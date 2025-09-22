Le S&P 500 et le Nasdaq en demi-teinte après un rallye, la politique de Trump en matière de visas pèse sur la balance

Indices: Dow en baisse de 0,21%, S&P 500 en baisse de 0,02%, Nasdaq en hausse de 0,11%

Pfizer achète Metsera pour 7,3 milliards de dollars

Compass rachète son concurrent Anywhere pour environ 4,2 milliards de dollars

Le S&P 500 et le Nasdaq ont été modérés lundi après avoir atteint des records lors de la séance précédente,tandis que l 'incertitude entourant les politiques du président Donald Trump en matière de visas a également assombri le sentiment.

L 'administration Trump a déclaré vendredi qu'elle demanderait aux entreprises de payer 100 000 dollars par an pour les visas de travail H-1B, ce qui a incité certaines grandes entreprises technologiques et banques à avertir leurs employés de rester aux États-Unis ou de revenir rapidement.

Les entreprises technologiques, y compris Microsoft MSFT.O et Amazon.com AMZN.O ont glissé sur , car elles dépendent fortement des travailleurs qualifiés de l'Inde et de la Chine. Microsoft a pesé sur l'indice Dow Jones.

Des sociétés telles que Cognizant Technology Solutions

CTSH.O , Intel INTC.O et JPMorgan JPM.N , qui figurent parmi les plus grands sponsors des visas H-1B, ont effacé la plupart de leurs baisses avant la mise sur le marché.

"Les frais et le récent flux de nouvelles liées aux visas indiquent un environnement qui devient de plus en plus strict et pourrait nuire au sentiment", a déclaré Tien-tsin Huang, analyste des actions chez J.P. Morgan, dans une note.

Cependant, Apple AAPL.O a gagné 2,4 % après que Wedbush a relevé son objectif de prix pour la société en raison des signes de forte demande pour l'iPhone 17.

Tesla TSLA.O et Apple ont tous deux atteint un plus haut de huit mois, les gains stimulant les secteurs technologique

.SPLRCT et de consommation discrétionnaire .SPLRCD de l'indice S&P 500. Ils ont également porté le Nasdaq à un niveau record.

À 10:08 a.m . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 95,73 points, ou 0,21%, à 46 219,54, le S&P 500 .SPX a perdu 1,46 points, ou 0,02%, à 6 662,90 et le Nasdaq Composite

.IXIC a gagné 25,27 points, ou 0,11%, à 22 656,75.

Les indications de la Réserve fédérale sur de nouvelles baisses de taux d'intérêt après la première en 2025 la semaine dernière ont contribué à la récente reprise de Wall Street, le S&P 500 et le Nasdaq enregistrant leur troisième semaine consécutive de gains.

Les trois principaux indices de Wall Street sont en territoire positif jusqu'à présent en septembre - un mois considéré comme historiquement mauvais pour les actions américaines - où le S&P 500 a perdu 1,4 % en moyenne au cours du mois depuis 2000, selon les données compilées par LSEG.

De nombreuses données doivent être publiées cette semaine, notamment celles concernant les dépenses de consommation personnelle - l'indicateur préféré de la Fed pour mesurer l'inflation - et le produit intérieur brut.

Le nouveau gouverneur de la Fed, Stephen Miran, devrait s'exprimer plus tard dans la journée.

Kenvue KVUE.N a chuté de 5,9 % pour atteindre le bas du S&P 500, avant l'annonce de l'administration Trump concernant ses conclusions sur l'autisme. Un rapport publié au début du mois indiquait que l'administration prévoyait d'annoncer que l'utilisation de l'analgésique de Kenvue , le Tylenol, par les femmes enceintes était potentiellement liée à l'autisme

Pfizer PFE.N a déclaré qu'il allait acquérir le développeur de médicaments pour la perte de poids Metsera

MTSR.O dans le cadre d'une transaction évaluée à 7,3 milliards de dollars. Les actions de Pfizer ont augmenté de 3,1 %, tandis que celles de Metsera ont grimpé de62 %.

Compass COMP.N a chuté de 8,2 % après que la société de courtage a conclu un accord pour acquérir son rival , Anywhere Real Estate HOUS.N , dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à 4,2 milliards de dollars. Les actions d'Anywhere ont augmenté de 58 %.

Fox Corp FOXA.O a gagné 2,6 % après qu'un rapport ait indiqué que le grand patron de la société de médias envisageait une participation dans TikTok .

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,45 contre 1 sur le NYSE et de 1,07 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré neuf nouveaux records sur 52 semaines et 13 nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 84 nouveaux records et 33 nouveaux records à la baisse.