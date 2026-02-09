 Aller au contenu principal
Le S&P 500 et le Nasdaq progressent alors que les investisseurs attendent des données économiques clés
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 18:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Indices: Dow en baisse de 0,05%, S&P 500 en hausse de 0,5%, Nasdaq en hausse de 0,9%

*

L'indice des services logiciels du S&P 500 gagne plus de 2 %

*

Kroger bondit après la nomination d'un ancien dirigeant de Walmart au poste de directeur général

*

Les chiffres de l'emploi non agricole et de l'inflation sont attendus plus tard dans la semaine

(Mises à jour avec les commentaires des analystes et les prix) par Twesha Dikshit et Nikhil Sharma

Le S&P 500 et le Nasdaq ont progressé après un début difficile lundi, retrouvant leur équilibre après la déroute de la semaine dernière dans le secteur des technologies de l'information, tandis que les investisseurs se concentrent sur les données économiques clés qui pourraient éclairer la trajectoire des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Les sociétés de logiciels ont récupéré leurs pertes après une semaine éprouvante au cours de laquelle les craintes que l'IA, qui progresse rapidement, puisse intensifier la concurrence et réduire les marges les ont fait dégringoler. L'indice S&P 500 des services logiciels .SPLRCIS a gagné 2,4 % sur la journée.

ServiceNow NOW.N a progressé de 2,1 %, tandis que Salesforce CRM.N et CrowdStrike CRWD.O ont gagné 1,6 % chacun.

Le Dow a atteint un record intrajournalier, après avoir dépassé les 50 000 points pour la première fois vendredi, soutenu par une rotation vers d'autres poches du marché. L'indice des petites capitalisations Russell 2000 .RUT a gagné 0,8%

Le Nasdaq était à environ 3,1 % de son pic de fin octobre, tandis que le S&P 500 était à 0,5 % de son record historique de janvier.

Mais la prudence est restée de mise, les investisseurs étant toujours inquiets face aux plans ambitieux de dépenses en capital des grandes entreprises technologiques. Amazon AMZN.O , Alphabet GOOGL.O , Meta META.O et Microsoft MSFT.O sont prêts à dépenser ensemble environ 650 milliards de dollars dans la course à la domination de l'IA.

"C'est un chiffre impressionnant, 650 milliards de dollars... et ce n'est pas quelque chose auquel les investisseurs sont habitués", a déclaré Anna Rathbun, fondatrice et directeur général de Grenadilla Advisory.

"Les investisseurs ne sont donc pas habitués à un prix aussi élevé pour les investissements dans l'IA et se demandent également d'où viendront les bénéfices de ces investissements."

À 11:18 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 24,30 points, ou 0,05%, à 50 091,37. Le S&P 500 .SPX a gagné 33,68 points, soit 0,49%, à 6 965,98, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 211,97 points, soit 0,92%, à 23 243,19.

L'indice technologique S&P 500 .SPLRCT et l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX ont progressé d'environ 1,5% chacun.

Le prochain grand test pour les actions liées à l'IA sera les résultats du géant des puces Nvidia NVDA.O plus tard ce mois-ci, les investisseurs exigeant de plus en plus des gains mesurables des plans d'investissement. Nvidia a augmenté de 3,4 %.

Les investisseurs suivront également le rapport sur les emplois non agricoles de janvier, prévu mercredi, qui a été retardé par la fermeture partielle du gouvernement, et l'indice des prix à la consommation de janvier, très surveillé, vendredi.

Selon l'outil FedWatch de CME Group, les marchés prévoient actuellement la première baisse des taux d'intérêt de l'année en juin, ce qui pourrait être le moment où le candidat du président américain Donald Trump à la présidence de la Fed, Kevin Warsh, prendra le relais.

Les investisseurs suivront les commentaires des membres de la Fed Christopher Waller, Stephen Miran et Raphael Bostic tout au long de la journée.

Parmi les valeurs en mouvement, Hims & Hers Health HIMS.N a chuté de 24%. Novo Nordisk NOVOb.CO a poursuivi la société de télésanté pour violation de brevet après que l'entreprise américaine ait lancé, puis annulé, une copie à 49 dollars de la pilule amaigrissante Wegovy du fabricant danois de médicaments à la suite des réactions négatives de la Food and Drug Administration (FDA).

Workday WDAY.O a chuté de 6,8 % après que le fournisseur de logiciels de ressources humaines a annoncé que le cofondateur de , Aneel Bhusri, redeviendrait son directeur général.

Apollo Global Management APO.N a augmenté de 2,2% après que le gestionnaire d'actifs ait annoncé une hausse de 13% de son bénéfice au quatrième trimestre.

Kyndryl KD.N a chuté de 55 % après que le fournisseur de services informatiques ait retardé sa déclaration trimestrielle et signalé des faiblesses importantes dans ses rapports financiers.

Les actions de Kroger KR.N ont augmenté de 6,3 % après que le géant de l'épicerie a nommé Greg Foran, ancien cadre de Walmart, au poste de directeur général.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

