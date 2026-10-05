Le S&P 500 en hausse, le Nasdaq atteint un niveau record grâce à la progression des valeurs technologiques à très forte capitalisation

L'écran du Nasdaq à New York. (Crédits: Adobe Stock)

par Tharuniyaa Lakshmi et Shashwat Chauhan

L'indice de référence S&P 500 a progressé et le Nasdaq a atteint des sommets historiques lundi, la plupart des valeurs de très grande capitalisation et des titres de croissance ayant progressé, même si l'appétit pour le risque est resté modéré, les rendements des bons du Trésor se maintenant près de leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années.

Les valeurs technologiques de premier plan ont mené la danse, Nvidia NVDA.O progressant de 1,2 % pour s'établir près de son plus haut historique atteint lors de la séance précédente. Meta Platforms META.O , Microsoft MSFT.O et Tesla TSLA.O ont enregistré des hausses comprises entre 1,6 % et 2,4 %.

Dix des onze secteurs du S&P 500 affichaient des hausses, les services de communication .SPLRCL et l'énergie .SPNY menant la danse. L'immobilier .SPLRCR était le seul secteur à la traîne.

« L'IA et le secteur technologique continuent de mener la danse… leur dynamique est si forte qu'elle leur permet de résister au vent contraire lié à la hausse des taux d'intérêt », a déclaré Dennis Dick, fondateur et analyste de la structure des marchés chez Triple D Trading.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont affiché une légère faiblesse, l'indice des semi-conducteurs de Philadelphie

.SOX reculant de 0,1 %, tandis que les entreprises liées aux logiciels figuraient parmi les plus performantes. L'indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS a progressé de 1,2 %.

PTC PTC.O a enregistré la plus forte hausse du S&P 500, avec une progression de 34 % après que le groupe français Schneider Electric SCHN.PA a accepté d'acquérir , l'éditeur de logiciels, dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire d'un montant de 22,6 milliards de dollars.

À 11 h 48 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 31,71 points, soit 0,06 %, à 51 145,25, le S&P 500 .SPX gagnait 38,67 points, soit 0,50 %, à 7 761,39 et le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 208,85 points, soit 0,77 %, à 27 399,71.

L'optimisme quant à la solidité des résultats des entreprises a permis aux actions américaines de surperformer leurs homologues mondiales au cours des six derniers mois, malgré un contexte géopolitique instable et des craintes inflationnistes.

Les analystes de Goldman Sachs s'attendent à ce que la plupart des entreprises « dépassent une nouvelle fois les estimations de bénéfices consensuelles ce trimestre », soulignant une croissance des bénéfices de 9 % en glissement annuel pour la médiane des titres du S&P 500.

Toutefois, l'appétit pour le risque est resté modéré, les rendements des obligations d'État se maintenant près de leurs plus hauts niveaux. Le rendement de référence des bons du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR s'établissait en fin de séance à 5,328 %, sur fond d'inquiétudes liées à la détérioration des finances publiques, à un volume important d'émissions de dette et à la hausse des coûts de l'énergie.

Les marchés obligataires mondiaux étaient au centre de l'attention en raison des inquiétudes concernant le poids de la dette française et de l'incertitude politique à l'approche de l'élection présidentielle de l'année prochaine.

Dans le même temps, le Nasdaq .IXIC a atteint un nouveau record après le bond de la semaine dernière, provoqué par des chiffres de l'emploi plus faibles que prévu qui ont réduit les chances d'une hausse des taux d'intérêt en octobre. De nouvelles données publiées lundi ont montré que l'activité du secteur des services américain avait ralenti en septembre.

Les opérateurs estiment désormais à 80 % la probabilité que la Réserve fédérale maintienne ses taux d'intérêt inchangés ce mois-ci, même si une hausse des taux en décembre reste largement anticipée, selon l'outil CME FedWatch.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont oscillé près du seuil psychologique des 100 dollars le baril, alors que les inquiétudes concernant les perturbations des infrastructures pétrolières du Golfe, dans le contexte de la guerre en cours entre les États-Unis et Israël, persistaient. O/R

Parmi les autres titres en vue, RXO RXO.N a progressé de 21,8 % après que la société de transport de fret C.H. Robinson Worldwide CHRW.O a accepté d'acquérir , le courtier en transport, dans le cadre d'une transaction en actions et en espèces d'un montant de 5,8 milliards de dollars. C.H. Robinson a reculé de 12,9 %.

Cerebras Systems CBRS.O a progressé de 9,4 % après que Sam Altman, directeur général d'OpenAI, a déclaré que le concepteur de puces était un « partenaire proche » et que les deux entreprises étaient « étroitement engagées à repousser les limites de la vitesse ».

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, dans un rapport de 1,05 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,05 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 8 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 18 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 31 nouveaux plus hauts et 191 nouveaux plus bas.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))