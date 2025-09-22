Avions russes: les Etats-Unis promettent de "défendre chaque centimètre du territoire de l'Otan"

Réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, le 19 septembre 2025 à New York ( AFP / ANGELA WEISS )

Les Etats-Unis ont promis lundi de défendre "chaque centimètre du territoire de l'Otan", au cours d'un Conseil de sécurité de l'ONU convoqué par l'Estonie après l'incursion d'avions russes dans son espace aérien, le troisième incident en dix jours visant des pays voisins de la Russie.

"Au moment où le président Trump et les États-Unis" tentent de "mettre fin à cette guerre atroce entre la Russie et l'Ukraine, nous nous attendons à ce que la Russie cherche des moyens de désescalade, et non à prendre le risque d'une extension du conflit", a lancé le nouvel ambassadeur des Etats-Unis auprès de l'ONU, Mike Waltz.

"La Russie doit de toute urgence mettre un terme à ce comportement dangereux", a-t-il encore dit.

Peu avant la tenue de cette réunion d'urgence du Conseil de sécurité, réclamée par Tallinn, le ministre estonien des Affaires étrangères Margus Tsahkna a lu un texte soutenu par une cinquantaine de pays alliés, réclamant également que Moscou mette fin aux "provocations et menaces" contre ses voisins.

"Les actions irresponsables de la Russie constituent non seulement une violation du droit international, mais aussi une escalade déstabilisatrice qui rapproche la région d’un conflit plus qu’à tout autre moment de ces dernières années", a-t-il dit.

Vendredi, trois avions de combat russes sont entrés dans l'espace aérien estonien et y sont restés pendant 12 minutes. Moscou a démenti toute violation.

Cet incident survient quelques jour après le passage d'une vingtaine de drones russes dans l'espace aérien polonais, dont trois avaient été abattus. La Roumanie a également dénoncé le vol d'un drone russe au dessus du pays.

"Il s'agit en dix jours de la troisième fois que la Russie viole l'espace aérien de l'Union européenne et de l'Otan. Cette dernière incursion ne laisse aucune place au doute : la Russie choisit l'escalade et la provocation", a également jugé l'ambassadeur français adjoint à l'ONU Jay Dharmadhikari.

- "Hystérie russophobe" -

Le sous-secrétaire général de l'ONU pour l'Europe Miroslav Jenca a de son côté appelé "toutes les parties concernées à agir de manière responsable, à utiliser tous les canaux disponibles et à prendre immédiatement des mesures pour désamorcer les tensions et prévenir de nouveaux risques pour la sécurité régionale".

Deux MiG-31 de l'armée russe armés de missiles survolent la Place Rouge lors d'un défilé le 9 mai 2018 à Moscou ( AFP / Yuri KADOBNOV )

Lors de l'incident dans l'espace aérien estonien, des chasseurs F-35 italiens rattachés à la mission de soutien de la défense aérienne de l'Otan dans les Etats baltes, ainsi que des avions suédois et finlandais, ont été dépêchés pour intercepter les avions russes.

Confronté aux éléments rassemblés par l'Estonie et ses alliés, l'ambassadeur russe adjoint, Dmitry Polyanskiy a assuré que "comme toujours, il n'existe aucune preuve, si ce n’est l'hystérie russophobe qui émane de Tallinn".

"Les appareils russes ne se sont pas écartés de l'itinéraire convenu et n'ont pas pénétré dans l'espace aérien estonien. Leur trajectoire s'est déroulée au-dessus des eaux neutres de la mer Baltique", a-t-il martelé.

La réunion de lundi aux Nations unies est la première réclamée par l'Estonie depuis 34 ans d'adhésion à l'ONU de ce pays également membre de l'Union européenne et de l'Otan, fervent partisan de l'Ukraine.

Dimanche, Donald Trump avait assuré que les Etats-Unis participeraient à la défense de la Pologne et des pays baltes si la Russie intensifiait son activité militaire dans la région.

Les relations parfois amicales entre le président américain et son homologue russe Vladimir Poutine semblent s'être détériorées, ce dernier poursuivant son invasion de l'Ukraine malgré les efforts de paix déployés par le dirigeant américain.

A l'issue d'une visite officielle au Royaume-Uni jeudi, M. Trump a déclaré que M. Poutine l'avait "vraiment laissé tomber" en poursuivant la guerre, qui en est maintenant à sa quatrième année.