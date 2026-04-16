Le S&P 500 et le Nasdaq atteignent des records intrajournaliers grâce aux espoirs du Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices en hausse: Dow 0,06%, S&P 500 0,27%, Nasdaq 0,38%

* Myseum s'envole après avoir changé de marque pour se concentrer sur l'IA

* Trump déclare qu'Israël et le Liban ont convenu d'un cessez-le-feu de 10 jours

(Mise à jour en fin de matinée) par Niket Nishant et Avinash P

L'indice de référence S&P 500 et le Nasdaq, à forte composante technologique, ont atteint des records intrajournaliers jeudi, l'optimisme entourant un cessez-le-feu entre Israël et le Liban ayant soutenu le sentiment, rassurant les investisseurs sur le fait que le pire du conflit au Moyen-Orient était passé .

Le président américain Donald Trump a déclaré qu'Israël et le Liban avaient accepté un cessez-le-feu de 10 jours, levant potentiellement un obstacle majeur à un accord de paix plus largedans la région.

"Les investisseurs chevronnés comprennent que les marchés dans leur ensemble n'attendent pas de certitude. Le marché s'éloigne des scénarios les plus pessimistes, à juste titre", a déclaré Anthony Saglimbene, stratège en chef du marché chez Ameriprise Financial.

À 11:38 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 30,41 points, ou 0,06%, à 48 494,13, le S&P 500 .SPX a gagné 19,26 points, ou 0,27%, à 7 041,34 et le Nasdaq Composite .IXIC a ajouté 90,38 points, ou 0,38%, à 24 106,40.

"Lorsque le momentum règne, les fondamentaux sont facultatifs. Les investisseurs ont décidé que le pire du conflit est derrière nous, même s'il n'est pas complètement résolu", a déclaré Steve Sosnick, stratège en chef chez Interactive Brokers.

Si les espoirs de progrès diplomatiques ont stimulé le sentiment cette semaine, certains estiment que des preuves plus concrètes de la paix pourraient être nécessaires pour maintenir l'élan.

Malgré les gains, la fragilité de la reprise était évidente plus tôt dans la journée de jeudi, lorsque les indices ont brièvement glissé en territoire négatif, soulignant un marché pris entre l'optimisme concernant le cessez-le-feu et la crainte que les prix n'aient trop augmenté.

"Il est difficile de comprendre pourquoi les investisseurs sont si optimistes", a déclaré Melissa Brown, directrice générale de la recherche sur les décisions d'investissement chez SimCorp.

"Les données économiques ne justifient pas vraiment le degré élevé d'enthousiasme

LES RÉSULTATS INFLUENCENT LE SENTIMENT

Les mouvements du marché pourraient également devenir plus idiosyncrasiques à mesure que la saison des résultats s'accélère.

Le géant américain des boissons PepsiCo PEP.O a gagné 2 % après avoir dépassé les estimations de bénéfices trimestriels .

Abbott ABT.N a reculé de 4,3 %, à son plus bas niveau depuis novembre 2023, après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels, tandis que Charles Schwab

SCHW.N et Travelers TRV.N ont chuté respectivement de 5,3 % et de près de 1 % après la publication de leurs résultats.

Netflix NFLX.O doit également publier ses résultats après la clôture des marchés. Ses actions étaient en hausse de 0,6 %.

Les valeurs logicielles .SPLRCIS et les valeurs énergétiques .SPNY ont augmenté de 1,6% et 1,4%, respectivement.

Parmi les autres grands mouvements, citons Myseum MYSE.O , qui a plus que doublé après avoir changé de nom pour devenir Myseum.AI.

Le rallye a eu lieu un jour après un mouvement similaire par le fabricant de baskets Allbirds BIRD.O et a rappelé la vague d'entreprises de l'année dernière qui ont pivoté vers des stratégies de trésorerie crypto, ce qui a déclenché une frénésie d'achat pour leurs actions.

Voyager Technologies VOYG.N a augmenté de 5,2 % après que la Nasa a signé une commande pour que la société conduise la septième mission privée d'astronautes vers la Station spatiale internationale, la première sélection de la société pour une telle mission.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,33 contre 1 sur le NYSE et de 1,09 contre 1 sur le Nasdaq. Il y a eu 182 nouveaux sommets et 29 nouveaux creux sur le NYSE.

Le S&P 500 a enregistré 18 nouveaux plus hauts et un nouveau plus bas sur 52 semaines, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 89 nouveaux plus hauts et 32 nouveaux plus bas.