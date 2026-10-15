Le S&P 500 et le Nasdaq limitent leurs baisses alors que la chute du secteur de l'IA s'essouffle ; les secteurs de la santé et des biens de consommation de base progressent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* TSMC fait preuve de prudence pour 2027 après un sixième trimestre consécutif de bénéfices records

* Les prix à la production aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en septembre

* Le VIX atteint son plus haut niveau depuis deux semaines en séance

* Indices: le Dow Jones en hausse de 0,89 %, le S&P 500 en hausse de 0,05 %, le Nasdaq en baisse de 0,47 %

(Mise à jour avec les échanges de l'après-midi)

par Sruthi Shankar et Purvi Agarwal

Le S&P 500 a récupéré la majeure partie de ses pertes initiales pour terminer la séance de jeudi pratiquement inchangé, alors que la vague de ventes sur les valeurs liées à l'IA s'est atténuée et que les investisseurs se sont tournés vers les secteurs défensifs, de nouvelles données indiquant une montée des pressions sur les prix aux États-Unis.

Le Nasdaq s’est approché de son plus bas niveau depuis un mois en début de séance, les valeurs technologiques ayant perdu du terrain après que TSMC 2330.TW a affiché une certaine prudence concernant 2027. Les informations faisant état d’une hausse de 45 % en glissement trimestriel du chiffre d’affaires d’Anthropic n’ont guère apporté de répit.

En début d’après-midi, la plupart des actions avaient récupéré leurs pertes enregistrées jeudi. Le géantdu cloud computing Oracle ORCL.O a inversé la tendance pour gagner 2,1 %.

Le secteur des technologies de l’information du S&P 500

.SPLRCT a perdu 1,1 %, les hausses enregistrées par les valeurs logicielles et les poids lourds de la technologie tels que Microsoft MSFT.O amortissant la chute.

Le fabricant de puces Nvidia NVDA.O a reculé de 1,9 % et Advanced Micro Devices AMD.O a perdu 4%.

L’indice plus large des semi-conducteurs de Philadelphie

.SOX a chuté de 2,4 %, s’orientant ainsi vers une septième baisse consécutive et près de 2 000 milliards de dollars de pertes cumulées en capitalisation boursière sur la période.

À l’inverse, les secteurs traditionnellement dits « défensifs » ont poursuivi leur progression, les soins de santé

.SPXHC et les biens de consommation de base .SPLRCS gagnant respectivement 2,6 % et 1 %.

Le laboratoire pharmaceutique Eli Lilly LLY.N a gagné 5,2 %, UnitedHealth UNH.N a progressé de 4 %, tandis que Walmart

WMT.N a grimpé de 2,3 % après une révision à la hausse de sa notation par la Deutsche Bank.

« Cela illustre bien une rotation vers les valeurs défensives. Cela s’explique par la crainte qu’une sorte de crise de la dette ne soit en train de se profiler », a déclaré Sam Stovall, stratège en chef des investissements chez CFRA Research.

Pourtant, l’opérateur de centres de données fortement endetté CoreWeave CRWV.O a perdu 1,3 % après une chute de 15 % mercredi. Ses obligations ont également baissé, poussant les rendements à des niveaux records.

) « Les inquiétudes concernant la réalité des flux de trésorerie sous-jacents au discours sur l’IA ne cessent de croître, et elles s’amplifient à un moment où les taux remontent et où la volatilité des taux d’intérêt (augmente », a déclaré Jordan Rizzuto, directeur des investissements chez GammaRoad Capital Partners.

) « Tant que la volatilité des taux persistera, nous nous attendons à ce que les pressions liées au crédit continuent de s’accentuer pour ces entreprises (endettées. »

À 12 h 44 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 457,99 points, soit 0,89 %, à 52 078,61, le S&P 500 .SPX gagnait 3,74 points, soit 0,05 %, à 7 722,68, et le Nasdaq Composite .IXIC reculait de 126,38 points, soit 0,47 %, à 26 566,48.

L'indice de volatilité du CBOE .VIX , considéré comme le baromètre de la peur à Wall Street, a atteint jeudi son plus haut niveau depuis deux semaines et oscillait entre hausses et baisses.

Les données ont montré que les prix à la production aux États-Unis avaient enregistré en septembre leur plus forte hausse depuis quatre ans et demi, dans un contexte de hausse des coûts des biens et des services, ce qui constitue le dernier signe en date d’une inflation qui s’étend au-delà des produits énergétiques.

Les marchés vont désormais scruter de près le discours du président de la Fed, Kevin Warsh, devant l'assemblée annuelle du Fonds monétaire international.

La publication mercredi de données sur l’inflation à la consommation plus élevées que prévu avait alimenté les anticipations de nouvelles hausses des taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine, à la suite de quoi le S&P 500 et le Nasdaq ont enregistré leur plus forte baisse journalière depuis juillet.

L'action de Rocket Lab RKLB.O a chutéde 10,9 % après que l'entreprise spatiale a annoncé que le lancement inaugural de sa nouvelle fusée Neutron, plus grande, était reporté à l'année prochaine.

Le titre FMC FMC.N a chuté de plus de31 % après que l’entreprise agrochimique a fortement revu à la baisse ses prévisions pour le troisième trimestre, qui incluent une perte de 625 à 675 millions de dollars liée à des actions en justice.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, dans un rapport de 2,34 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,52 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 23 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et aucun nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 51 nouveaux plus hauts et 351 nouveaux plus bas.