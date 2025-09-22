 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le S&P 500 et le Nasdaq en demi-teinte après un rallye, la politique de Trump en matière de visas pèse sur la balance
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 16:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre d'information.)

*

Indices: Dow en baisse de 0,21%, S&P 500 en baisse de 0,02%, Nasdaq en hausse de 0,11%

*

Pfizer achète Metsera pour 7,3 milliards de dollars

*

Compass rachète son concurrent Anywhere pour environ 4,2 milliards de dollars

(Mise à jour après l'ouverture des marchés) par Purvi Agarwal et Sukriti Gupta

Le S&P 500 et le Nasdaq ont été modérés lundi après avoir atteint des records lors de la séance précédente,tandis que l 'incertitude entourant les politiques du président Donald Trump en matière de visas a également assombri le sentiment.

L 'administration Trump a déclaré vendredi qu'elle demanderait aux entreprises de payer 100 000 dollars par an pour les visas de travail H-1B, ce qui a incité certaines grandes entreprises technologiques et banques à avertir leurs employés de rester aux États-Unis ou de revenir rapidement.

Les entreprises technologiques, y compris Microsoft MSFT.O et Amazon.com AMZN.O ont glissé sur , car elles dépendent fortement des travailleurs qualifiés de l'Inde et de la Chine. Microsoft a pesé sur l'indice Dow Jones.

Des sociétés telles que Cognizant Technology Solutions

CTSH.O , Intel INTC.O et JPMorgan JPM.N , qui figurent parmi les plus grands sponsors des visas H-1B, ont effacé la plupart de leurs baisses avant la mise sur le marché.

"Les frais et le récent flux de nouvelles liées aux visas indiquent un environnement qui devient de plus en plus strict et pourrait nuire au sentiment", a déclaré Tien-tsin Huang, analyste des actions chez J.P. Morgan, dans une note.

Cependant, Apple AAPL.O a gagné 2,4 % après que Wedbush a relevé son objectif de prix pour la société en raison des signes de forte demande pour l'iPhone 17.

Tesla TSLA.O et Apple ont tous deux atteint un plus haut de huit mois, les gains stimulant les secteurs technologique

.SPLRCT et de consommation discrétionnaire .SPLRCD de l'indice S&P 500. Ils ont également porté le Nasdaq à un niveau record.

À 10:08 a.m . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 95,73 points, ou 0,21%, à 46 219,54, le S&P 500 .SPX a perdu 1,46 points, ou 0,02%, à 6 662,90 et le Nasdaq Composite

.IXIC a gagné 25,27 points, ou 0,11%, à 22 656,75.

Les indications de la Réserve fédérale sur de nouvelles baisses de taux d'intérêt après la première en 2025 la semaine dernière ont contribué à la récente reprise de Wall Street, le S&P 500 et le Nasdaq enregistrant leur troisième semaine consécutive de gains.

Les trois principaux indices de Wall Street sont en territoire positif jusqu'à présent en septembre - un mois considéré comme historiquement mauvais pour les actions américaines - où le S&P 500 a perdu 1,4 % en moyenne au cours du mois depuis 2000, selon les données compilées par LSEG.

De nombreuses données doivent être publiées cette semaine, notamment celles concernant les dépenses de consommation personnelle - l'indicateur préféré de la Fed pour mesurer l'inflation - et le produit intérieur brut.

Le nouveau gouverneur de la Fed, Stephen Miran, devrait s'exprimer plus tard dans la journée.

Kenvue KVUE.N a chuté de 5,9 % pour atteindre le bas du S&P 500, avant l'annonce de l'administration Trump concernant ses conclusions sur l'autisme. Un rapport publié au début du mois indiquait que l'administration prévoyait d'annoncer que l'utilisation de l'analgésique de Kenvue , le Tylenol, par les femmes enceintes était potentiellement liée à l'autisme

Pfizer PFE.N a déclaré qu'il allait acquérir le développeur de médicaments pour la perte de poids Metsera

MTSR.O dans le cadre d'une transaction évaluée à 7,3 milliards de dollars. Les actions de Pfizer ont augmenté de 3,1 %, tandis que celles de Metsera ont grimpé de62 %.

Compass COMP.N a chuté de 8,2 % après que la société de courtage a conclu un accord pour acquérir son rival , Anywhere Real Estate HOUS.N , dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à 4,2 milliards de dollars. Les actions d'Anywhere ont augmenté de 58 %.

Fox Corp FOXA.O a gagné 2,6 % après qu'un rapport ait indiqué que le grand patron de la société de médias envisageait une participation dans TikTok .

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,45 contre 1 sur le NYSE et de 1,07 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré neuf nouveaux records sur 52 semaines et 13 nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 84 nouveaux records et 33 nouveaux records à la baisse.

Véhicules électriques

Valeurs associées

AMAZON.COM
229,4400 USD NASDAQ -0,88%
ANYWHERE RE
10,985 USD NYSE +55,05%
APPLE
254,6802 USD NASDAQ +3,74%
COGNIZANT TECH SO-A
68,5450 USD NASDAQ +2,40%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 349,52 Pts Index Ex +0,07%
FOX RG-A
61,4300 USD NASDAQ +1,34%
INTEL
29,2000 USD NASDAQ -1,28%
JPMORGAN CHASE
312,720 USD NYSE -0,65%
KENVUE
17,055 USD NYSE -7,03%
METSERA
54,2550 USD NASDAQ +62,83%
MICROSOFT
515,3633 USD NASDAQ -0,50%
NASDAQ 100 INDEX
24 663,17 Pts Index Ex +0,15%
NASDAQ Composite
22 684,67 Pts Index Ex +0,24%
PFIZER
24,505 USD NYSE +1,98%
S&P 500 INDEX
6 674,00 Pts CBOE +0,14%
TESLA
441,5800 USD NASDAQ +3,64%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 22/09/2025 à 16:42:04.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

