Retards de livraisons de trains: Alstom abaisse ses objectifs de performance financière

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Alstom a abaissé jeudi ses perspectives de marge et de performance financière pour l'exercice 2025-26, ayant dû inscrire une provision pour couvrir des retards de livraison de matériel roulant ferroviaire, a annoncé le groupe jeudi soir.

La marge d'exploitation ajustée, qui traduit le ratio entre le résultat d'exploitation et le chiffre d'affaires du groupe sans les éléments exceptionnels, sera "autour de 6%, en recul par rapport à l'exercice précédent et inférieure à la prévision d'environ 7% faite précédemment", a souligné Alstom dans un communiqué publié après la fermeture des marchés boursiers jeudi.

Le montant de la provision n'est pas précisé. Mais deux autres éléments de dérapage financier sont mentionnés dans le communiqué.

A plus long terme, en incluant l'exercice qui vient de débuter, "l'objectif de cash-flow libre cumulé de 1,5 milliard d'euros sur les trois années allant de l'exercice 2024-25 à 2026-27 n'est pas maintenu", précise le texte.

Et "l'ambition à moyen terme d'une marge d'exploitation ajustée de 8 à 10% ne sera pas atteinte à l'horizon 2026-27", ajoute-t-il.

"Dans un métier où une planification rigoureuse et une exécution disciplinée sont essentielles, certains grands projets de matériel roulant ont progressé plus lentement que prévu, pesant sur les marges et la trésorerie à court terme", explique le nouveau directeur général, Martin Sion, qui a pris ses fonctions le 1er avril.

"Si le groupe a enregistré une forte prise de commandes et atteint ses objectifs de génération de trésorerie au cours de l'exercice 2025-26, la rentabilité est restée en deçà des attentes", ajoute-t-il.

Le groupe ne précise ni les modèles concernés par les retards de livraison, ni les clients, mais de notoriété publique -parce que les clients se sont plaints publiquement-, Alstom a accumulé des retards sur la livraison des futurs TGV M, commandés par la SNCF, ainsi que sur les rames destinées à moderniser la ligne de RER B de la RATP à Paris.

Alstom, qui annoncera ses résultats annuels 2025-26 le 13 mai, a tenu jeudi un conseil d'administration sous la présidence de Philippe Petitcolin pour examiner les chiffres préliminaires non audités du résultat.

Les prises de commande "record" s'élèvent à 27,6 milliards d'euros, faisant passer le carnet de commandes au dessus de 100 milliards d'euros, et le chiffre d'affaires à 19,2 milliards d'euros contre 18,5 l'année précédente.

Le groupe présentera "un plan de transformation opérationnelle" et de "nouvelles ambitions à moyen terme" dans le courant de cet exercice fiscal, ajoute le communiqué sans plus de détail.

"Nous lançons des actions immédiates afin de stabiliser la performance tout en préparant des évolutions opérationnelles plus profondes destinées à rétablir une exécution durable, la génération de trésorerie et une croissance rentable", a souligné M. Sion, lui-même ancien patron d'Arianegroup.

Jeudi, le titre Alstom a gagné 0,57% en Bourse, à 22,84 euros, mais il est en recul de 9,26% depuis le début de l'année.