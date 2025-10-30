Le S&P 500 et le Nasdaq chutent : Meta, Microsoft et les inquiétudes concernant les taux d'intérêt de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Indices: Dow en hausse de 0,24%, S&P 500 en baisse de 0,47%, Nasdaq en baisse de 0,98%

Alphabet bondit suite à la publication d'un bénéfice trimestriel supérieur à la moyenne

Meta chute après avoir annoncé des dépenses d'investissement plus importantes

Microsoft révèle des dépenses massives en matière d'intelligence artificielle, les actions baissent

(Mise à jour des prix en fin d'après-midi) par Sinéad Carew et Pranav Kashyap

Le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont chuté jeudi, alors que Meta et Microsoft ont chuté en raison des inquiétudes liées à l'augmentation des dépenses en IA, tandis que les investisseurs ont également digéré un ton plus hawkish de la part de la Réserve fédérale américaine.

Les actions de Meta META.O ont plongé d'environ 11 % et étaient sur le point de connaître leur plus forte baisse en pourcentage depuis trois ans, après que la société de médias sociaux a prévu des dépenses d'investissement "sensiblement plus importantes" l'année prochaine, en raison d'investissements dans l'intelligence artificielle.

Microsoft MSFT.O a chuté de 3 % après que le géant de la technologie ait annoncé des dépenses d'investissement record de près de 35 milliards de dollars pour son premier trimestre fiscal et qu'il ait prévenu que les dépenses augmenteraient cette année.

Les résultats ont suivi la Réserve fédérale 's livraison mercredi d'une baisse de taux d'un quart de point largement attendue, mais a soulevé des doutes sur les mouvements de politique futurs lorsque le président Jerome Powell a déclaré qu'une autre baisse en décembre n'était pas une "conclusion acquise"

Cela a conduit les traders à réduire les chances d'une nouvelle baisse en décembre à environ 70 %, contre plus de 90 % en début de semaine.

Le marché de jeudi est au moins en partie un "héritage d'hier", selon Jack McIntyre, gestionnaire de portefeuille chez Brandywine Global, ajoutant qu'il est logique que la Fed dise que l'assouplissement de décembre n'est pas une affaire réglée.

"Ils ne veulent pas être redevables au marché", a déclaré M. McIntyre, ajoutant que les gains du dollar et des rendements du Trésor ont été des facteurs de la faiblesse des actions jeudi.

Bien que les investisseurs aient été déçus par certains rapports de résultats de la journée , la Fed doit tenir compte d'une saison des rapports relativement solide avant de décider s'il est nécessaire de réduire davantage les taux.

"Si l'on mesure l'économie à l'aune des bénéfices du troisième trimestre, l'économie se porte toujours bien", a-t-il déclaré.

Sur les 222 sociétés du S&P 500 qui ont publié leurs résultats jusqu'à présent, 84,2 % ont dépassé les estimations de bénéfices jusqu'à mercredi, selon les données de LSEG. Ce chiffre est supérieur à la moyenne de 77 % enregistrée au cours des quatre derniers trimestres.

A 14h09, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 113,45 points, soit 0,24%, à 47 745,45, le S&P 500 .SPX a perdu 32,21 points, soit 0,47%, à 6 858,38 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 233,82 points, soit 0,98%, à 23 724,66.

Le recul du S&P et du Nasdaq intervient après que les trois principaux indices ont atteint des niveaux record au cours des quatre dernières séances, stimulés par de solides bénéfices trimestriels et des attentes croissantes d'une politique monétaire plus accommodante.

En outre, l'optimisme autour de l'intelligence artificielle a été l'un des principaux moteurs de la hausse des actions américaines cette année, les principales sociétés technologiques représentant collectivement 35 % du poids de l'indice S&P 500.

Nvidia NVDA.O , le leader des puces d'intelligence artificielle, était en baisse de 1,6 % jeudi, mais il avait donné un coup de pouce supplémentaire au marché mercredi, lorsqu'il est devenu la première société cotée en bourse à dépasser les 5 000 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Les investisseurs se concentreront sur les résultats des autres membres des "Sept Magnifiques", Apple AAPL.O et Amazon

AMZN.O , qui sont attendus après la cloche de clôture.

Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, a augmenté de 3 % jeudi, la croissance régulière du secteur de la publicité et de l'informatique dématérialisée ayant permis d'obtenir des résultats supérieurs aux prévisions.

Entre-temps, un accord commercial très attendu entre le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping n'a guère contribué à stimuler les actions ce jour-là.

M. Trump a accepté de réduire certains droits de douane sur les importations chinoises en échange de la reprise des achats de soja par Pékin, du maintien des exportations de terres rares et de la lutte contre le trafic de fentanyl.

"Lorsque vous recevez de bonnes nouvelles et que les marchés n'y réagissent pas, cela vous indique qu'elles ont probablement déjà été escomptées", a déclaré M. McIntyre.

Parmi les autres valeurs en hausse, le distributeur de médicaments Cardinal Health CAH.N a grimpé de 13 % après avoir relevé ses prévisions de bénéfices annuels ajustés.

Chipotle Mexican Grill CMG.N a chuté de 17% après que la chaîne de burritos ait revu à la baisse ses prévisions de ventes annuelles , les tarifs douaniers et l'inflation réduisant les marges.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,48 contre 1 sur le NYSE, où il y a eu 142 nouveaux plus hauts et 138 nouveaux plus bas.

Sur le Nasdaq, 1 832 titres ont progressé et 2 752 ont reculé, les titres en baisse étant plus nombreux que les titres en hausse dans une proportion de 1,5 pour 1. L'indice S&P 500 a enregistré 34 nouveaux records sur 52 semaines et 32 nouveaux records à la baisse, tandis que l'indice Nasdaq Composite a enregistré 79 nouveaux records et 159 nouveaux records à la baisse.