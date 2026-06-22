Le S&P 500 et le Nasdaq clôturent en baisse, pénalisés par Alphabet et les géants technologiques ; l'Iran au centre de l'attention

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les hyperscalers, dont Alphabet, en baisse

* SpaceX prolonge sa baisse entamée lors des deux dernières séances

* Les données du PCE et les résultats trimestriels de Micron sont attendus cette semaine

(Mises à jour à la clôture) par Abigail Summerville, Twesha Dikshit et Joel Jose

Le S&P 500 et le Nasdaq ont clôturé en baisse lundi , entraînés à la baisse par le recul des valeurs technologiques à très forte capitalisation , notamment Alphabet, tandis que les investisseurs évaluaient l'évolution des négociations entre les États-Unis et l'Iran.

Le Dow Jones a clôturé en hausse, soutenu par les secteurs de la santé et de l'industrie.

SPCX.O , la société de SpaceX, a chuté et a pesé lourdement sur l’indice Nasdaq Composite. La société dirigée par Elon Musk a lancé lundi sa toute première émission obligataire et a déclaré disposer d’environ 100,8 milliards de dollars de trésorerie et d’équivalents de trésorerie au 19 juin.

L’optimisme autour de l’intelligence artificielle a soutenu la récente reprise de Wall Street, mais les analystes ont noté que de plus en plus d’investisseurs remettaient en question les dépenses colossales consacrées à l’expansion des infrastructures par les hyperscalers.

Alphabet GOOGL.O a fortement chuté, tandis que Meta

META.O , Amazon AMZN.O et Microsoft MSFT.O ont également reculé.

« Il s’agit d’un secteur très sensible aux humeurs du marché et les titres de ce groupe ont tendance à évoluer de concert au quotidien », a déclaré Bill Northey, directeur principal des investissements chez US Bank.

« Mais si l’on prend un peu de recul… certains des fondamentaux les plus solides se trouvent dans le domaine de la construction de centres de données pour l’IA. Cela inclut à la fois les hyperscalers et bon nombre des composants nécessaires à cette expansion continue. »

Le prochain test pour cette reprise sera la publication mercredi des résultats trimestriels de Micron Technology MU.O . L’action du fabricant de puces mémoire a progressé de près de 300 % cette année.

Selon les données préliminaires, l’ .SPX du S&P 500 a perdu 25,41 points, soit 0,34 %, pour clôturer à 7 475,17 points, tandis que l’indice Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 339,67 points, soit 1,28 %, à 26 178,26. L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 162,36 points, soit 0,29 %, pour atteindre 51 727,06.

Les cours du pétrole ont baissé après que Washington et Téhéran se sont mis d’accord sur une feuille de route visant à conclure un accord définitif dans un délai de 60 jours.

Les responsables américains et iraniens ont réalisé des « progrès considérables » lors du premier cycle de leurs pourparlers en Suisse, qui s’est achevé tôt lundi matin, ont indiqué les médiateurs, bien que des tensions persistent concernant le Liban et le détroit d’Ormuz.

« Les prix de l’énergie baissent, ce qui constitue sans aucun doute un catalyseur tant pour les consommateurs que pour les entreprises », a déclaré M. Northey. « D’un autre côté, nous avons vu la Réserve fédérale américaine adopter une position très restrictive () sous la houlette de son nouveau président, Kevin Warsh, ce qui a conduit le marché à penser qu’une priorité accrue serait accordée au retour à la stabilité des prix à court terme. »

Selon lui, cette perception de la Fed a entraîné une hausse des rendements des bons du Trésor américain et exercé une pression à la baisse sur les cours boursiers.

Cette semaine, l’attention se portera sur les données de jeudi concernant l’ (e des dépenses de consommation personnelles (PCE), l’indicateur d’inflation sous-jacente privilégié par la Fed. Un résultat supérieur aux attentes pourrait renforcer les anticipations d’une Réserve fédérale belliciste, après que Kevin Warsh a souligné la nécessité de juguler l’inflation lors de la réunion de la semaine dernière.

Selon les données de LSEG, les marchés anticipent actuellement une hausse des taux de 25 points de base de la part de la Fed en septembre.

Parmi les autres titres qui ont fait parler d'eux, Apogee Therapeutics APGE.O a bondi après l'annonce par AbbVie

ABBV.O de son intention d'acquérir la société de biotechnologie pour 10,9 milliards de dollars en numéraire.