Natixis.

La société d'investissement mondiale Carlyle CG.O a estimé mardi que les employeurs américains n'ont créé que 17 000 emplois en septembre, en se basant sur les données des sociétés de son portefeuille.

Ce chiffre est bien inférieur aux 54 000 emplois que les économistes interrogés par Reuters attendaient dans le rapport officiel sur les emplois non agricoles, qui devait être publié la semaine dernière mais qui a été retardé par la fermeture du gouvernement.

Parmi les actions, Fair Isaac Corp FICO.N a chuté de 2,5% après que le bureau de crédit Equifax EFX.N a déclaré qu'il prévoyait d'offrir des scores de crédit hypothécaire moins chers.

Les actions des sociétés d'extraction d'or cotées aux États-Unis ont augmenté, Newmont NEM.N et Gold Fields GFI.N progressant respectivement de 1,3 % et 2,4 %.

Dell DELL.N a augmenté de 7,2% après que plusieurs courtiers aient relevé leur objectif de prix sur le titre.

Freeport-McMoRan FCX.N a augmenté de 5,2% après que Citigroup ait relevé la note de la société minière de "neutre" à "achat".

Joby Aviation JOBY.N a baissé de 10,8% après que le fabricant de taxis aériens électriques ait fixé mardi le prix d'une vente d'actions de 514 millions de dollars avec une décote de 10,9% par rapport à son dernier cours de clôture.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,34 contre 1 sur le NYSE et de 1,49 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 15 nouveaux plus hauts et 4 nouveaux plus bas sur 52 semaines, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 53 nouveaux plus hauts et 41 nouveaux plus bas.

