La Bourse de Paris termine en légère baisse, en manque de catalyseur

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé en légère baisse lundi, dans une séance sans publication macroéconomique majeure, l'effet positif de la baisse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) la semaine dernière se dissipant.

L'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, a perdu 0,30% sur la séance, soit 23,48 points, pour s'établir à 7.830,11 points. Vendredi, il avait terminé à l'équilibre (-0,01%).

"Les marchés sont un peu plus en retrait et cherchent des catalyseurs pour continuer une éventuelle progression", commente Andrea Tueni, responsable de la relation clients et des activités de marchés de Saxo Banque.

La semaine dernière, les indices boursiers avaient profité de la baisse des taux directeurs de la Fed d'un quart de point de pourcentage. Mais "l'effet positif que l'on pouvait avoir sur le CAC est un peu retombé" et "ne joue plus sur les actions", poursuit M. Tueni.

"L'événement phare de la semaine sera la publication de l'indice préféré de la Fed pour mesurer l'inflation, l'indice PCE", vendredi, relève Neil Wilson, analyste de Saxo Markets.

En Europe, ce sont les baromètres d'activité manufacturière (PMI) qui retiendront l'attention mardi.

L'automobile en berne

"Les constructeurs automobiles ont perdu du terrain sur la séance d'aujourd'hui" en raison d'un "effet de contagion" des mauvaises performances des actions automobiles allemandes, commente Andrea Tueni.

Les titres Porsche et Volkswagen ont en effet souffert après des avertissements sur leurs bénéfices.

"Les constructeurs français sont également impactés car cela peut laisser présager de mauvaises nouvelles sur le secteur en général", explique M. Tueni.

Le titre Stellantis a perdu 2,64% sur la séance, à 8,23 euros, et Renault a reculé de 1,55%, à 34,82 euros.

