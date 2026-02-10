Le S&P 500 et le Nasdaq chutent en raison de la baisse des services de communication et des valeurs technologiques

Les ventes au détail américaines sont restées étonnamment stables en décembre

Spotify bondit après avoir annoncé des bénéfices supérieurs aux estimations pour le premier trimestre

Coca-Cola plonge après avoir manqué les prévisions de revenus pour le 4ème trimestre

Indices: Dow en hausse de 0,40%, S&P 500 en baisse de 0,04%, Nasdaq en baisse de 0,30%

(Mise à jour après l'ouverture des marchés) par Twesha Dikshit et Purvi Agarwal

Le S&P 500 et le Nasdaq ont légèrement baissé mardi, embourbés par des baisses dans les secteurs des services de communication et de la technologie, tandis que les investisseurs digèrent les chiffres des ventes au détail qui lancent une série de données économiques tout au long de la semaine.

Le secteur des services de communication du S&P 500

.SPLRCL a le plus pesé et a baissé de 1,3%, entraîné par une baisse de 2,8% des actions d'Alphabet GOOGL.O après avoir vendu des obligations d'une valeur de 20 milliards de dollars dans le cadre d'une offre en sept parties. Les valeurs technologiques .SPLRCT ont glissé de 0,1%.

Les valeurs de consommation discrétionnaire .SPLRCD de l'indice de référence ont gagné 0,3%, portées par Tesla TSLA.O et Marriott MAR.O , qui ont mis fin aux baisses. Ce dernier a bondi de 8,7% après les résultats du quatrième trimestre.

Pendant ce temps, les ventes au détail sont restées inchangées en décembre, ce qui place les dépenses de consommation et l'économie dans son ensemble sur une trajectoire de croissance plus lente à l'approche de la nouvelle année. Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une augmentation de 0,4 %.

"Ce sont vraiment les données sur les ventes au détail qui ont été inférieures aux attentes (et) qui sont à l'origine d'une partie de la faiblesse, indiquant que l'économie n'était peut-être pas aussi forte que prévu au cours du quatrième trimestre", a déclaré Charlie Ripley, vice-président de la gestion des portefeuilles chez Allianz Investment Management.

A 09:47 a.m . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 207,51 points, ou 0,40%, à 50 338,83, le S&P 500

.SPX a perdu 3,13 points, ou 0,04%, à 6 961,93, et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 75,64 points, ou 0,30%, à 23 169,04.

Les gains de Goldman Sachs GS.N et Home Depot HD.N ont porté le Dow Jones à un niveau record malgré une baisse de 1% de Coca-Cola KO.N , après que la société ait manqué les attentes de Wall Street pour le chiffre d'affaires du quatrième trimestre .

Un rebond des valeurs technologiques lundi a permis au Dow Jones de clôturer à un niveau record pour la deuxième session et a rapproché le S&P 500 et le Nasdaq de leurs records historiques.

Le commerce de l'intelligence artificielle a fait l'objet d'un examen minutieux, avec des projections de dépenses d'investissement démesurées et des inquiétudes quant à des rendements mesurables qui pèsent sur le sentiment des investisseurs. Le prochain test sera les résultats du géant des puces Nvidia NVDA.O plus tard ce mois-ci.

UBS a rétrogradé le secteur des technologies de l'information du S&P 500 .SPLRCT de "attractif" à "neutre".

Cette semaine, l'attention se portera sur les chiffres retardés de l'emploi non agricole, suivis par des chiffres cruciaux sur l'inflation qui pourraient influencer les attentes concernant latrajectoire de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine .

Le conseiller économique de la Maison Blanche, Kevin Hassett, a déclaré lundi à l'adresse que les créations d'emplois aux États-Unis pourraient être moins importantes dans les mois à venir en raison du ralentissement de la croissance de la main-d'œuvre et de l'augmentation de la productivité.

Les marchés s'attendent actuellement à ce que la banque centrale maintienne ses taux jusqu'en juin, date à laquelle le président de la Fed désigné par le président Donald Trump, Kevin Warsh, pourrait prendre lesrênes de l'institution, sous réserve de confirmation par le Sénat américain.

Les responsables politiques de la Réserve fédérale, Beth Hammack et Lorie Logan, devraient s'exprimer plus tard dans la journée.

En ce qui concerne les actions, Datadog DDOG.O a dominé le S&P 500 avec un bond de 13 % après que le fournisseur de produits de sécurité dans le nuage a battu les estimations pour les résultats du quatrième trimestre .

Les actions de S&P Global SPGI.N ont plongé de 6 % après avoir prévu un bénéfice pour 2026 inférieur aux estimations des analystes. Ses pairs Moody's MCO.N , FactSet

FDS.N et MSCI MSCI.N ont chuté de 2,2 % à 6 %.

Les actions de Spotify SPOT.N ont grimpé de 15 % après que la plateforme de streaming audio a annoncé des bénéfices pour le premier trimestre supérieurs aux attentes, bénéficiant d'une forte croissance du nombre d'utilisateurs et de hausses de prix .

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,57 contre 1 sur le NYSE et de 1,14 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 35 nouveaux sommets sur 52 semaines et six nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 49 nouveaux sommets et 55 nouveaux creux.