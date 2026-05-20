Le S&P 500 et le Nasdaq ouvrent en hausse, Nvidia attendu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le S&P 500 et le Nasdaq ont ouvert en hausse mercredi, portés par un rebond des valeurs du secteur des semi-conducteurs à l'approche de la publication des résultats trimestriels de Nvidia, que les investisseurs considèrent comme un test crucial de la demande en matière d'IA, alors qu'ils évaluaient les inquiétudes liées à la hausse des rendements des bons du Trésor.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 15,0 points, soit 0,03 %, à l'ouverture, pour s'établir à 49 348,83 points. Le S&P 500 .SPX a gagné 15,6 points, soit 0,21 %, à 7 369,19, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 120,8 points, soit 0,47 %, à 25 991,509.