Le S&P 500 et le Nasdaq poursuivent leur progression, les investisseurs prenant en compte les bénéfices et les signaux de désescalade au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: Dow en baisse de 0,39%, S&P 500 en hausse de 0,44%, Nasdaq en hausse de 1,05%

* Bank of America, Morgan Stanley gagnent après les résultats

* Broadcom en hausse après que Meta ait prolongé son accord sur les puces

(Mise à jour en fin de matinée) par Niket Nishant et Utkarsh Hathi

L'indice de référence S&P 500 et le Nasdaq, à forte composante technologique, ont renforcé leurs gains récents mercredi, les investisseurs s'intéressant à une nouvelle série de résultats d'entreprises tout en faisant le point sur les derniers développements au Moyen-Orient.

Les actions ont été soutenues cette semaine par l'espoir que Washington et Téhéran reviennent à la table des négociations pour mettre fin à la guerre, qui a provoqué des perturbations importantes sur les marchés mondiaux du pétrole, ravivé les inquiétudes concernant l'inflation et brouillé les perspectives en matière de taux d'intérêt.

L'indice de référence S&P 500 .SPX est tout près de son premier sommet intrajournalier depuis le début du conflit et est en passe de clôturer à un niveau record si les niveaux actuels se maintiennent.

Cette résistance suggère que les investisseurs, lassés par la guerre, sont prêts à se tourner vers les actifs à risque à la moindre indication d'une désescalade du conflit.

"Les marchés n'ont pas besoin d'un accord conclu pour se redresser. Tout ce dont ils ont besoin, c'est d'une preuve que des pourparlers vont avoir lieu", a déclaré Shay Boloor, stratège en chef chez Futurum Equities.

"Ils sont prêts à digérer tous ces maux de tête à l'étranger parce que l'IA est si réelle et que le taux de changement est si exponentiel qu'il est trop flagrant pour rester à l'écart et ne pas participer

À 11:48 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a chuté de 189,47 points, ou 0,39%, pour atteindre 48 346,52. Le S&P 500 .SPX a gagné 30,48 points, soit 0,44%, à 6 997,86, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 246,98 points, soit 1,05%, à 23 886,07.

LES BANQUES ET L'INFORMATIQUE QUANTIQUE GAGNENT DU TERRAIN

Les actions de Bank of America BAC.N ont augmenté de 1,9% après que le deuxième plus grand banque américain ait fait état d'une croissance de son bénéfice au premier trimestre . Le poids lourd de Wall Street Morgan Stanley MS.N a grimpé de 4,4% après avoir également annoncé une hausse de son bénéfice trimestriel .

L'indice financier S&P 500 .SPSY a gagné 0,6%.

La jauge de la peur à Wall Street, l'indice de volatilité CBOE .VIX , a perdu 0,31 point à 18,06. L'indice S&P 500 des technologies de l'information .SPLRCT a progressé de 1,5 %, la récente hausse des valeurs logicielles s'étant poursuivie.

Les valeurs de l'informatique quantique telles que Rigetti Computing RGTI.O , D-Wave Quantum QBTS.N et Arqit Quantum

ARQQ.O ont progressé respectivement de 11,8 %, 15,9 % et 18,8 %.

Toutefois, de nouveaux catalyseurs pourraient être nécessaires pour soutenir la dynamique des indices.

"Nous allons avoir besoin de plus de preuves concrètes maintenant que les gens qui veulent se réunir et parler de paix sont capables d'accomplir quelque chose avant la date limite de ce cessez-le-feu", a déclaré Art Hogan, stratège en chef du marché chez B. Riley Wealth.

Le Fonds monétaire international a réduit ses perspectives de croissance mondiale mardi, citant les hausses des prix de l'énergie dues à la guerre, et a averti qu'un conflit prolongé pourrait pousser le monde au bord de la récession.

Les prix du pétrole ont légèrement augmenté mercredi. Ils se situent à environ 31 % au-dessus des niveaux d'avant-guerre.

Six des 11 indices sectoriels du S&P 500 ont affiché des pertes, les matériaux .SPLRCM étant en tête des baisses avec une chute de 1,4 %.

Pendant ce temps, la présidente de la Banque fédérale de réserve de Cleveland, Beth Hammack, a déclaré qu'elle ne voyait pas de nécessité imminente pour la banque centrale de modifier son objectif de taux d'intérêt, mais qu'il était possible que des réductions ou même des augmentations soient à venir.

Parmi les autres valeurs en mouvement, Broadcom AVGO.O a progressé de 3,1 % après que Meta META.O a prolongé son accord sur les puces personnalisées avec l'entreprise.

Snap SNAP.N a augmenté de près de 8 % après avoir annoncé le licenciement d'environ 1 000 employés, tandis que le fabricant de chaussures Allbirds BIRD.O a bondi de plus de huit fois suite à son projet de pivoter vers l'infrastructure de l'IA.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1 pour 1 sur le NYSE et de 1,2 pour 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 10 nouveaux records sur 52 semaines et un nouveau creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 75 nouveaux records et 32 nouveaux creux.