Le S&P 500 et le Nasdaq chutent : Meta, Microsoft et les inquiétudes concernant les taux d'intérêt de la Fed

Alphabet fait un bond en avant grâce à un bénéfice trimestriel supérieur à la moyenne

Meta chute après avoir annoncé des dépenses d'investissement plus importantes

Microsoft révèle des dépenses massives en matière d'IA, les actions baissent

Le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont clôturé en baisse jeudi, Meta et Microsoft ayant chuté en raison des inquiétudes liées à l'augmentation des dépenses en matière d'intelligence artificielle, tandis que les investisseurs ont également digéré le ton plus optimiste de la Réserve fédérale américaine.

Les actions de Meta META.O ont plongé après que la société de médias sociaux a prévu des dépenses d'investissement "sensiblement plus importantes" l'année prochaine, en raison d'investissements dans l'intelligence artificielle.

Les actions de Microsoft MSFT.O ont également chuté après que le géant de la technologie a annoncé des dépenses d'investissement record de près de 35 milliards de dollars pour son premier trimestre fiscal et a prévenu que les dépenses augmenteraient cette année. En revanche, Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, a progressé grâce à une croissance régulière dans les domaines de la publicité et de l'informatique dématérialisée, qui a permis d'obtenir des résultats supérieurs aux prévisions. Les résultats ont suivi la livraison de la Réserve fédérale 'mercredi d'une réduction de taux d'un quart de point largement attendue, mais elle a soulevé des doutes sur les mouvements politiques futurs lorsque le président Jerome Powell a déclaré qu'une autre réduction en décembre n'était pas une "conclusion évidente" Cela a conduit les traders à réduire les probabilités d'une nouvelle baisse en décembre à environ 70 %, contre plus de 90 % en début de semaine.

"Les investisseurs sont d'humeur à éviter les risques après la hausse du marché. Le S&P 500 est proche d'un record, mais ces bénéfices technologiques n'ont pas répondu aux attentes élevées", a déclaré Lindsey Bell, stratège en chef chez 248 Ventures à Charlotte, en Caroline du Nord, soulignant également les inquiétudes des investisseurs concernant le vide des données économiques en raison de la fermeture du gouvernement et d'une Fed plus ferme.

Mme Bell a noté que ni Microsoft, ni Meta, ni Alphabet "n'ont été en mesure de clarifier de manière significative quand nous obtiendrons un retour sur les investissements dans l'IA" Et elle ne voit pas plus de clarté dans les résultats d'Apple

AAPL.O et d'Amazon AMZN.O , très surveillés, qui sont attendus après la cloche de clôture.

Néanmoins, sur les 222 sociétés du S&P 500 qui ont publié leurs résultats jusqu'à présent, 84,2 % ont battu les estimations de bénéfices jusqu'à mercredi, selon les données de LSEG. Ce chiffre est supérieur à la moyenne de 77 % enregistrée au cours des quatre derniers trimestres.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 .SPX a perdu 68,43 points, soit 0,99%, pour terminer à 6 822,16 points, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 377,33 points, soit 1,57%, pour s'établir à 23 581,14. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 113,38 points, soit 0,24%, à 47.518,62.

Le recul du S&P et du Nasdaq est intervenu après que les trois principaux indices ont atteint des records au cours des quatre dernières séances, portés par l'optimisme concernant les bénéfices trimestriels et les attentes d'une politique monétaire plus accommodante.

En outre, l'optimisme autour de l'intelligence artificielle a été l'un des principaux moteurs de la hausse des actions américaines cette année, les principales sociétés technologiques représentant collectivement 35 % du poids de l'indice S&P 500.

Nvidia NVDA.O , leader des puces d'intelligence artificielle, a chuté jeudi après avoir donné un coup de pouce supplémentaire au marché mercredi, lorsqu'elle est devenue la première société cotée en bourse à dépasser les 5 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Entre-temps, un accord commercial très attendu entre le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping n'a guère contribué à stimuler les actions ce jour-là.

M. Trump a accepté de réduire certains droits de douane sur les importations chinoises en échange de la reprise des achats de soja par Pékin, du maintien des exportations de terres rares et de la lutte contre le trafic de fentanyl.

"Lorsque vous recevez de bonnes nouvelles et que les marchés n'y réagissent pas, cela vous indique qu'elles ont probablement déjà été escomptées", a déclaré Jack McIntyre, gestionnaire de portefeuille chez Brandywine Global.

Parmi les autres valeurs, le distributeur de médicaments Cardinal Health CAH.N s'est redressé après avoir relevé ses prévisions de bénéfices annuels ajustés. Les actions de Chipotle Mexican Grill CMG.N ont chuté après que la chaîne de burritos ait revu à la baisse ses prévisions de ventes annuelles , les tarifs douaniers et l'inflation réduisant les marges.