Le S&P 500 et le Nasdaq atteignent des sommets en deux semaines avant la publication des résultats de Nvidia

Indices en hausse: Dow 0,43%, S&P 500 0,67%, Nasdaq 1,07%

Axon bondit après la publication de résultats supérieurs à ceux du quatrième trimestre

GoDaddy chute après avoir publié un chiffre d'affaires annuel inférieur aux estimations

(Mise à jour avec les niveaux de transactions de l'après-midi) par Shashwat Chauhan et Ragini Mathur

Le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint des sommets en deux semaines mercredi, stimulés par les valeurs technologiques lourdes, avant les résultats trimestriels de Nvidia qui pourraient renforcer ou remettre en question le récent rebond du secteur.

Nvidia NVDA.O a gagné 2,2 % avant la publication de ses résultats , prévue après la clôture des marchés mercredi. Les investisseurs en IA chercheront à prouver que les bénéfices du fabricant de puces augmentent grâce au budget d'investissement de 630 milliards de dollars de Big Tech pour 2026.

Les options Nvidia impliquent un mouvement d'environ 5,6 % dans l'une ou l'autre direction un jour après la publication des résultats de l'entreprise, ce qui représente la plus faible fluctuation attendue après la publication d'un rapport trimestriel depuis au moins trois ans.

Les stocks de puces ont été largement mixtes, et l'indice Philadelphia SE Semiconductor Index .SOX a grimpé de 1,4 % pour atteindre un niveau record.

"L'attention portée à l'IA se poursuivra lors de l'annonce des résultats de Nvidia... dans l'ensemble, l'absence de nouvelles a contribué à stabiliser les marchés au niveau mondial", a déclaré Bob Savage, responsable de la stratégie macroéconomique des marchés chez BNY.

À 11:44 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 212,40 points, soit 0,43%, pour atteindre 49 385,92, le S&P 500 .SPX a gagné 46,01 points, soit 0,67%, pour atteindre 6 936,08 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 244,31 points, soit 1,07%, pour atteindre 23 107,99.

L'indice S&P 500 des technologies de l'information .SPLRCT a progressé de 1,7%, tandis que l'indice des services de communication .SPLRCL a gagné 0,7%. Les valeurs financières

.SPSY ont également progressé de 1,2%.

Les valeurs technologiques ont prolongé leurs gains de mardi, lorsque le Nasdaq a augmenté de plus de 1 % en raison de l'amélioration du sentiment à l'égard des valeurs liées à l'intelligence artificielle.

Le président américain Donald Trump s'est vanté des avancées boursières dans son discours sur l'état de l'Union mardi et a déclaré que "presque tous" les pays et les entreprises voulaient s'en tenir aux accords tarifaires et d'investissement précédemment conclus avec les États-Unis.

Les droits de douane mondiaux temporaires de 10 % imposés par M. Trump sont entrés en vigueur mardi, après que la Cour suprême a annulé la semaine dernière la plupart des droits de douane qu'il avait imposés l'année dernière, estimant que la loi d'urgence sur laquelle il s'appuyait n'autorisait pas l'imposition de droits de douane.

Il a ensuite déclaré que la taxe serait de 15 %, mais il n'a pas précisé quand et si elle s'appliquerait.

Le mois de février a été agité pour les actions américaines, les investisseurs se demandant si les dépenses massives des géants de la technologie en matière d'intelligence artificielle portaient réellement leurs fruits.

Les craintes de perturbations industrielles liées à l'essor de l'IA ont touché plusieurs secteurs au début de l'année, qu'il s'agisse des logiciels, de l'immobilier commercial, du camionnage ou de la logistique.

L'indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS a progressé de 2,3 % mercredi, tout en restant en baisse de plus de 21 % sur l'année. Les bénéfices des sociétés de logiciels Salesforce CRM.N et Snowflake SNOW.N sont attendus après la clôture mercredi.

Entre autres, Axon Enterprise AXON.O a grimpé de 21,4 % après que le fabricant de pistolets à impulsion électrique a battu les estimations de bénéfices du quatrième trimestre , tandis que Workday WDAY.O a chuté de 0,7 % après que le fabricant de logiciels d'entreprise a prévu des revenus d'abonnement pour l'exercice 2027 inférieurs aux estimations.

Lowe's Companies LOW.N a chuté de 4,5 % après que le distributeur de produits de rénovation ait prévu des ventes et des bénéfices annuels inférieurs aux estimations, tandis que GoDaddy GDDY.N a chuté de 15,9 % après que le fournisseur de services Internet ait prévu des revenus annuels inférieurs aux attentes de Wall Street.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,23 contre 1 sur le NYSE et de 1,76 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 43 nouveaux records sur 52 semaines et 9 nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 102 nouveaux records et 77 nouveaux records à la baisse.