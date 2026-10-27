Le S&P 500 et le Nasdaq progressent alors que le prix du pétrole recule dans l'attente de la décision de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: le Dow Jones recule de 0,14 %, le S&P 500 progresse de 0,16 %, le Nasdaq de 0,38 %

* Boeing recule après avoir annoncé une perte plus importante que prévu au troisième trimestre

* Royal Caribbean progresse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'exercice

* General Motors en hausse après avoir annoncé son transfert de cotation au Nasdaq

(Mises à jour après l'ouverture du marché)

par Shashwat Chauhan et Utkarsh Hathi

Le S&P 500 et le Nasdaq ont progressé mardi, la baisse des cours du pétrole ayant favorisé l'appétit pour le risque à l'approche de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale cette semaine, tandis que les investisseurs ont également évalué une série de résultats d'entreprises clés.

La Fed devrait, selon les prévisions générales, maintenir ses taux inchangés mercredi après une hausse le mois dernier, même si les marchés anticipent au moins deux nouvelles hausses d'ici mi-2027, les principaux indicateurs d'inflation restant élevés dans un contexte de conflit persistant entre les États-Unis et l'Iran.

Le Brent LCOc1 a reculé pour la deuxième séance consécutive dans un contexte de forte volatilité, tout en se maintenant près de son plus haut niveau depuis fin avril.

À 9 h 57 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 73,92 points, soit 0,14 %, à 52 287,66. Le S&P 500 .SPX a gagné 12,45 points, soit 0,16 %, à 7 689,22, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 98,08 points, soit 0,38 %, à 26 267,46.

La chute de 3,4 % du cours de l'action du fabricant de peinture Sherwin-Williams SHW.N , suite à des résultats trimestriels inférieurs aux attentes , a pesé sur le Dow.

Six des onze principaux secteurs du S&P 500 ont progressé, le secteur technologique .SPLRCT menant la danse, tandis que celui de l’énergie .SPNY restait à la traîne.

Les valeurs de très grande capitalisation et les valeurs de croissance ont affiché des résultats mitigés. L’action Tesla

TSLA.O a grimpé de près de 3 %, prolongeant ainsi sa hausse de plus de 5 % enregistrée lors de la séance précédente.

Les actions des fabricants de puces .SOX ont progressé de 1,8 %, enregistrant une troisième journée consécutive de hausse après plusieurs semaines difficiles, tandis que les entreprises de néo-cloud CoreWeave CRWV.O et Nebius NBIS.O affichaient également de fortes hausses.

Meta META.O a reculé de 1,1 % après que la société a porté à 97,5 milliards de dollars sa levée de fonds en actions, la plus importante de son histoire, afin de financer son expansion dans le domaine de l’IA. Cette initiative a également suscité un intérêt total pouvant atteindre 5 milliards de dollars de la part de Nvidia NVDA.O , Advanced Micro Devices

AMD.O et Broadcom AVGO.O .

Ce projet intervient alors que les inquiétudes croissantes concernant la viabilité des dépenses financées par l’endettement, face à la hausse des coûts d’emprunt, ont pesé sur les échanges liés à l’IA ce mois-ci.

Dans ce contexte, les investisseurs se tourneront désormais vers les résultats des hyperscalers Alphabet GOOGL.O , Microsoft MSFT.O et Amazon.com AMZN.O , attendus en fin de semaine, afin de vérifier si les investissements massifs dans l’IA se traduisent bien par de la croissance.

« Si nous constatons des surprises positives et que les résultats d’ () entraînent une révision à la hausse des prévisions pour l’une de ces valeurs liées à l’IA qui publieront leurs résultats d’ici à l’introduction en bourse d’Anthropic, je pense que cela créera un environnement très favorable pour ces entreprises », a déclaré Peter Andersen, fondateur d’Andersen Capital Management.

Le laboratoire d’IA Anthropic a dévoilé lundi son dossier d’ en vue d’une introduction en bourse aux États-Unis, franchissant ainsi une étape importante vers une cotation qui pourrait battre tous les records, alors même qu’il a fait état de pertes importantes et de problèmes de sécurité.

Parmi les autres titres en mouvement, l’action Boeing BA.N a reculé de 1,8 % après avoir annoncé une perte d’ e plus importante que prévu au troisième trimestre, tandis que l’action de la société de gestion de l’eau Xylem XYL.N a chuté de 8,8 % après la révision à la baisse de ses prévisions pour l’ensemble de l’année.

Royal Caribbean RCL.N a progressé de 6,5 % après que l’opérateur de croisières a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels , tandis que General Motors GM.N a gagné 5 % à la suite de l’annonce de son projet de transférer sa cotation boursière au Nasdaq.

Les investisseurs se tournent également vers les élections de mi-mandat du 3 novembre, qui détermineront la composition du Congrès américain.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, dans un rapport de 1,16 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,24 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré quatre nouveaux plus hauts sur 52 semaines et aucun nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 26 nouveaux plus hauts et 127 nouveaux plus bas.