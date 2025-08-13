Le S&P 500 et le Nasdaq devraient ouvrir à des niveaux record grâce aux espoirs de baisse des taux d'intérêt en septembre

Futures en hausse: Dow 0,30%, S&P 500 0,24%, Nasdaq 0,31%

Les traders estiment à 97% la probabilité d'une baisse de 25 points de base des taux d'intérêt de la Fed en septembre

L'indice de volatilité CBOE atteint son plus bas niveau depuis janvier

CoreWeave chute après une perte nette plus importante que prévu au deuxième trimestre

(Mise à jour avant l'ouverture des marchés) par Johann M Cherian et Sanchayaita Roy

L'indice de référence S&P 500 et le Nasdaq étaient en passe d'ouvrir à des niveaux record mercredi, soutenus par une confiance croissante dans le fait que la Réserve fédérale pourrait relancer son cycle d'assouplissement de la politique monétaire le mois prochain.

Les signes que les taxes américaines sur les importations ne se sont pas entièrement répercutées sur les prix à la consommation ont déclenché un rallye de soulagement à Wall Street au cours de la session précédente, le S&P 500 .SPX marquant sa première clôture record en deux semaines.

Bien que l'inflation de base ait fait son plus grand bond depuis le début de l'année, les investisseurs ont tenu compte de la récente faiblesse du marché de l'emploi et d'un remaniement à la Réserve fédérale pour pencher en faveur d'une éventuelle décision dovish de la banque centrale en septembre.

Les contrats à terme sur les taux d'intérêt reflètent maintenant 97,3 % de chances d'une réduction de 25 points de base des taux d'intérêt, selon les données compilées par LSEG, contre 88,8 % mardi. La banque centrale a abaissé les coûts d'emprunt pour la dernière fois en décembre.

"Un rapport bénin sur l'indice des prix à la consommation (IPC), faisant suite à la faiblesse des chiffres de l'emploi non agricole, a renforcé les arguments en faveur d'une réduction des taux d'intérêt de la Fed en septembre", a déclaré Nikos Tzabouras, analyste principal de marché chez Tradu.com.

"Cependant, l'euphorie du marché pourrait être remise en cause par la persistance des risques de stagflation, ce qui pourrait éroder la consommation et nuire à la publicité - une source de revenus essentielle pour de nombreux géants de la technologie."

À 8:34 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 132 points, soit 0,30%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 15,25 points, soit 0,24% et le Nasdaq 100 E-minis

NQcv1 était en hausse de 73,25 points, soit 0,31%.

L'indice de volatilité CBOE .VIX , communément appelé la jauge de la peur à Wall Street, est tombé à 14,46 - son plus bas niveau depuis janvier.

Les valeurs bancaires sensibles aux taux d'intérêt, telles que Bank of America BAC.N et Citigroup C.N , ont légèrement augmenté dans les échanges de pré-marché après que le secteur plus large .SPXBK ait enregistré sa plus forte hausse journalière en trois mois mardi.

Les analystes ont déclaré qu'une pentification de la courbe des taux suite au rapport sur l'inflation pourrait aider les bénéfices des banques car les prêteurs pourraient emprunter à bas prix et prêter à un taux plus élevé.

Plus tard dans la journée, les investisseurs examineront les remarques d'un certain nombre de décideurs politiques, en particulier le président de la Fed de Chicago Austan Goolsbee - un membre votant du Comité fédéral de l'open market cette année.

Les bénéfices sont également au centre de l'attention. CoreWeave CRWV.O , qui est soutenu par Nvidia NVDA.O , a perdu 9,6 % après que l'opérateur de centres de données d'intelligence artificielle a annoncé une perte nette trimestrielle plus importante que prévu sur .

Les regards sont également tournés vers les développements entourant l'accord de partage des revenus avec la Chine que le gouvernement américain a signé avec des fabricants de puces tels que Nvidia et Advanced Micro Devices AMD.O , qui, selon la Maison Blanche, pourrait être étendu à d'autres acteurs du secteur.

Eli Lilly LLY.N a augmenté de 1,2% après que le fabricant de médicaments a lancé le stylo injecteur facile à utiliser de son médicament phare pour la perte de poids, Mounjaro, en Inde.

Venture Global VG.N a gagné12,6 % après que la société de GNL a remporté une bataille juridique contre Shell

SHEL.L concernant son incapacité à livrer du gaz naturel liquéfié dans le cadre de contrats à long terme débutant en 2023.

Les prix du brut se sont négociés autour de 60 dollars le baril avant une réunion virtuelle entre Donald Trump et les dirigeants européens sur le conflit russo-ukrainien, deux jours avant que le président américain ne rencontre le président russe Vladimir Poutine. O/R