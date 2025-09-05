Atos: inauguration de JUPITER, 'le supercalculateur le plus puissant d'Europe'
information fournie par Zonebourse 05/09/2025 à 16:51
L'événement s'est déroulé au Centre de supercalcul de Jülich (JSC), en Allemagne.
Déjà classé comme le système de calcul haute-performance (HPC) et d'intelligence artificielle (IA) le plus puissant d'Europe et le quatrième plus puissant au monde, JUPITER devrait être le premier en Europe à franchir le seuil d'un milliard de milliard de calculs par seconde, une puissance équivalente à 10 millions d'ordinateurs portables connectés.
L'ensemble du système est intégré dans un centre de données modulaires, conçu et déployé par Eviden.
'La partition Booster JUPITER intègre 24 000 processeurs graphiques (GPUs) NVIDIA GH200 Grace Hopper, interconnectées avec le réseau Nvidia Quantum-2 InfiniBand spécialement optimisé pour les applications hautement parallèles telles que l'entraînement de modèles d'IA ou les simulations exigeantes sur le plan numérique' explique le groupe.
'Qu'il s'agisse d'améliorer considérablement les prévisions météorologiques extrêmes ou d'accélérer les avancées dans les domaines de la science du climat, des énergies durables, de l'IA, de la recherche quantique et de la biologie structurale, JUPITER donnera aux chercheurs, aux industries et aux organismes publics de toute l'Europe les moyens de stimuler l'innovation à une échelle sans précédent' rajoute Atos dans son communiqué.
Valeurs associées
|41,1700 EUR
|Euronext Paris
|+3,82%
A lire aussi
-
Après une semaine d'atermoiements et faisant fi des menaces de Donald Trump, la Commission européenne a annoncé vendredi infliger une amende de 2,95 milliards d'euros à Google. L'exécutif européen a estimé que le géant américain de la tech avait abusé de sa position ... Lire la suite
-
Tesla propose d'accorder une rémunération allant jusqu'à 1.000 milliards de dollars à Elon Musk sur dix ans
Le conseil d'administration de Tesla a proposé un nouvel accord de rémunération pour le directeur général Elon Musk, évalué à environ 1.000 milliards de dollars (854,19 milliards d'euros) sur dix ans. L'accord proposé, qui s'il est approuvé serait le plus important ... Lire la suite
-
A peine élu vendredi président de Bourgogne-Franche-Comté, le sénateur socialiste Jérôme Durain, coauteur de la loi contre le narcotrafic, a fait de "la sécurité, valeur de gauche" une des priorités de son mandat, se positionnant déjà dans la bataille des élections ... Lire la suite
-
Ils sont une soixantaine de bénévoles à découvrir des savoir-faire traditionnels avec des professionnels du patrimoine sur le chantier de restauration du château fort de Berzy-le-Sec, près de Soissons, très endommagé durant la Première Guerre mondiale.
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
3 commentaires
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer