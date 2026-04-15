MFE (ex-Mediaset): le bénéfice a doublé en 2025 avec Prosieben

Le PDG du groupe MFE Pier Silvio Berlusconi,en 2020 ( AFP / MIGUEL MEDINA )

Le groupe italien de télévision MediaForEurope (MFE, ex-Mediaset) a publié un résultat net (part du groupe) plus que multiplié par deux sur l'année 2025 (+118%), à 300,7 millions d'euros, notamment grâce à l'acquisition de l'Allemand ProsiebenSat1.

Avec l'intégration du groupe allemand, le groupe a vu son chiffre d'affaires dépasser les 4 milliards d'euros sur l'année (+37%), dont 3,3 milliards liés à la publicité.

"Au cours d'une année compliquée à l'échelle mondiale, malgré les investissements réalisés pour concrétiser le projet MFE, la rentabilité est en croissance et la génération de trésorerie s'améliore", a souligné dans un communiqué le PDG du groupe, Pier Silvio Berlusconi.

Après un premier trimestre 2026 "positif" en Italie et "négatif" en Allemagne comme en Espagne, le groupe prévoit une amélioration continue de ses résultats au cours de l'année.

"Comme au cours des dernières années, la télévision renforce son rôle central dans les stratégies de communication dans les périodes de forte incertitude", a souligné le groupe. "L'année 2026 reste une année de transition, avec pour objectif de renforcer le positionnement sur le marché publicitaire européen et de favoriser de nouvelles adaptations et formes de coopération au sein du nouveau périmètre".

MediaForEurope, propriété de la famille Berlusconi, a pris le contrôle en septembre 2025 de 75,6% du capital du Bavarois ProSiebenSat.1, avec pour objectif de former un géant européen face aux plateformes américaines de streaming.

MFE rassemblait déjà les chaînes majeures Canale 5, Italia Uno ou TgCom24 en Italie (ex-groupe Mediaset), Cuatro et Telecinco en Espagne. Des chaînes diffusées en Allemagne, Autriche et Suisse comme Kabel Eins, ProSieben, ou la plateforme en ligne Joyn, s'y sont ajoutées.

Le groupe est désormais endetté à hauteur de près d'un milliard d'euros (959 millions), après le versement de 504 millions d'euros pour les 41,9% qui lui manquaient dans ProSiebenSat.1.

"Nous croyons à la télévision généraliste et gratuite", a souligné M. Berlusconi. "Aujourd'hui, de nombreux acteurs du monde des médias se désengagent, alors que nous continuons d'investir. (...) Le défi consiste à résister à la puissance écrasante des grandes plateformes mondiales et à l'impact de l'innovation technologique, d'autant plus dans un contexte économique et géopolitique toujours plus fragile et instable".

MFE va distribuer un dividende en augmentation pour l'année 2025, de 0,22 euro par action, pour un total de 154 millions d'euros.