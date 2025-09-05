 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 674,78
-0,31%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Atos: inauguration de JUPITER, 'le supercalculateur le plus puissant d'Europe'
information fournie par Zonebourse 05/09/2025 à 16:51

(Zonebourse.com) - Eviden, la branche produits du Groupe Atos annonce l'inauguration du module Booster de JUPITER, 'le supercalculateur le plus puissant d'Europe'.

L'événement s'est déroulé au Centre de supercalcul de Jülich (JSC), en Allemagne.

Déjà classé comme le système de calcul haute-performance (HPC) et d'intelligence artificielle (IA) le plus puissant d'Europe et le quatrième plus puissant au monde, JUPITER devrait être le premier en Europe à franchir le seuil d'un milliard de milliard de calculs par seconde, une puissance équivalente à 10 millions d'ordinateurs portables connectés.

L'ensemble du système est intégré dans un centre de données modulaires, conçu et déployé par Eviden.

'La partition Booster JUPITER intègre 24 000 processeurs graphiques (GPUs) NVIDIA GH200 Grace Hopper, interconnectées avec le réseau Nvidia Quantum-2 InfiniBand spécialement optimisé pour les applications hautement parallèles telles que l'entraînement de modèles d'IA ou les simulations exigeantes sur le plan numérique' explique le groupe.

'Qu'il s'agisse d'améliorer considérablement les prévisions météorologiques extrêmes ou d'accélérer les avancées dans les domaines de la science du climat, des énergies durables, de l'IA, de la recherche quantique et de la biologie structurale, JUPITER donnera aux chercheurs, aux industries et aux organismes publics de toute l'Europe les moyens de stimuler l'innovation à une échelle sans précédent' rajoute Atos dans son communiqué.


Valeurs associées

ATOS
41,1700 EUR Euronext Paris +3,82%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

3 commentaires

  • 17:30

    Y a pas à dire, ATOS c'est vraiment les meilleurs, leurs actionnaires sont les plus heureux du monde

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank