Le S&P 500 et le Nasdaq en passe de connaître leur plus forte baisse mensuelle depuis un an, en raison des inquiétudes liées à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Indices en baisse: Dow 1,22%, S&P 500 0,66%, Nasdaq 0,99%

Block fait un bond en avant grâce à un plan de suppression de 4 000 emplois sur la base d'un pari sur l'IA

Netflix grimpe après avoir mis fin à la poursuite de Warner Bros Discovery

(Mise à jour avec les niveaux de transactions de l'après-midi) par Ragini Mathur et Shashwat Chauhan

Les principaux indices de Wall Street ont chuté vendredi, les inquiétudes liées à l'IA ayant affecté les valeurs technologiques. Le Nasdaq et le S&P 500 sont en passe d'enregistrer leur plus forte perte mensuelle depuis mars 2025, tandis que les données sur l'inflation, plus élevées que prévu, ont également affaibli le sentiment.

Les actions technologiques ont subi une pression à la vente ce mois-ci, alors que les inquiétudes concernant les valorisations élevées et les retombées incertaines des dépenses massives des Big Tech en matière d'intelligence artificielle se sont accrues.

Nvidia NVDA.O a glissé de 2,4 % après avoir plongé de plus de 5 % au cours de la séance précédente malgré de solides bénéfices , signe que le sentiment de risque pour tout ce qui touche à l'intelligence artificielle reste fragile.

L'indice technologique plus large .SPLRCT a chuté de 1,7 %, tandis que le secteur financier .SPSY a chuté de 2,1 %, les deux étant sur le point d'enregistrer des baisses mensuelles importantes.

Les grandes banques, dont Goldman Sachs GS.N , et les sociétés de crédit privées, telles que KKR & Co KKR.N , ont été les plus à la traîne.

Jefferies JEF.N a chuté de 9,5 % après que les médias ont rapporté que la banque d'investissement et d'autres prêteurs sont confrontés à des pertes potentielles liées à l'effondrement du fournisseur de prêts hypothécaires britannique Market Financial Solutions Ltd.

L'appétit pour le risque a également été mis à mal après que les prix à la production aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en janvier, suggérant que l'inflation pourrait s'accélérer dans les mois à venir.

"L'inflation a refait surface et la remise en question de la valeur réelle des entreprises technologiques a entraîné une forte baisse des cours", a déclaré Ben Fulton, directeur général de WEBs Investments.

Alors que les pertes dans les secteurs cycliques ont dominé vendredi, les investisseurs ont semblé se tourner vers des secteurs plus défensifs, les biens de consommation de base

.SPLRCS , les services publics .SPLRCU et les soins de santé

.SPXHC ayant augmenté de plus de 1 % chacun.

A 11:47 a.m . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 602,06 points, ou 1,22%, à 48 897,14, le S&P 500 .SPX a perdu 45,92 points, ou 0,66%, à 6 862,94, et le Nasdaq Composite

.IXIC était en baisse de 226,61 points, ou 0,99%, à 22 651,77.

Plus tôt dans la journée, la maison de courtage UBS a déclaré qu'elle avait réduit à "neutre" sa recommandation d'allocation aux actions américaines, citant entre autres la sensibilité relativement plus faible des bénéfices des entreprises américaines à la croissance mondiale ainsi que les valorisations élevées.

L'incertitude entourant les tarifs douaniers a également alimenté la volatilité ce mois-ci après que la Cour suprême des États-Unis a annulé la plupart des droits de douane de 2025 imposés par Trump, ce qui a entraîné l'instauration d'un tarif douanier mondial temporaire de 10 % qui a débuté mardi.

Zscaler ZS.O a plongé de15 % après que la société de sécurité en nuage a signalé une perte nette plus importante au deuxième trimestre. L'indice plus large des logiciels

.SPLRCIS a perdu 1,9%.

Les actions des logiciels et plusieurs industries ont été secouées plus tôt cette année également, sur les craintes de perturbations de l'IA à l'échelle de l'industrie.

Netflix NFLX.O a gagné10 %, les investisseurs ayant salué sa décision de quitter le combat pour Warner Bros Discovery WBD.O , qui a chuté de 2,1 %. Paramount Skydance

PSKY.O a augmenté de18% après avoir remporté la course pour certains des actifs télévisuels et cinématographiques les plus prisés au monde.

Jack Dorsey's Block XYZ.N a bondi de13,1% après que la société de paiement a déclaré qu'elle supprimerait plus de 4 000 emplois, soit près de la moitié de ses effectifs, dans le cadre d'une refonte visant à intégrer l'IA dans l'ensemble des opérations.

Dell DELL.N a grimpé de20,5 % après que le fabricant de PC a déclaré qu'il s'attendait à ce que les revenus de son activité clé de serveurs optimisés pour l'IA doublent au cours de l'exercice 2027 et qu'il a promis de restituer plus de liquidités aux actionnaires.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,58 contre 1 sur le NYSE et de 2,17 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 37 nouveaux sommets sur 52 semaines et deux nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 50 nouveaux sommets et 86 nouveaux creux.