Le S&P 500 enregistre une clôture record alors que les données maintiennent intactes les perspectives de réduction des taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualisation avec la clôture record du S&P 500, ajout de détails sur le marché et de données sur les volumes après la clôture des marchés)

Salesforce chute après des prévisions de chiffre d'affaires en baisse

American Eagle Outfitters s'envole grâce à de fortes prévisions de ventes

Les données sur l'emploi américain pour le mois d'août sont attendues vendredi

Indices: Dow en hausse de 0,8%, S&P 500 en hausse de 0,8%, Nasdaq en hausse de 1%

par Caroline Valetkevitch

Le S&P 500 a affiché un record de clôture jeudi, les données du marché du travail n'ayant pas modifié les attentes d'une réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale, à un jour de la publication du rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis. Les actions de Broadcom AVGO.O , Amazon AMZN.O et Meta Platforms META.O ont également soutenu le marché. La société de puces Broadcom, considérée comme un acteur majeur de l'intelligence artificielle, a clôturé en hausse de 1,2 % juste avant la publication de ses résultats trimestriels. L'action a légèrement augmenté après les heures de transactions, lorsque Broadcom a prévu un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street .

Amazon.com a terminé en hausse de 4,3 %. Les actions d'autres sociétés de consommation discrétionnaire ont également fortement augmenté, le secteur .SPLRCD gagnant 2,3 % sur la journée. JetBlue Airways JBLU.O a déclaré qu'elle s'associerait au projet Kuiper, filiale d'Amazon, un réseau internet à large bande par satellite en orbite terrestre basse, pour améliorer son Wi-Fi à bord. Meta Platforms a augmenté de 1,6 %. Plus tôt dans la journée de jeudi, des données ont montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations chômage a augmenté plus que prévu la semaine dernière , tandis que l'embauche par les employeurs privés a ralenti en août, preuve supplémentaire que les conditions du marché de l'emploi s'assouplissent.

Mais les investisseurs sont particulièrement attentifs au rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis, qui doit être publié vendredi.

"Les données sur le marché du travail que nous allons obtenir - les salaires - demain, je ne vois pas de changement significatif parce que (Le président de la Fed Jerome) Powell nous a effectivement déjà dit que nous aurons une réduction à moins que ce soit vraiment, vraiment hors limites", a déclaré Mike Dickson, responsable de la recherche et des stratégies quantitatives chez Horizon Investments à Charlotte, en Caroline du Nord.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 350,06 points, soit 0,77%, à 45 621,29, le S&P 500 .SPX a gagné 53,82 points, soit 0,83%, à 6 502,08 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 209,97 points, soit 0,98%, à 21 707,69.

Les investisseurs évaluent à 95 % la probabilité d'une réduction de 25 points de base, selon l'outil FedWatch du CME. Ce mouvement était largement attendu après les chiffres sombres de l'emploi de juillet et les commentaires pessimistes de Powell. Contrairement à la tendance du jour, les actions de Salesforce

CRM.N ont chuté de 4,9 % après que la société a prévu un revenu du troisième trimestre inférieur aux estimations de Wall Street mercredi, signalant une monétisation tardive de sa plateforme d'agents d'intelligence artificielle.

Le mois de septembre est historiquement un mois faible pour les actions, le S&P 500 perdant en moyenne 1,5 % depuis 2000, selon les données de LSEG.

Alors que lesentreprisesliées à l'IA ont tiré les marchés vers le haut ces dernières années, leur dynamique s'est ralentie le mois dernier. La semaine dernière, les actions du leader de l'IA Nvidia NVDA.O () ont chuté après que les incertitudes commerciales sino-américaines aient incité la société à exclure les ventes potentielles en Chine de ses prévisions trimestrielles. Parmi les autres gagnants dans le secteur de la consommation, les actions d'American Eagle Outfitters AEO.N ont bondi de 38% après que la société de vêtements ait prévu des ventes comparables au troisième trimestre supérieures aux estimations mercredi.

Les titres en progression ont été plus nombreux que les titres en baisse dans un rapport de 2,79 contre 1 sur le NYSE. Il y a eu 303 nouveaux sommets et 61 nouveaux creux sur le NYSE.

Sur le Nasdaq, 2 741 titres ont progressé et 1 878 ont reculé, les titres en hausse étant plus nombreux que les titres en baisse dans un rapport de 1,46 contre 1.

Le volume sur les bourses américaines était de 14,68 milliards d'actions, comparé à la moyenne de 16,07 milliards d'actions pour l'ensemble de la session au cours des 20 derniers jours de bourse.