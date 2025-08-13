Le S&P 500 et le Nasdaq atteignent des sommets inégalés grâce aux espoirs de baisse des taux d'intérêt en septembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Indices en hausse: Dow 0,86%, S&P 500 0,44%, Nasdaq 0,39%

*

Les traders tablent sur une baisse de 25 points de base des taux d'intérêt de la Fed en septembre

*

L'indice de volatilité CBOE atteint son plus bas niveau depuis janvier

*

CoreWeave chute après une perte nette plus importante que prévu au 2ème trimestre

(Mise à jour pour l'ouverture du marché) par Johann M Cherian et Sanchayaita Roy

L'indice de référence S&P 500 et le Nasdaq ont atteint des records mercredi, soutenus par les gains des sociétés à grande capitalisation, les investisseurs étant de plus en plus convaincus que la Réserve fédérale pourrait relancer son cycle d'assouplissement de la politique monétaire le mois prochain.

Les signes indiquant que les droits de douane américains sur les importations ne se sont pas entièrement répercutés sur les prix à la consommation ont été un soulagement pour les investisseurs cette semaine, alors qu'ils cherchent à comprendre l'impact de l'incertitude commerciale sur l'économie.

Malgré les données montrant que les pressions sous-jacentes sur les prix étaient en hausse, les marchés ont également tenu compte de la faiblesse récente du marché de l'emploi et d'un remaniement à la Réserve fédérale pour pencher en faveur d'un éventuel mouvement dovish de la part de la banque centrale en septembre.

Selon l'outil FedWatch du CME , les opérateurs évaluent désormais à 25 points de base la baisse des taux d'intérêt , contre 89,2 % la semaine dernière. La banque centrale a abaissé les coûts d'emprunt pour la dernière fois en décembre.

"Nous sommes presque certains que nous aurons au moins 25 points de base de réduction des taux au mois de septembre", a déclaré Thomas Hayes, président de Great Hill Capital LLC à New York, et a noté que la Fed devrait répondre à la faiblesse du marché de l'emploi.

A 09:59 a.m . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 379,32 points, ou 0,86%, à 44 839,44, le S&P 500

.SPX a gagné 28,17 points, ou 0,44%, à 6 474,20 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 84,32 points, ou 0,39%, à 21 766,23.

Dix des 11 secteurs du S&P 500 étaient en hausse, menés par la consommation discrétionnaire .SPLRCD qui a gagné 1,1%, avec Amazon.com AMZN.O et Tesla TSLA.O en hausse de plus de 1,5% chacun.

L'indice Dow .DJI était à moins de 1% de son plus haut historique et l'indice Russell 2000 .RUT , qui suit les sociétés à petite capitalisation sensibles aux taux, a ajouté 0,8% pour atteindre un plus haut de six mois.

) "La baisse des taux aidera également les sociétés à petite capitalisation (à refinancer leur dette, ce qui est très positif pour de nombreux titres qui n'ont pas beaucoup bougé depuis les creux d'avril", a déclaré M. Hayes.

L'indice de volatilité CBOE .VIX , communément appelé la jauge de la peur de Wall Street, a chuté à 14,46 - son plus bas niveau depuis janvier.

Plus tard dans la journée, les investisseurs examineront les remarques d'un certain nombre de décideurs politiques, en particulier Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago - un membre votant du Comité fédéral de l'open market cette année.

Les bénéfices sont également au centre de l'attention. CoreWeave CRWV.O , qui est soutenu par Nvidia NVDA.O , a chuté de 12 % après que l'opérateur de centres de données d'intelligence artificielle a annoncé une perte nette trimestrielle plus importante que prévu sur .

Les regards sont également tournés vers les développements entourant l'accord de partage des revenus avec la Chine que le gouvernement américain a signé avec des fabricants de puces tels que Nvidia et Advanced Micro Devices AMD.O , qui, selon la Maison Blanche, pourrait être étendu à d'autres acteurs du secteur. Nvidia est resté stable, tandis qu'Advanced Micro Devices a augmenté de 5,8 %.

Paramount Skydance PSKY.O a fait un bond de 19 % et a gagné plus de 24 % cette semaine. La société a remporté les droits de diffusion exclusifs de l'Ultimate Fighting Championship pour sept ans en début de semaine .

En géopolitique, Donald Trump et les dirigeants européens devraient tenir une réunion virtuelle sur le conflit russo-ukrainien, deux jours avant que le président américain ne rencontre le président russe Vladimir Poutine.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 3,82 contre 1 sur le NYSE et de 2,45 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 32 nouveaux sommets sur 52 semaines et deux nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 110 nouveaux sommets et 36 nouveaux creux.