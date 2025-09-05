Le S&P 500 et le Nasdaq devraient ouvrir en hausse après la faiblesse des chiffres de l'emploi ; Broadcom bondit

Futures: Dow en baisse de 0,1%, S&P 500 en hausse de 0,22%, Nasdaq 0,64%

Les chiffres de l'emploi non agricole en août sont inférieurs aux attentes

Broadcom en hausse après de fortes prévisions de croissance du chiffre d'affaires de l'IA

Lululemon plonge après une réduction des prévisions de bénéfices

Le S&P 500 et le Nasdaq étaient en passe d'ouvrir en hausse vendredi, après que les données sur l'emploi du mois d'août, plus faibles que prévu, aient incité les investisseurs à parier sur une baisse imminente des taux d'intérêt de la Fed, tandis que la société Broadcom, spécialisée dans les puces électroniques, a progressé après avoir enregistré des bénéfices trimestriels impressionnants.

Broadcom AVGO.O a grimpé d'environ 14 % dans les échanges de prémarché après que le concepteur de puces ait prévu des revenus du quatrième trimestre supérieurs aux estimations et s'attend à ce que la croissance des revenus de l'IA "s'améliore de manière significative" au cours de l'exercice fiscal 2026.

La croissance de l'emploi aux États-Unis a fortement diminué en août et le taux de chômage a augmenté à 4,3 %, confirmant que les conditions du marché du travail s'assouplissent et scellant les arguments en faveur d'une réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale ce mois-ci.

Les traders de contrats à terme liés au taux directeur de la banque centrale ont ajouté aux paris selon lesquels la Fed réduira les taux d'intérêt dans une succession rapide à partir de ce mois .

L'outil FedWatch du CME a montré que les marchés évaluent maintenant à 11 % la probabilité d'une réduction massive de 50 points de base en septembre.

"Cela montre que le marché du travail stagne au point que nous pourrions connaître une croissance négative de l'emploi dans les mois à venir, en raison des incertitudes liées aux droits de douane", a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities.

"Cela augmente peut-être la spéculation selon laquelle la Fed pourrait réduire les coûts d'emprunt () de 50 points de base en septembre."

À 08:44 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 a perdu 45 points, soit 0,1%, le S&P 500 E-minis EScv1 a augmenté de 14,25 points, soit 0,22%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a ajouté 152,5 points, soit 0,64%.

Les résultats de Broadcom ont donné du répit aux investisseurs qui n'avaient pas été impressionnés par les résultats trimestriels de Nvidia NVDA.O la semaine dernière et qui étaient inquiets après que les valorisations élevées des entreprises liées à l'intelligence artificielle aient brièvement interrompu le rallye de Wall Street le mois dernier.

D'autre part, Lululemon Athletica LULU.O a plongé de19,7 % après que le fabricant de vêtements de yoga a réduit ses prévisions de bénéfices annuels pour la deuxième fois consécutive, entraînant son grand rival Nike NKE.N dans une baisse de 1,2 %.

Malgré l'anticipation autour des salaires, le S&P 500 a clôturé à un niveau record jeudi, le Nasdaq et le Dow terminant également en hausse, les espoirs de réduction des taux restant intacts après une série d'indicateurs économiques.

L'indice de référence est à deux doigts d'un record intrajournalier établi le 28 août.

Les trois principaux indices de Wall Street étaient en passe de réaliser des gains au cours de la première semaine de septembre. Le S&P 500 a perdu 1,5 % en moyenne en septembre depuis 2000, selon les données du LSEG, ce qui en fait le pire mois de l'histoire pour les actions américaines.

Dans d'autres mouvements, Tesla TSLA.O a ajouté des gains et était en hausse de 2,1 % après que le fabricant de véhicules électriques ait proposé un plan de rémunération d'environ 1 billion de dollars pour le grand patron Elon Musk, sous réserve de la réalisation d'objectifs de performance élevés.

Samsara IOT.N a progressé de13 % après que la société de logiciels a dépassé les attentes en matière de chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Les valeurs des crypto-monnaies ont augmenté alors que les prix du bitcoin BTC= ont atteint un plus haut de plus d'une semaine. Strategy MSTR.O a augmenté de 2,8 % et Coinbase

COIN.O et Riot Platforms RIOT.O ont gagné 1,8 % chacun.