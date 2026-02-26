Le S&P 500 et le Nasdaq chutent, les résultats de Nvidia n'impressionnent pas et freinent la reprise du secteur technologique

Indices: Dow en hausse de 0,25 %, S&P 500 en baisse de 0,37 %, Nasdaq en baisse de 0,87 %

Trade Desk plonge après des prévisions de revenus inférieures aux estimations pour le 1er trimestre

J.M. Smucker bondit suite à un résultat positif au 3ème trimestre et à un accord avec Elliott

par Shashwat Chauhan et Ragini Mathur

Le S&P 500 et le Nasdaq ont chuté jeudi, le récent rallye des valeurs technologiques s'étant arrêté , Nvidia ayant reculé malgré ses excellents résultats trimestriels , ce qui a ravivé les inquiétudes concernant le commerce de l'IA.

Nvidia NVDA.O a chuté de 3,6 % malgré des résultats supérieurs aux attentes pour le trimestre de janvier et des prévisions de revenus pour le trimestre en cours supérieures aux estimations du marché.

"Les investisseurs se sont méfiés du commerce de l'intelligence artificielle et de ses implications pour les deux prochaines années et même si Nvidia a publié des chiffres solides, cela n'a pas suffi à convaincre les investisseurs de pousser le titre à la hausse", a déclaré Jeff Schulze, responsable de la stratégie économique et de marché chez ClearBridge Investments.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor Index .SOX a perdu 3% après avoir atteint un niveau record lors de la dernière séance, tandis que la plupart des mégacapitalisations et des valeurs de croissance étaient en baisse, Alphabet GOOGL.O étant l'une des plus fortes baisses, avec un recul de 2,2%.

Pendant ce temps, l'indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS a gagné 2%, rebondissant avec Salesforce

CRM.N qui a grimpé de 3% malgré une prévision de chiffre d'affaires pour l'exercice 2027 inférieure aux attentes de Wall Street.

Plusieurs secteurs, notamment les logiciels, le courtage financier, l'analyse de données et les services juridiques, les services immobiliers et le transport routier, ont enregistré de lourdes pertes plus tôt cette année, sur fond de craintes croissantes de perturbations liées à l'IA.

Le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC ont clôturé à des plus hauts de deux semaines mercredi, alimentés par un rallye des valeurs technologiques lourdes.

À 10:11 a.m . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 121,68 points, ou 0,25%, à 49 603,83, le S&P 500

.SPX a perdu 25,72 points, ou 0,37%, à 6 920,41 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 201,10 points, ou 0,87%, à 22 950,98.

L'indice des technologies de l'information .SPLRCT et l'indice des services de communication .SPLRCL ont été les plus fortes baisses parmi les 11 principaux secteurs du S&P.

Le secteur financier .SPSY a gagné 1,4%, ce qui a permis de compenser certaines pertes. Les grandes banques , dont JPMorgan Chase JPM.N , Bank of America BAC.N et Wells Fargo

WFC.N , ont progressé de près de 1% chacune.

Les investisseurs ont également suivi le dernier cycle de négociations entre les États-Unis et l'Iran à Genève visant à résoudre leur différend nucléaire de longue date et à éviter de nouvelles frappes américaines sur l'Iran à la suite d'un renforcement militaire à grande échelle.

Les prix du pétrole brut ont baissé d'environ 1 %, l'indice des valeurs énergétiques .SPNY ayant baissé de 0,1 %.

Février a été un mois agité pour les actions américaines, les principaux indices oscillant fortement entre gains et pertes alors que le sentiment à l'égard de l'IA et des valeurs technologiques vacille, les investisseurs se demandant si les dépenses massives prévues en matière d'IA portent réellement leurs fruits.

Parmi les autres valeurs, Trade Desk TTD.O a chuté de 6 % après que l'entreprise de technologie publicitaire a prévu des revenus du premier trimestre inférieurs aux estimations, dans un contexte de pression croissante de la part de rivaux plus importants.

J.M. Smucker SJM.N a bondi de 6,6 % après que le fabricant d'Uncrustables ait dépassé les estimations de bénéfices et de ventespour le troisième trimestre. La société a également déclaré qu'elle avait nommé deux nouveaux administrateurs à son conseil d'administration, après avoir atteint un "engagement constructif" avec l'investisseur Elliott Investment Management.

C3.ai AI.N a chuté de16,7% après que le fournisseur de logiciels ait prévu des ventes inférieures aux estimations pour le trimestre en cours et qu'il ait annoncé une réduction de 26% de sa main-d'œuvre mondiale.

Celsius Holding CELH.O a bondi de14,3 % après que le fabricant de boissons énergisantes ait annoncé un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour le quatrième trimestre.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,17 contre 1 sur le NYSE et de 1,03 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 26 nouveaux sommets sur 52 semaines et un nouveau creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 54 nouveaux sommets et 55 nouveaux creux.