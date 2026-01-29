Le S&P 500 et le Nasdaq clôturent en baisse, l'envolée des budgets consacrés à l'IA par les grandes entreprises technologiques provoquant une fuite en avant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta, IBM, SouthWest, Lockheed figurent parmi les gagnants

Microsoft s'effondre dans la liquidation de l'industrie du logiciel

Tesla chute après ses résultats trimestriels

Caterpillar progresse après la publication d'un bénéfice plus élevé au 4ème trimestre

(Mises à jour avec les prix de clôture préliminaires) par Sinéad Carew et Pranav Kashyap

Les principaux indices deWall Street ont terminé en baisse jeudi, le Nasdaq, à forte composante technologique, étant en tête des baisses, les investisseurs ayant été ébranlés par les derniers rapports sur les bénéfices et s'inquiétant de savoir si les dépenses considérables consacrées à l'intelligence artificielle porteraient leurs fruits pour lesentreprises technologiques à forte capitalisation.

Les actions de Microsoft MSFT.O se sont effondrées après que le chiffre d'affaires du géant du logiciel n'ait pas impressionné et ait alimenté les craintes que les dépenses considérables consacrées à son alliance OpenAI ne soient pas rentabilisées assez rapidement.

L'action de Microsoft a fortement pesé sur le S&P 500, tandis que d'autres valeurs logicielles ont également chuté, les actions de SAP SAPG.DE cotées aux États-Unis s'effondrant après ses perspectives prudentes en matière de cloud et les actions de ServiceNow NOW.N chutant fortement après que son rapport sur les bénéfices a ajouté à la morosité ambiante.

"Microsoft a déçu et il y a de réelles inquiétudes sur le fait que les investissements dans l'IA vont manger le déjeuner des sociétés de logiciels", a déclaré John Praveen, directeur général et co-directeur de l'information chez Paleo Leon à Princeton, dans le New Jersey.

Les investisseurs tentent de "réduire leur exposition aux actions et de jouer la carte de la sécurité" dans un contexte d'incertitudes plus larges, notamment en ce qui concerne l'identité du prochain président de la Réserve fédérale et le nombre de réductions de taux d'intérêt qu'elle effectuera, selon M. Praveen, qui a également cité des incertitudes politiques concernant la position de Washington par rapport à l'Iran et au Groenland, ainsi que la possibilité d'une fermeture du gouvernement des États-Unis.

"Il y a toutes sortes de nuages en arrière-plan", a-t-il déclaré.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 .SPX a perdu 10,41 points, soit 0,15%, pour terminer à 6 967,62 points, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 179,39 points, soit 0,75%, à 23 678,05. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 21,05 points, soit 0,04%, à 49 036,65.

Parmi les éditeurs de logiciels touchés par la baisse, on trouve Salesforce CRM.N , Oracle ORCL.N , Adobe ADBE.O et Datadog DDOG.O , une société spécialisée dans la sécurité informatique dématérialisée.

Pour certains éditeurs de logiciels, tels que ServiceNow et Salesforce, la crainte est que "l'IA perturbe un peu leur activité", si l'IA peut être utilisée "pour supplanter certains de leurs services", a déclaré Jay Hatfield, directeur général et DSI d'Infrastructure Capital Advisors à New York.

"Peu importe ce que la réalité est ou n'est pas. Ces actions sont touchées de plein fouet", a-t-il déclaré.

Parmi les sociétés de grande capitalisation, les actions deTesla TSLA.O se sont effondrées après quele fabricant de véhicules électriques a présenté des plans visant à plus que doubler les dépenses d'investissement pour atteindre un niveau record.

Parmi les 11 principaux secteurs industriels du S&P 500, celui de la technologie .SPLRCT a été le plus à la traîne. Les services de communication .SPLRCL ont toutefois été l'un des secteurs les plus solides, la société mère de Facebook , Meta META.O , s'étant fortement redressée. À l'encontre de la tendance parmi les mégapoles, le géant des médias sociaux a associé des prévisions de revenus optimistes à un bond de 73 % du budget d'investissement de cette année.

Parmi les autres nouvelles positives, les actions du géant de la technologie IBM IBM.N ont augmenté après que les bénéfices du quatrième trimestre aient dépassé les estimations.

L'indice de l'énergie .SPNY a fortement augmenté en raison de la hausse des prix du pétrole, les contrats à terme sur le brut Brent atteignant un plus haut de près de six mois en raison des inquiétudes croissantes concernant une éventuelle attaque militaire américaine contre l'Iran. O/R

Parmi les autres résultats notables, Caterpillar

CAT.N et Mastercard MA.N ont progressé après avoir tous deux affiché un bénéfice plus élevé pour le trimestre.

Les actions de l'entreprise de défense Lockheed Martin LMT.N ont augmenté après avoir prévu des bénéfices pour 2026 supérieurs aux attentes de Wall Street. Les actions de Southwest Airlines LUV.N ont grimpé en flèche après que le transporteur ait prévu un bénéfice annuel plus élevé que prévu, ce qui le place en tête des gains en pourcentage du S&P 500.

Parmi les autres mouvements boursiers, les mineurs de terres rares ont glissé à la suite d'un rapport selon lequel l'administration Trump prendrait du recul par rapport aux planchers de prix des minéraux critiques.

USA Rare Earth USAR.O a chuté, tout comme MP Materials

MP.N , Critical Metals CRML.O et United States Antimony

UAMY.A .